Á hậu Đào Hiền tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc

TPO - Á hậu Đào Hiền đạt 9,2 điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được xếp loại tốt nghiệp xuất sắc. Cô dự định học tiến sĩ và mong muốn thử sức công việc giảng dạy.

Chiều 26/11, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 Đào Hiền hoàn thành bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội. Đề tài của cô là “Thông tin về người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay”.

Đào Hiền theo học chuyên ngành Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử. Luận văn của cô đạt 9,2 điểm, thuộc nhóm cao nhất khóa. Cô được cộng 0,5 điểm theo quy chế do trước đó có báo cáo khoa học. Đào Hiền được xếp loại tốt nghiệp xuất sắc, dự kiến nhận bằng vào tháng 12.

Bố, em trai cùng một số người thân, bạn bè có mặt chúc mừng Đào Hiền. Cô nói sự đồng hành của gia đình là nguồn động viên suốt quá trình theo học và hoàn thành luận văn.

Á hậu Đào Hiền trong lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

“Tôi hạnh phúc và biết ơn vì suốt hai năm học thạc sĩ luôn nhận được sự cổ vũ, động viên quý giá, giúp bản thân có thêm động lực, sự tự tin”, cô chia sẻ.

Lý giải việc lựa chọn đề tài, Đào Hiền cho biết thời gian hoạt động trong lĩnh vực giải trí sau cuộc thi hoa hậu giúp cô có trải nghiệm xuất hiện trước truyền thông. Từ "nhân vật của công chúng", cô muốn tìm hiểu có hệ thống cách báo mạng điện tử tổ chức, khai thác và truyền tải thông tin về người nổi tiếng.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Đào Hiền cho biết khó khăn nhất trong quá trình học là sắp xếp thời gian giữa nghiên cứu và công việc. Trong giai đoạn hoàn thiện luận văn, cô vừa khảo sát, xử lý số liệu, vừa viết và chỉnh sửa bản thảo theo góp ý của giảng viên hướng dẫn.

Gia đình chúc mừng Á hậu Đào Hiền.

Trong quá trình học, cô duy trì lịch trình biểu diễn, tham dự sự kiện và hoạt động cộng đồng. Á hậu quê Nghệ An cho biết thường tranh thủ đọc tài liệu, tổng hợp dữ liệu vào đêm muộn sau khi kết thúc công việc, tận dụng thời gian di chuyển giữa các lịch trình.

Để bảo vệ luận văn đúng hạn, Đào Hiền tự đặt yêu cầu về tiến độ và kỷ luật học tập. Với cô, việc hoàn thành chương trình cao học còn là quá trình bổ sung kiến thức phục vụ công việc lâu dài trong lĩnh vực truyền thông.

“Danh hiệu á hậu cho tôi nhiều cơ hội, nhưng tri thức mới là nền tảng bền vững để đi đường dài. Việc nghiên cứu chuyên sâu về truyền thông giúp Hiền có tư duy đa chiều và bản lĩnh hơn khi làm nghề”, cô nói.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Đào Hiền dự định tiếp tục học tiến sĩ để đào sâu chuyên môn nghiên cứu. Cô mong muốn có cơ hội làm trợ giảng hoặc giảng dạy tại trường đại học, tích lũy kinh nghiệm sư phạm và chia sẻ trải nghiệm nghề nghiệp với sinh viên.

Song song với định hướng học tập, cô tiếp tục công việc MC, hoạt động nghệ thuật và các dự án cộng đồng.