TPO - Ở tuổi 28, Jennifer Barreto không chỉ mang về chiếc vương miện Miss Universe thứ 6 cho Puerto Rico sau 20 năm chờ đợi, mà còn làm nên dấu mốc lịch sử khi trở thành người phụ nữ đã kết hôn, có con đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ.