Người đẹp Puerto Rico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Người đẹp Puerto Rico - Jennifer Barreto - đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2026 trong chung kết diễn ra tại chính quê hương mình vào sáng 25/11 theo giờ Việt Nam.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2026 diễn ra tại nhà thi đấu El Choliseo, thành phố San Juan, Puerto Rico. Đây cũng là mùa giải kỷ niệm 75 năm của cuộc thi. Nhà thi đấu El Choliseo có sức chứa khoảng 18.500 khán giả, được xem là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện lớn nhất Puerto Rico.

Trong chung kết, các thí sinh trải qua các phần thi đồng diễn, hô tên, trình diễn áo tắm, dạ hội và trả lời ứng xử. Từ 116 thí sinh, ban tổ chức chọn top 30, top 12 và top 5 trước khi công bố các danh hiệu hoa hậu, á hậu.

Người đẹp Puerto Rico - Jennifer Barreto đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2026.

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2026.

Chung cuộc, ngôi vị Hoa hậu đã thuộc về người đẹp chủ nhà Puerto Rico - Jennifer Barreto. Trước chung kết, chuyên trang Missosology bình chọn cô là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Mỹ.

Tân hoa hậu 27 tuổi, cao 1,82 m, là nhân viên công tác xã hội và chuyên gia về phòng ngừa tại Bộ Quốc phòng Puerto Rico. Tuy là gương mặt mới với giới sắc đẹp nhưng Jennifer Barreto ghi điểm với thần thái và cách trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút.

Các danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp Cộng hòa Dominica, á hậu 2 thuộc về người đẹp Venezuela, á hậu 3 thuộc về người đẹp Philippines và á hậu 4 thuộc về người đẹp New Zealand.

Top 12 thí sinh chung cuộc bao gồm các đại diện Chile, Cộng hòa Dominica, Mỹ, New Zealand, Cuba, Puerto Rico, Philippines, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Cộng hòa dân chủ Congo, Pháp. Đây đều là những ứng viên tiềm năng được đánh giá cao trước chung kết.

Các thí sinh trong top 5 trả lời ứng xử.

Miss Universe khởi động từ ngày 21/11 với phần thi trang phục dân tộc. Đến ngày 22/11 diễn ra vòng thi bán kết, gồm các phần trình diễn bikini và dạ hội. Đây là lần thứ tư Puerto Rico đăng cai Miss Universe. Các năm đăng cai trước đó vào năm 1972, 2001 và 2002.

Ngoài ba sự kiện chính, các ứng viên còn tham gia chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động cộng đồng, quảng bá du lịch và nhiều sự kiện bên lề nhằm giới thiệu hình ảnh Puerto Rico đến khán giả toàn cầu.

Đại diện Công ty Du lịch Puerto Rico cho rằng việc đăng cai Miss Universe lần thứ 75 là cơ hội để Puerto Rico quảng bá văn hóa, lòng hiếu khách và tiềm năng du lịch, đồng thời trở thành điểm hẹn của bạn bè quốc tế trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Các thí sinh trong top 12 trình diễn váy dạ hội.

Cuộc thi năm nay có 116 thí sinh tham dự. Do mâu thuẫn về bản quyền với ông Nawat nên 6 đại diện ở Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào không được dự thi, gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Trước đó, Việt Nam đều đặn cử đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ. Đại diện gần nhất là Hương Giang tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng không giành được thành tích.

Trước đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên lọt vào top 30 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 ở Mexico. Thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ thuộc về H’Hen Niê khi cô lọt vào top 5 năm 2018.

Trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2026, người đẹp Mexico - Fatima Bosch trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Đăng quang tại Thái Lan, Fatima Bosch có nhiệm kỳ sóng gió khi vướng lùm xùm mua giải.