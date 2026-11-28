6 sinh viên tranh giành một tỷ đồng

TPO - Sáu sinh viên tranh giải thưởng một tỷ đồng tại chung kết Vũ trụ đồng tiền 2026, phát sóng ngày 29/11 trên VTV3. Để giành chiến thắng, người chơi vượt qua năm chặng thi về kiếm tiền, tích lũy, chi tiêu, đầu tư và bảo toàn tài sản.

Chung kết Vũ trụ đồng tiền 2026 lên sóng ngày 29/11, tìm ra chủ nhân giải thưởng một tỷ đồng tiền mặt cùng học bổng trị giá 9.787 AUD từ CPA Australia. 6 thí sinh góp mặt ở vòng cuối sau hành trình tranh tài với hơn 4.000 sinh viên đến từ 54 trường đại học, học viện.

Các gương mặt gồm Nguyễn Kim Đạt (Học viện Hậu cần), Nguyễn Thành Vinh (Đại học Công nghiệp Hà Nội), Trần Minh Tú Nhi (Trường Đại học Quy Nhơn), Lục Cát Tường (Đại học RMIT Việt Nam), Lương Hoàng Bửu Ngọc (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM) và Đặng Tuấn Kha (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM).

6 sinh viên vào chung kết Vũ trụ đồng tiền, tranh giải thưởng một tỷ đồng.

Ở mùa giải 2025, Phạm Thị Mai Hương, sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, giành ngôi quán quân và giải thưởng một tỷ đồng. Cuộc đua năm đó được quyết định ở vòng thi phụ, khi Mai Hương vượt đối thủ với cách biệt một điểm.

Trước đó, Đoàn Quốc Duy - sinh viên Trường Đại học VinUni, là quán quân mùa đầu tiên - nhận danh hiệu Ngôi sao làm chủ đồng tiền của năm 2024 cùng giải thưởng một tỷ đồng tiền mặt.

Bước sang mùa thứ ba, chương trình chọn chủ đề BIGbang DATA, đưa dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào các thử thách. Bên cạnh kiến thức tài chính, người chơi thể hiện khả năng chọn lọc thông tin, quản lý nguồn lực và quyết định trong thời gian giới hạn.

Chung kết được thiết kế theo mô hình Escape Room, giải đố liên hoàn, với năm kỹ năng Kiếm, Tích lũy, Tiêu, Đầu tư và Bảo toàn. Kết quả ở từng chặng quyết định khả năng đi tiếp và nguồn lực thí sinh mang sang phần thi sau.

Vũ trụ đồng tiền là cuộc chơi dành cho sinh viên.

Ở chặng mở màn Kiếm - Bắn thiên thạch, 6 sinh viên có 120 giây nhận diện thông tin chính xác, có giá trị để lựa chọn mục tiêu. Người có điểm thấp nhất phải dừng cuộc chơi. Khán giả tại sự kiện cũng được tham gia thử thách, với cơ hội nhận một xe máy điện.

Năm thí sinh còn lại bước vào chặng Tích lũy, trả lời câu hỏi qua âm thanh, hình ảnh, video, tính toán và tiếng Anh. Nội dung yêu cầu vận dụng kiến thức tài chính linh hoạt. Sau phần này, thêm một người bị loại.

Tại chặng Tiêu, bốn thí sinh giải bài toán kinh doanh, so sánh hiệu quả giữa KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung AI và người thật. Thử thách do Yên Lam, biên tập viên AI của Tạp chí Đẹp, đưa ra. Phần thi không loại người chơi nhưng tác động đến số dư Monee của từng thí sinh.

Trò chơi mô phỏng giao dịch hàng hóa Cargoship ở chặng Đầu tư yêu cầu phân tích thị trường, lựa chọn hàng hóa và xây dựng phương án giao dịch. Người chơi phải cân nhắc giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro. Thí sinh có kết quả thấp nhất dừng lại, nhường ba vị trí cuối cùng cho vòng quyết định.

Ở chặng Bảo toàn - Black Hole, ba người chơi phải giải ba lớp mật mã trong thời gian giới hạn. Các lựa chọn về dữ liệu, thời gian và Monee đều đi kèm sự đánh đổi. Người mở đủ ba lớp mật mã sớm nhất trở thành quán quân.