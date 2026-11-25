Việt Nam mất quyền đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ 2027

TPO - Thông tin Costa Rica được công bố là quốc gia đăng cai Miss Universe 2027 ngay trong đêm chung kết lần thứ 75 tại Puerto Rico khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam bất bình. Tranh cãi càng căng thẳng khi trước đó, trang chủ Miss Universe từng đăng tải thông tin cuộc thi năm 2027 được tổ chức tại Việt Nam.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2026 diễn ra tại Puerto Rico ngày 25/11, ban tổ chức Miss Universe bất ngờ công bố Costa Rica là quốc gia đăng cai cuộc thi lần thứ 76 vào năm 2027. Đáng chú ý, Tổng thống Costa Rica cũng xuất hiện trên sân khấu để xác nhận thông tin này.

Thông báo lập tức tạo ra làn sóng tranh luận trong cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế, đặc biệt tại Việt Nam. Trước đó, trang chủ Miss Universe từng đăng tải thông tin Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của cuộc thi năm 2027. Bài viết này vẫn được ghim trên trang chính thức của tổ chức trước thời điểm diễn ra chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2026.

Hồi tháng 10, trang chủ Miss Universe đăng tải bài viết tuyên bố Việt Nam là nước chủ nhà Hoa hậu Hoàn vũ 2027.

Việc hai quốc gia cùng được công bố là nước chủ nhà cho một kỳ Miss Universe khiến khán giả hoang mang, đặt câu hỏi về tính thống nhất trong hoạt động điều hành của tổ chức.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự thất vọng, cho rằng cách công bố thông tin thiếu nhất quán đã ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của thương hiệu Miss Universe.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả Việt Nam tràn vào trang chủ Miss Universe để bày tỏ sự phẫn nộ. Không ít ý kiến cho rằng Việt Nam đã bị tước quyền đăng cai một cách bất ngờ, trong khi những thông tin chính thức trước đó chưa được tổ chức giải thích hoặc đính chính rõ ràng.

Ngay sau đêm chung kết, Công ty Legacy Holding, S.A. de C.V. (MU East) đã đăng tải tuyên bố liên quan đến quyền lựa chọn quốc gia đăng cai Miss Universe 2027.

Trong thông báo, MU East khẳng định MU West (do ông Nawat quản lý) không có thẩm quyền công bố quốc gia chủ nhà cho cuộc thi lần thứ 76. Theo thỏa thuận Master Hemisphere, hai đơn vị luân phiên tổ chức Miss Universe International Pageant hàng năm. MU West phụ trách cuộc thi lần thứ 75 năm 2026, trong khi quyền tổ chức kỳ thi năm 2027 thuộc về MU East.

MU East nhấn mạnh bên được trao quyền tổ chức cuộc thi có quyền kiểm soát các vấn đề liên quan, bao gồm quyền độc quyền lựa chọn quốc gia đăng cai. Công ty này cũng khẳng định thỏa thuận Master Hemisphere vẫn còn hiệu lực, chưa bị chấm dứt, đình chỉ hay vô hiệu hóa.

Những tuyên bố bất nhất giữa MU East (do ông Raul Rocha làm chủ) và MU West (do ông Nawat quản lý) khiến fan sắc đẹp phẫn nộ.

Đáng chú ý, MU East cho rằng một thông báo đơn phương không thể xác lập hoặc thay đổi quyền hợp đồng, đồng thời đề nghị các giám đốc quốc gia, đại diện thí sinh, chính phủ, cơ quan du lịch, nhà tài trợ và đối tác thương mại không xem thông báo về nước chủ nhà được công bố trước đó là sự xác nhận hợp lệ cho Miss Universe 2027.

Đơn vị này cũng cảnh báo các bên liên quan cần thận trọng trước khi ký kết hợp đồng, thực hiện thanh toán hoặc đưa ra những cam kết tài chính dựa trên thông báo chưa được xác lập theo đúng thẩm quyền hợp đồng.

Tuyên bố của MU East cho thấy tranh chấp giữa hai đơn vị điều hành Miss Universe vẫn chưa được giải quyết. Trong khi MU West công bố Costa Rica là nước chủ nhà năm 2027 ngay trên sân khấu chung kết, MU East lại khẳng định quyền lựa chọn quốc gia đăng cai thuộc về mình.

Điều khiến khán giả quan tâm là số phận của kế hoạch đăng cai Miss Universe 2027. Đến thời điểm hiện tại, những tuyên bố trái chiều từ MU East và MU West chưa giúp làm sáng tỏ đơn vị nào thực sự có thẩm quyền quyết định quốc gia đăng cai Miss Universe 2027.

Trong bối cảnh đó, khán giả Việt Nam chờ đợi một thông báo chính thức, thống nhất và minh bạch từ tổ chức Miss Universe, thay vì những quyết định bất nhất gây ảnh hưởng đến các đối tác và người hâm mộ.

Tranh cãi lần này tiếp tục đặt ra dấu hỏi về cách thức quản lý, điều hành thương hiệu Miss Universe trong bối cảnh tổ chức có sự phân chia quyền lực giữa các đơn vị.