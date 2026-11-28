TPO - Người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín - đương kim MGI All Stars mùa giải đầu tiên đã quay trở lại mùa giải thứ hai với tư cách thí sinh để cạnh tranh giải thưởng lên tới một triệu USD.
TPO - Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh chất lượng cao tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Cô đại diện các tân cử nhân phát biểu tại buổi lễ sáng 27/11.
TPO - Á hậu Đào Hiền đạt 9,2 điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được xếp loại tốt nghiệp xuất sắc. Cô dự định học tiến sĩ và mong muốn thử sức công việc giảng dạy.
TPO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 xuất hiện với trang phục đồng điệu có màu sắc nổi bật trên thảm đỏ khai mạc Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam, tối 26/11 ở Hà Nội.
TPO - Chiến thắng của Jennifer Barreto tại Miss Universe 2026 tạo dấu mốc lịch sử cho Puerto Rico khi cô trở thành người phụ nữ đầu tiên đã kết hôn, có con đăng quang. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc cùng những cáo buộc thiếu công bằng trong khâu tổ chức khiến cuộc thi tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận.
TPO - Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang là thành viên đội lễ tân Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, tích cực tham gia các hoạt động của trường.
TPO - Sở hữu chiều cao 1,78 m, tân Hoa hậu Quốc tế Elizaveta Kuznetsova gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ đẹp thanh lịch, ngọt ngào mà còn bởi nền tảng học vấn, khả năng hội họa và dự án hỗ trợ giáo dục cho trẻ em.
TPO - Khánh Như công khai hẹn hò Nam vương Tuấn Ngọc sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026. Cô dự kiến trở về Việt Nam ngày 2/12.
TPO - Người đẹp Moldova - Elizaveta Kuznetsova - đã đăng quang danh hiệu cao nhất trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026 diễn ra chiều 25/11 theo giờ Việt Nam. Đại diện Việt Nam - Khánh Như giành giải á hậu 4.
TPO - Ở tuổi 28, Jennifer Barreto không chỉ mang về chiếc vương miện Miss Universe thứ 6 cho Puerto Rico sau 20 năm chờ đợi, mà còn làm nên dấu mốc lịch sử khi trở thành người phụ nữ đã kết hôn, có con đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ.
TPO - Thông tin Costa Rica được công bố là quốc gia đăng cai Miss Universe 2027 ngay trong đêm chung kết lần thứ 75 tại Puerto Rico khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam bất bình. Tranh cãi càng căng thẳng khi trước đó, trang chủ Miss Universe từng đăng tải thông tin cuộc thi năm 2027 được tổ chức tại Việt Nam.
TPO - Người đẹp Puerto Rico - Jennifer Barreto - đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2026 trong chung kết diễn ra tại chính quê hương mình vào sáng 25/11 theo giờ Việt Nam.
TPO - Các người đẹp Venezuela, Philippines, Puerto Rico, Pháp, Brazil... được dự đoán có khả năng cao đăng quang Miss Universe 2026 trong chung kết diễn ra vào ngày 25/11.
TPO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 phấn khích hòa mình vào không khí sôi động của 50.000 khán giả tại concert "Muôn sắc Việt Nam" ở sân vận động Mỹ Đình tối 24/11. Họ kỳ vọng những giá trị truyền thống được lan tỏa tới thế hệ trẻ.
TPO - Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và dàn nghệ sĩ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) diễn ra sáng 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
TPO - Đại diện Việt Nam - Lê Phương Khánh Như - gặp sự cố với micro khi tham gia phần thi phỏng vấn ở bán kết Hoa hậu Quốc tế 2026 diễn ra ngày 23/11 theo giờ Việt Nam.
TPO - 116 hoa hậu trình diễn bikini tại bán kết Miss Universe 2026 diễn ra ở Puerto Rico, sáng 23/11 theo giờ Việt Nam. Năm nay, đại diện Việt Nam vắng mặt do vướng tranh chấp bản quyền với ông Nawat.