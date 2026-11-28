Trong một thế giới đầy biến động, khi thương mại toàn cầu tái định hình, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt và những lợi thế truyền thống dần thay đổi, tăng trưởng không còn đơn thuần là câu chuyện mở rộng quy mô hay gia tăng doanh thu. Để đi xa hơn, doanh nghiệp phải đưa ra những lựa chọn khó khăn: chấp nhận giảm lợi nhuận trong ngắn hạn để đầu tư cho tương lai, phá vỡ những cấu trúc cũ để hình thành năng lực mới, đồng thời xác định rõ giới hạn của mọi sự đánh đổi.