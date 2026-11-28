TPO - "Lâu lâu mới có dịp săn đồ giá rẻ nên em sẽ kiên nhẫn xếp hàng để mua cho bằng được cái máy giặt. Dù mưa gió hơi vất vả nhưng tiết kiệm được một khoản tiền lớn thì cũng xứng đáng", Ngọc Trâm (22 tuổi, phường Hải Châu) chia sẻ.
TPO - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức và khi thay đổi vị trí việc làm đối với công chức.
TPO - Chiết khấu thấp, áp lực chi phí vận hành, cửa hàng bán lẻ phải gồng lỗ trên từng lít xăng bán ra. Không ít cửa hàng xăng dầu ở miền Tây chọn cách bán cầm chừng, chỉ duy trì bán dầu hoặc viện lý do kỹ thuật để tạm ngưng bán xăng nhằm giảm lỗ.
TPO - Vinamilk sẽ thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật từ một lên thành hai người, cập nhật và bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông qua bản sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và các quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông, miễn nhiệm rồi bầu thành viên Hội đồng quản trị mới...
Tiếp nối dấu ấn tại Thiso Mall Sala, KOMO chính thức khai trương cửa hàng thứ hai tại Việt Nam - KOMO Crescent Mall và cửa hàng thứ ba tại Vincom Đồng Khởi, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái Scalp & Hair Wellness chuẩn quốc tế và đưa mô hình chăm sóc da đầu kết hợp khoa học, công nghệ AI, tinh hoa thảo dược và trải nghiệm dịch vụ được chuẩn hóa đến gần hơn với khách hàng Việt.
Ngày 26/11/2026, tại Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai thi công Dự án đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành và Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi và đấu nối., Tập trung nguồn lực, quyết tâm đưa hai dự án truyền tải điện 500kV tại phía Nam về đích trong tháng 12/2026
Ngày 27/11/2026, tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trao tặng Giấy khen ghi nhận đã có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Lượng giao dịch tăng vọt dịp Black Friday tạo cơ hội cho tin tặc khai thác hệ thống bán lẻ. AI càng khiến các cuộc tấn công mạng khó nhận diện và ngăn chặn hơn.
Mỗi khoản tiền dành dụm hôm nay, dù nhỏ, đều là một bước tiến giúp bạn xây dựng sự tự chủ tài chính và tự tin theo đuổi những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Có những câu hỏi bạn không nên bỏ qua khi gửi tiết kiệm.
Trong một thế giới đầy biến động, khi thương mại toàn cầu tái định hình, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt và những lợi thế truyền thống dần thay đổi, tăng trưởng không còn đơn thuần là câu chuyện mở rộng quy mô hay gia tăng doanh thu. Để đi xa hơn, doanh nghiệp phải đưa ra những lựa chọn khó khăn: chấp nhận giảm lợi nhuận trong ngắn hạn để đầu tư cho tương lai, phá vỡ những cấu trúc cũ để hình thành năng lực mới, đồng thời xác định rõ giới hạn của mọi sự đánh đổi.
TPO - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai đợt kiểm tra 1.600 cơ sở sản xuất, kinh doanh gas và khí hóa lỏng trên địa bàn TPHCM. Hoạt động kiểm tra kéo dài đến ngày 15/12.
TPO - Sau phiên bán tháo mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục trong ngày 27/11, đúng dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. Nhóm dầu khí và công nghệ thông tin dẫn dắt đà tăng, trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp.
TPO - BIDV dự kiến phát hành gần 1,4 tỷ cổ phiếu - tổng giá trị theo mệnh giá gần 14.000 tỷ đồng. ABBank sẽ chào bán hơn 803 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành hơn 192 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu phổ thông. Nam A Bank dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư.
TPO - Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động nguồn vốn khổng lồ mà còn phải đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất và khơi thông các động lực tăng trưởng, trong đó có nguồn vốn nhàn rỗi trong dân.
Sở hữu hơn 1.300 làng nghề và 1.006 sản phẩm OCOP gắn với nghề truyền thống, Hà Nội có nguồn lực văn hóa - kinh tế lớn để vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc chậm đăng ký sở hữu trí tuệ và rào cản vốn, nhân lực đang kìm hãm quá trình số hóa và cạnh tranh của nhiều cơ sở sản xuất.
Từ gửi tiết kiệm trúng vàng, hoàn tiền chi tiêu thẻ đến tặng 1 triệu voucher Vikkafé, Vikki Digital Bank mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn trong chuỗi hoạt động “Hello Việt Nam - Vikki Xin Chào”, hưởng ứng chương trình kích cầu Vibrant HCMC - Shopping Season 2026 tại TP.HCM.
Căn bếp 5 sao của gần 80.000 bò sữa TH true MILK luôn tỏa ra mùi thơm đặc trưng nhờ món thức ăn ủ chua - chìa khóa kích thích vị giác các cô bò sữa.