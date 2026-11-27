Hoa hậu Yến Trang trong mắt cô giáo và bạn học

Trao đổi với PV Tiền Phong, cô Mai Anh - giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - nhận xét từ năm nhất, Yến Trang đã là sinh viên hòa đồng và chăm chỉ. Theo cô Mai Anh, Yến Trang lớn lên trong gia đình có truyền thống sư phạm và có nền tảng kiến thức tốt khi theo học ngành giáo dục.

Khi Yến Trang trở về trường sau đăng quang, cô Mai Anh nhận thấy nữ sinh đã có những bước tiến. Theo cô, đảm nhận vai trò mới đòi hỏi Yến Trang cố gắng nhiều hơn.

Hoa hậu Yến Trang selfie cùng cô giáo Mai Anh trong ngày trở lại trường dịp 20/11. Ảnh: Hồng Vĩnh.

“Trong mắt tôi, Yến Trang vẫn là nữ sinh của nhà trường”, cô Mai Anh nói. Cô tin Yến Trang hoàn thành tốt trách nhiệm trên cương vị Hoa hậu Việt Nam 2026.

Minh Ngọc - bạn học của Yến Trang - chia sẻ tân hoa hậu là người tốt tính và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Khi Yến Trang dự thi Hoa hậu Việt Nam, nhóm bạn thường động viên, tương tác với các bài đăng của cô trên mạng xã hội. Có những lần Yến Trang chia sẻ về áp lực trong cuộc thi, các bạn gọi điện trò chuyện để cô bình tâm hơn.

Khi Yến Trang được gọi tên vào Top 5, Minh Ngọc và các bạn vừa bất ngờ vừa xúc động. “Chúng em không nghĩ người bạn mà mình nói chuyện hằng ngày lại tỏa sáng trên một sân khấu lớn như Hoa hậu Việt Nam”, Minh Ngọc kể.

Khánh Linh - bạn học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - cho biết Yến Trang đã chia sẻ với nhóm bạn ý định tham gia cuộc thi nhan sắc từ ngày sơ khảo. Trong thời gian dự thi, Yến Trang thường nhắn cho các bạn kể về lịch trình, hoạt động mà cô tham gia. Cả nhóm mong Yến Trang tiến xa, nhưng theo Khánh Linh, ngay cả Yến Trang cũng không nghĩ mình sẽ giành ngôi vị cao nhất.

Hoa hậu Yến Trang được chào đón khi trở về trường. Cô dự kiến quay lại giảng đường vào kỳ học sắp tới. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Sau chung kết, nhóm bạn nhắn tin chúc mừng và trò chuyện với tân hoa hậu. Khánh Linh kể Trang vẫn hồi đáp. Thấy bạn bận với lịch trình sau đăng quang, cả nhóm chủ động nhắn ít hơn để cô có thời gian nghỉ ngơi.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Yến Trang cho biết cô dự kiến trở lại giảng đường vào tháng 12. Trong thời gian này, cô vẫn bận với lịch trình sau đăng quang. Cô và gia đình muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để gặp mặt, cảm ơn những người đã cổ vũ mình trong cuộc thi.

Yến Trang nói đến giờ cô vẫn chưa tin mình đã trở thành hoa hậu. Mỗi lần ngắm vương miện, cô lại xúc động như lúc được xướng tên và tự nhắc mình phải cố gắng hơn. Cô cho rằng danh hiệu đòi hỏi mình trưởng thành, đĩnh đạc hơn và có trách nhiệm với từng lời nói.

“Tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì với danh hiệu? Đóng góp gì cho xã hội? Tôi hy vọng mình có thể tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, chương trình ý nghĩa để góp phần lan tỏa giá trị tích cực cho giới trẻ và xã hội”, Yến Trang chia sẻ.