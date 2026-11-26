TPO - Trong hai ngày về nhà sau đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang muốn ăn bánh tráng và lẩu hải sản do mẹ chuẩn bị. Kể về những bữa cơm đón con, bà Nguyễn Ngọc Yến chia sẻ niềm vui sum họp cùng những lo lắng khi con bước vào hành trình mới.