TPO - Sở hữu chiều cao 1,78 m, tân Hoa hậu Quốc tế Elizaveta Kuznetsova gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ đẹp thanh lịch, ngọt ngào mà còn bởi nền tảng học vấn, khả năng hội họa và dự án hỗ trợ giáo dục cho trẻ em.
TPO - Khánh Như công khai hẹn hò Nam vương Tuấn Ngọc sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026. Cô dự kiến trở về Việt Nam ngày 2/12.
TPO - Người đẹp Puerto Rico - Jennifer Barreto - đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2026 trong chung kết diễn ra tại chính quê hương mình vào sáng 25/11 theo giờ Việt Nam.
TPO - Các người đẹp Venezuela, Philippines, Puerto Rico, Pháp, Brazil... được dự đoán có khả năng cao đăng quang Miss Universe 2026 trong chung kết diễn ra vào ngày 25/11.
TPO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 phấn khích hòa mình vào không khí sôi động của 50.000 khán giả tại concert "Muôn sắc Việt Nam" ở sân vận động Mỹ Đình tối 24/11. Họ kỳ vọng những giá trị truyền thống được lan tỏa tới thế hệ trẻ.
TPO - Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và dàn nghệ sĩ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) diễn ra sáng 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
TPO - Đại diện Việt Nam - Lê Phương Khánh Như - gặp sự cố với micro khi tham gia phần thi phỏng vấn ở bán kết Hoa hậu Quốc tế 2026 diễn ra ngày 23/11 theo giờ Việt Nam.
TPO - 116 hoa hậu trình diễn bikini tại bán kết Miss Universe 2026 diễn ra ở Puerto Rico, sáng 23/11 theo giờ Việt Nam. Năm nay, đại diện Việt Nam vắng mặt do vướng tranh chấp bản quyền với ông Nawat.
TPO - Con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 khiến bà Nguyễn Ngọc Yến hạnh phúc, nhưng cũng có phần lo lắng. Bà mong Yến Trang hoàn thành trách nhiệm trên cương vị mới, đồng thời tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cô giáo tiểu học.
TPO - Người đẹp Đinh Hoàng Gia Linh và Trần Thị Huyền Cơ xuất hiện tại Vinpearl Golf Léman, TPHCM, chiều 23/11, trước giờ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Dàn hoa hậu, á hậu, nam vương mặc áo dài hòa mình vào không khí Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu Văn hóa Việt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
TPO - Trong hai ngày về nhà sau đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang muốn ăn bánh tráng và lẩu hải sản do mẹ chuẩn bị. Kể về những bữa cơm đón con, bà Nguyễn Ngọc Yến chia sẻ niềm vui sum họp cùng những lo lắng khi con bước vào hành trình mới.
TPO - Maria Unda - Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ Quốc tế của Miss Universe - tuyên bố ông Nawat không còn tham gia vào tổ chức dưới bất kỳ vai trò nào và cũng không tham dự Miss Universe năm nay.
TPO - Đại diện đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết chưa tính đến việc bổ nhiệm người thay thế Nguyễn Quỳnh Anh sau khi cô bị tước danh hiệu.
TPO - Quy tụ 44 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Miss Charm 2026 dành khoảng ba tuần cho các hoạt động thi sắc đẹp kết hợp trải nghiệm văn hóa, du lịch Việt Nam. Nhiều người đẹp chia sẻ ấn tượng về sự hiếu khách, ẩm thực và trang phục truyền thống trong những ngày đầu đến Việt Nam.
TPO - Bên lề Tiền Phong Golf Championship 2026, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu và các đại sứ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm đua xe go-kart, trượt cầu vồng tại Brightpark, thuộc quần thể Legend Valley Country Club, Ninh Bình.
TPO - Trở về Trường Đại học Ngoại thương nhân dịp 20/11, Á hậu Lê Phương Nghi được nhận hoa, quà và huy hiệu của nhà trường. Cô cho biết muốn sớm tiếp tục chương trình học, cân bằng trách nhiệm của một sinh viên và vai trò sau đăng quang.