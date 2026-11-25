Người đẹp Moldova đăng quang Hoa hậu Quốc tế, đại diện Việt Nam giành Á hậu 4

TPO - Người đẹp Moldova - Elizaveta Kuznetsova - đã đăng quang danh hiệu cao nhất trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026 diễn ra chiều 25/11 theo giờ Việt Nam. Đại diện Việt Nam - Khánh Như giành giải á hậu 4.

Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026 đã diễn ra chiều 25/11 tại Tokyo Dome City Hall ở Shibuya, Tokyo với sự tham gia của 73 thí sinh. Chung cuộc, ngôi vị cao nhất đã thuộc về đại diện Moldova - Elizaveta Kuznetsova.

Elizaveta Kuznetsova năm nay 25 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu, họa sĩ. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh và Pháp, đồng thời dành nhiều thời gian theo đuổi nghệ thuật như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Cô có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành giải Hoa hậu Moldova 2019. Kuznetsova giành quyền đại diện Moldova tham dự Miss World 2019 và lọt vào top 40. Năm 2025, cô tiếp tục đại diện Moldova tham gia Miss Earth 2025 và lọt vào top 25.

Đại diện Moldova - Elizaveta Kuznetsova đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2026.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Elizaveta còn tích cực theo đuổi các dự án cộng đồng liên quan đến môi trường. Thông qua nghệ thuật, cô lan tỏa thông điệp bảo vệ Trái Đất, khuyến khích thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và giá trị của thiên nhiên.

Các danh hiệu á hậu 4 thuộc về đại diện Việt Nam, á hậu 3 thuộc về đại diện Indonesia, á hậu 2 thuộc về đại diện Cộng hòa Czech, á hậu 1 thuộc về đại diện Anh.

Kết quả Hoa hậu Quốc tế 2026 được nhận xét gây khá nhiều bất ngờ với các fan sắc đẹp. Trước đó, ban tổ chức công bố top 10 bao gồm các đại diện Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Ấn Độ, Anh, Cộng hòa Czech, Moldova, Cộng hòa Dominica, Quần đảo Virgin (Mỹ), Venezuela.

Trong top 10 không có thí sinh nào đến từ châu Phi, kể cả người đẹp Nigeria - cô gái được nhiều chuyên trang đánh giá cao cho vương miện. Hai đại diện Peru, Bolivia trượt top 20 cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Năm nay, ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế có sự thay đổi trong cách công bố top. Thay vì để MC gọi tên như mọi năm, năm nay ban tổ chức trình chiếu ảnh của các thí sinh trên màn hình led. Khi màn hình dừng lại ở ảnh của thí sinh nào thì MC sẽ công bố cô gái đó được vào top.

Đại diện Việt Nam - Lê Phương Khánh Như đã có phần thể hiện ấn tượng trong đêm chung kết trước khi được xướng tên lọt vào top 20, top 10, top 5 và giành giải á hậu 4.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, là sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM. Cô cao 1,69 m, có số đo 85-59-95 cm. Người đẹp từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc, có kinh nghiệm làm MC song ngữ, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đạt một số giải thưởng về dẫn chương trình, dịch thuật.

Đại diện Việt Nam - Khánh Như giành giải á hậu 4.

Một trong những điểm mạnh đáng chú ý của Khánh Như là nền tảng giao tiếp và khả năng sử dụng tiếng Anh. Người đẹp từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TPHCM và một số thương hiệu. Khánh Như từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025.

Trong phần thi ứng xử top 5, Khánh Như nhận được câu hỏi: “Nếu chỉ được lựa chọn một trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), bạn nghĩ mình có thể thực hiện được điều gì trên cương vị Miss International?”.

Khánh Như trả lời: “Nếu chỉ được lựa chọn một mục tiêu, tôi sẽ chọn Mục tiêu số 4 - Giáo dục có chất lượng. Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng cha mẹ chưa bao giờ để tôi phải chịu thiệt thòi trong việc học tập. Chính điều đó đã giúp tôi nhận ra giá trị to lớn của giáo dục và thôi thúc tôi khởi xướng dự án Digital Wings.Thông qua dự án này, tôi mong muốn mang những chiếc máy tính thực sự đến với trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, mở ra những cánh cửa mới và mở rộng chân trời tri thức trong kỷ nguyên số ngày nay”.

Cô chia sẻ thêm rằng: “Tôi tin rằng, ở thời điểm hiện tại, giáo dục chính là mục tiêu mà tôi muốn dành trọn tâm huyết để theo đuổi. Nhưng trong tương lai, nếu có cơ hội trở thành Miss International, tôi sẽ không dừng lại ở một mục tiêu duy nhất, mà tiếp tục sứ mệnh đóng góp cho cả 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững”.

Ra đời năm 1960, Miss International thuộc nhóm những cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, bên cạnh Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu này.

Tiêu chí của Hoa hậu Quốc tế là đẩy mạnh hòa bình thế giới, thiện chí và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Bên cạnh nhan sắc, cuộc thi đánh giá thí sinh qua lòng nhân từ, tính hữu nghị, sự thanh lịch, trí tuệ, khả năng chủ động và sự nhạy cảm đối với các vấn đề toàn cầu.