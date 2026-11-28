Rốt ráo xử lý bến bãi trái phép ven sông Ninh Cơ - Ninh Bình

TPO - Qua rà soát tại hai xã Xuân Trường và Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng 61 cơ sở, bến, bãi có vi phạm hoặc chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, gồm 39 cơ sở đóng tàu và 22 bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng. Theo đó, cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm hoàn trả mặt bằng theo quy định.

Tổ công tác liên ngành của tỉnh Ninh Bình đã làm việc với 69 xã, phường có đê trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, môi trường, đê điều và giao thông đường thủy.

Kết quả kiểm tra phát hiện, nhiều bến, bãi ven sông đã hết hạn hợp đồng thuê đất hoặc không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không có thủ tục về đầu tư, môi trường, đê điều, giao thông đường thủy. Ngoài ra, nhiều bến bãi xây dựng các công trình nhà cửa, lán tạm, tập kết vật liệu, container, dựng cột điện, sửa chữa, đóng mới tàu thuyền...

Các cơ sở đóng tàu ven sông Ninh Cơ, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình

Trước những tồn tại trên, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới, ảnh hưởng đến an toàn đê điều và không gian thoát lũ.

Tại xã Xuân Trường, có 36 bến, bãi ven tuyến đê tả sông Ninh Cơ, trong đó, hàng chục cơ sở vi phạm về đê điều, vi phạm về đất đai,…

Ông Phạm Ngọc Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường - cho biết thời gian qua UBND xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác để triển khai xử lý vi phạm của các bến, bãi ven sông.

Đoàn công tác xã Xuân Trường kiểm tra công tác tháo dỡ các công trình vi phạm ven sông Ninh Cơ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường, qua rà soát, xã phân loại các bến, bãi vi phạm thành 2 nhóm để triển khai xử lý. Nhóm 1 gồm 11 bến hoạt động trong các lĩnh vực như trạm trộn bê tông, kinh doanh vật liệu xây dựng, có vi phạm về đất đai như thiếu giấy tờ, sử dụng đất sai mục đích. UBND xã đã yêu cầu các đơn vị tháo dỡ công trình vi phạm trong tháng 10/2026.

Đến nay, các đơn vị cơ bản đã chấp hành, tự nguyện tháo dỡ, giải tỏa các công trình vi phạm, thanh thải vật liệu tập kết.

Chủ bãi vật liệu tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, thanh thải vật liệu để hoàn trả mặt bằng

Đối với nhóm 2 là 25 bến, bãi của các cơ sở đóng tàu, chủ yếu vi phạm về xây dựng công trình trái phép liên quan đến đê điều, UBND xã đã rà soát, thống kê toàn bộ công trình vi phạm, đánh giá thời điểm vi phạm để có phương án xử lý trong quý IV.

Đối với nhóm này, địa phương đã tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh, tháo dỡ công trình vi phạm; đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầu tư, xây dựng công trình phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định.

Nhiều cơ sở đóng tàu tại xã Xuân Trường đã tháo dỡ các công trình xây không đúng quy hoạch.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn - cho biết, qua thống kê trên địa bàn có 14 cơ sở đóng tàu chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý và 11 bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng. Đáng chú ý, nhiều bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng nằm trên diện tích đất ở của người dân ven sông, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, trong khi chưa được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa.

Đối với các cơ sở đóng tàu, chính quyền địa phương vận động chủ cơ sở tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm, đồng thời kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới. Với các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng, xã yêu cầu dừng tiếp nhận vật liệu mới, tổ chức thanh thải lượng vật liệu còn tồn, tháo dỡ công trình vi phạm và hoàn trả mặt bằng theo quy định.

Công tác xử lý vi phạm tại các bến, bãi ven sông Ninh Cơ tại xã Nghĩa Sơn đang được khẩn trương triển khai.

Việc rà soát, kiểm tra các bến, bãi ven sông trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước; đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất trên bãi sông, hành lang giao thông đường thủy, việc thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng của các tổ chức, cá nhân. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, phòng chống sạt lở bờ sông, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.