Vì sao Khánh Như giành Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế?

TPO - Từ lợi thế ngoại ngữ, khả năng ứng xử đến dự án cộng đồng hướng về giáo dục, Lê Phương Khánh Như có sự chuẩn bị tương đối toàn diện cho Miss International 2026. Đằng sau thành tích á hậu 4 còn là chiến lược huấn luyện chú trọng phát huy bản sắc cá nhân, phù hợp với tiêu chí thanh lịch của cuộc thi.

Ngày 25/11, Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026 tại Nhật Bản, sau cuộc cạnh tranh của 73 thí sinh. Thành tích này đưa cô trở thành đại diện Việt Nam có thứ hạng cao thứ ba tại Hoa hậu Quốc tế, sau Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang năm 2024 và Phạm Hồng Thúy Vân giành Á hậu 3 năm 2015.

Khả năng ngoại ngữ và ứng xử tạo lợi thế

Khánh Như được trao giải Á hậu 4 trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026.

Người đẹp ghi điểm trong phần thi ứng xử.

Một trong những điểm mạnh của Khánh Như là nền tảng tri thức và khả năng giao tiếp. Là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM, từng có kinh nghiệm làm MC song ngữ, cô sở hữu lợi thế về tiếng Anh và kỹ năng diễn đạt trước đám đông.

Đây là những yếu tố quan trọng tại Miss International - cuộc thi không chỉ đánh giá ngoại hình, trình diễn mà còn chú trọng khả năng giao tiếp, ứng xử và truyền tải thông điệp của thí sinh.

Trong suốt hai tuần tại Nhật Bản, Khánh Như tham gia nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ đại diện các quốc gia và trình bày dự án cộng đồng. Khả năng sử dụng ngoại ngữ giúp cô chủ động hơn trong việc kết nối, giới thiệu bản thân và truyền tải những thông điệp muốn gửi gắm.

Đặc biệt, ở vòng thi ứng xử Top 5, khi được yêu cầu lựa chọn một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và trình bày những việc có thể thực hiện trên cương vị Hoa hậu Quốc tế, Khánh Như chọn mục tiêu giáo dục chất lượng.

Câu trả lời không dừng ở những quan điểm mang tính lý thuyết mà được kết nối trực tiếp với dự án Digital Wings - Đôi cánh số do cô khởi xướng. Khánh Như cho biết muốn mang máy tính đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa, giúp các em tiếp cận công nghệ và có thêm cơ hội học tập.

Việc lựa chọn một mục tiêu phát triển bền vững gắn với câu chuyện của bản thân giúp phần ứng xử có tính nhất quán. Thay vì đưa ra những cam kết quá lớn, Khánh Như nói về một vấn đề cô đã trực tiếp tham gia giải quyết và có kế hoạch tiếp tục thực hiện.

Dự án cộng đồng có kết quả cụ thể

Khánh Như được ê-kíp định hướng dự án cộng đồng về giáo dục.

Digital Wings là một trong những điểm nhấn trong hành trình dự thi của Khánh Như. Dự án hướng đến vận động, thu gom, kiểm tra và tái sử dụng máy tính, laptop để trao tặng các trường học còn thiếu thiết bị.

Trước khi sang Nhật Bản, Khánh Như cùng ê-kíp triển khai hoạt động tại một số địa phương. Tại Trường Tiểu học Bác Ái Tây, Khánh Hòa, cô cùng ê-kíp thực hiện dự án trao 10 máy vi tính, 1.000 tập vở và 20 cặp sách. Tại Đồng Tháp, cô tiếp tục trao 11 laptop cho hai điểm trường Tân Mỹ và Tân Thành. Tổng cộng, 21 thiết bị được trao tại ba điểm trường trong các đợt triển khai được công bố.

Tại Miss International, Khánh Như đưa chính những kết quả này vào phần giới thiệu dự án. Hình ảnh thực tế tại các điểm trường giúp câu chuyện có sức thuyết phục hơn, thay vì chỉ dừng ở ý tưởng.

Thạc sĩ Phạm Kim Dung - Giám đốc quốc gia Miss International Vietnam 2026 - cho biết bà cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam định hướng Khánh Như lựa chọn giáo dục làm trọng tâm hoạt động cộng đồng.

“Trong thế giới mà khoa học và công nghệ ngày càng phát triển, giáo dục chính là nền tảng để trẻ em có cơ hội thay đổi tương lai. Thay vì đặt lên vai một cô gái trẻ những dự án quá lớn lao, chúng tôi định hướng và hỗ trợ Khánh Như thực hiện dự án quyên góp máy tính cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Đó là một dự án thiết thực, vừa sức và có ý nghĩa lâu dài, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ và tri thức”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Phong cách trình diễn phù hợp với Miss International

Khánh Như có vẻ đẹp ngọt ngào, được nhận xét phù hợp tiêu chí Hoa hậu Quốc tế.

Phan Phương Oanh training catwalk cho Khánh Như.

Nếu các cuộc thi sắc đẹp có những định hướng trình diễn khác nhau, Miss International thường đề cao vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng, sự tự nhiên và khả năng giao tiếp. Đây cũng là cơ sở để ê-kíp lựa chọn cách huấn luyện Khánh Như.

Thạc sĩ Phạm Kim Dung cho biết không định hướng Khánh Như theo phong cách trình diễn phô diễn kỹ thuật hay sử dụng quá nhiều chiêu trò. “Đối với Miss International, theo tôi, kỹ năng trình diễn sân khấu không nằm ở những chiêu trò, phô diễn quá nhiều kỹ thuật. Điều quan trọng là sự vừa vặn, thanh lịch, vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng”, bà nói.

Hoa hậu Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh được lựa chọn để huấn luyện catwalk cho Khánh Như. Đáng chú ý, Phương Oanh và Khánh Như từng cùng đứng trong Top 3 Miss World Vietnam 2025.

Phương Oanh cho biết họ tập trung chuẩn bị cho từng phần thi, từ bikini đến dạ hội. Theo Phương Oanh, Khánh Như tiếp thu tốt những yêu cầu, thể hiện sự tự tin, biết cách làm nổi bật bản thân và tận hưởng phần trình diễn.

Hành trình của Khánh Như cho thấy sự chuẩn bị có định hướng, nhất quán giữa hình ảnh cá nhân, năng lực và hoạt động cộng đồng là yếu tố quan trọng giúp cô tiến sâu tại Miss International 2026.

Danh hiệu á hậu 4 không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp của người đẹp sinh năm 2004 mà còn nối dài thành tích của nhan sắc Việt tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế.