TPO - Ở tuổi 28, Jennifer Barreto không chỉ mang về chiếc vương miện Miss Universe thứ 6 cho Puerto Rico sau 20 năm chờ đợi, mà còn làm nên dấu mốc lịch sử khi trở thành người phụ nữ đã kết hôn, có con đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ.
TPO - Thông tin Costa Rica được công bố là quốc gia đăng cai Miss Universe 2027 ngay trong đêm chung kết lần thứ 75 tại Puerto Rico khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam bất bình. Tranh cãi càng căng thẳng khi trước đó, trang chủ Miss Universe từng đăng tải thông tin cuộc thi năm 2027 được tổ chức tại Việt Nam.
TPO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 phấn khích hòa mình vào không khí sôi động của 50.000 khán giả tại concert "Muôn sắc Việt Nam" ở sân vận động Mỹ Đình tối 24/11. Họ kỳ vọng những giá trị truyền thống được lan tỏa tới thế hệ trẻ.
TPO - Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và dàn nghệ sĩ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) diễn ra sáng 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
TPO - Đại diện Việt Nam - Lê Phương Khánh Như - gặp sự cố với micro khi tham gia phần thi phỏng vấn ở bán kết Hoa hậu Quốc tế 2026 diễn ra ngày 23/11 theo giờ Việt Nam.
TPO - 116 hoa hậu trình diễn bikini tại bán kết Miss Universe 2026 diễn ra ở Puerto Rico, sáng 23/11 theo giờ Việt Nam. Năm nay, đại diện Việt Nam vắng mặt do vướng tranh chấp bản quyền với ông Nawat.
TPO - Con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 khiến bà Nguyễn Ngọc Yến hạnh phúc, nhưng cũng có phần lo lắng. Bà mong Yến Trang hoàn thành trách nhiệm trên cương vị mới, đồng thời tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cô giáo tiểu học.
TPO - Người đẹp Đinh Hoàng Gia Linh và Trần Thị Huyền Cơ xuất hiện tại Vinpearl Golf Léman, TPHCM, chiều 23/11, trước giờ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Dàn hoa hậu, á hậu, nam vương mặc áo dài hòa mình vào không khí Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu Văn hóa Việt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
TPO - Trong hai ngày về nhà sau đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang muốn ăn bánh tráng và lẩu hải sản do mẹ chuẩn bị. Kể về những bữa cơm đón con, bà Nguyễn Ngọc Yến chia sẻ niềm vui sum họp cùng những lo lắng khi con bước vào hành trình mới.
TPO - Maria Unda - Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ Quốc tế của Miss Universe - tuyên bố ông Nawat không còn tham gia vào tổ chức dưới bất kỳ vai trò nào và cũng không tham dự Miss Universe năm nay.
TPO - Đại diện đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết chưa tính đến việc bổ nhiệm người thay thế Nguyễn Quỳnh Anh sau khi cô bị tước danh hiệu.
TPO - Quy tụ 44 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Miss Charm 2026 dành khoảng ba tuần cho các hoạt động thi sắc đẹp kết hợp trải nghiệm văn hóa, du lịch Việt Nam. Nhiều người đẹp chia sẻ ấn tượng về sự hiếu khách, ẩm thực và trang phục truyền thống trong những ngày đầu đến Việt Nam.
TPO - Bên lề Tiền Phong Golf Championship 2026, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu và các đại sứ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm đua xe go-kart, trượt cầu vồng tại Brightpark, thuộc quần thể Legend Valley Country Club, Ninh Bình.
TPO - Trở về Trường Đại học Ngoại thương nhân dịp 20/11, Á hậu Lê Phương Nghi được nhận hoa, quà và huy hiệu của nhà trường. Cô cho biết muốn sớm tiếp tục chương trình học, cân bằng trách nhiệm của một sinh viên và vai trò sau đăng quang.
TPO - Chỉ 47 ngày sau đăng quang, Quỳnh Anh đã mất danh hiệu Miss Universe Vietnam sau hàng loạt ồn ào, từ tranh cãi tin nhắn riêng, lời xin lỗi gây chú ý đến những lùm xùm về trách nhiệm với ban tổ chức. Nhiệm kỳ hoa hậu ngắn ngủi của cô khép lại bằng quyết định thu hồi vương miện, gây xôn xao showbiz Việt.
TPO - Sáng 19/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang được hàng trăm sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội chào đón khi trở về tri ân thầy cô nhân dịp 20/11.