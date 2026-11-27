Hello Việt Nam - Vikki Digital Bank mở rộng trải nghiệm tài chính số, hàng triệu ưu đãi chờ khám phá

Từ gửi tiết kiệm trúng vàng, hoàn tiền chi tiêu thẻ đến tặng 1 triệu voucher Vikkafé, Vikki Digital Bank mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn trong chuỗi hoạt động “Hello Việt Nam - Vikki Xin Chào”, hưởng ứng chương trình kích cầu Vibrant HCMC - Shopping Season 2026 tại TP.HCM.

Hòa nhịp cùng mùa mua sắm, du lịch và lễ hội cuối năm, Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank) triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên ứng dụng ngân hàng và các dòng Thẻ Vikki, kết nối nhu cầu tích lũy, thanh toán, mua sắm, di chuyển và giải trí của người dân, du khách.

Đồng hành cùng Sovico Group, HDBank, Vietjet và các đối tác, chuỗi hoạt động “Hello Việt Nam - Vikki Xin Chào” góp phần mở rộng hệ sinh thái ưu đãi, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và mang đến thêm nhiều trải nghiệm trong mùa mua sắm cao điểm tại TP.HCM.

Hàng triệu ưu đãi nối dài trải nghiệm mua sắm

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm, trải nghiệm tiện ích ngân hàng số và nhận ưu đãi tại không gian Vikki Digital Bank trong khuôn khổ Vibrant HCMC - Shopping Season 2026

Nổi bật trong chuỗi chương trình của Vikki Digital Bank là “TIẾT KIỆM Vikki - Trúng VÀNG Nguyên Ký”, với tổng giá trị giải thưởng hơn 19 tỷ đồng. Khách hàng gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng trên ứng dụng Vikki hoặc tại các điểm giao dịch, đáp ứng điều kiện chương trình, có cơ hội nhận mã dự thưởng tham gia các kỳ quay số với nhiều giải thưởng vàng và tiền mặt, trong đó giải chung cuộc lên đến 10 lượng vàng SJC 9.999.

Khách hàng tìm hiểu về chương trình TIẾT KIỆM Vikki - Trúng VÀNG Nguyên Ký

Ở mảng thanh toán, các dòng Thẻ VikkiGO, VikkiGO+, VikkiPRO, VikkiGO PRO và VikkiONE Connect mang đến nhiều ưu đãi hoàn tiền, giảm giá mua sắm, ẩm thực, giải trí và du lịch. Khách hàng mở mới Thẻ Kép VikkiGO+ có cơ hội nhận hoàn tiền cho giao dịch đầu tiên, tham gia chương trình thưởng chi tiêu với mức hoàn tiền đến 500.000 đồng, cùng ưu đãi đến 2 triệu đồng khi mua sắm sản phẩm công nghệ tại các đối tác theo điều kiện chương trình.

Không chỉ dừng lại ở mua sắm, ưu đãi Thẻ Vikki còn mở rộng đến các hoạt động giải trí, ẩm thực và dịch vụ hằng ngày, từ giảm giá tại hệ thống nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim đến mua sắm trực tuyến và giao hàng nhanh trên ứng dụng Vikki.

Đặc biệt, Vikki Digital Bank dành tặng 1 triệu voucher Vikkafé trong khuôn khổ chương trình “Hello Việt Nam - Vikki Xin Chào”. Khách hàng mở tài khoản VikkiME đáp ứng điều kiện chương trình có cơ hội nhận e-voucher Vikkafé trị giá 50.000 đồng để thưởng thức thức uống yêu thích.

Tặng voucher 50.000 đồng khi mở tài khoản VikkiME

Từ mua sắm, du lịch đến trải nghiệm giao thông xanh

Bên cạnh các chương trình ưu đãi tài chính, Vikki Digital Bank còn kết nối nhiều dịch vụ du lịch, di chuyển và giải trí trên ứng dụng ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách trong mùa lễ hội cuối năm.

Khách hàng có thể săn vé máy bay Vietjet giá từ 0 đồng, tận hưởng ưu đãi đặt vé nội địa, quốc tế và phòng khách sạn trong các khung giờ vàng trên ứng dụng Vikki. Các chương trình giảm giá còn được triển khai tại nhiều đối tác nghỉ dưỡng, khách sạn và khu vui chơi giải trí, giúp khách hàng có thêm lựa chọn cho những chuyến du lịch cuối năm.

Đáng chú ý, Vikki Digital Bank triển khai chương trình tặng phí vé xe buýt khi thanh toán chạm bằng thẻ Vikki trên hệ thống xe buýt TP.HCM lên đến 100.000 đồng/tháng, góp phần khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng và đưa thanh toán không tiền mặt trở thành lựa chọn thuận tiện trong những hành trình di chuyển hằng ngày.

Các bạn trẻ trải nghiệm tiện ích thanh toán số và tìm hiểu chương trình ưu đãi của Vikki Digital Bank

Khách hàng sử dụng Thẻ Vikki còn có cơ hội nhận các phần thưởng giá trị, gồm Thẻ Trả trước VikkiGO PRO trị giá 50 triệu đồng và 100 voucher vé máy bay Vietjet khứ hồi (trị giá 2 triệu đồng/voucher).

Cùng với hoạt động mua sắm và tiêu dùng, Vikki Digital Bank tiếp tục mở rộng ứng dụng các giải pháp tài chính số trong nhiều lĩnh vực đời sống. Nổi bật là Thẻ Vạn năng VikkiONE Connect, hướng đến đáp ứng nhu cầu thanh toán thuận tiện cho sinh viên, giảng viên và cộng đồng học đường, góp phần thúc đẩy thói quen giao dịch không tiền mặt trong môi trường giáo dục.

Với chuỗi ưu đãi và hoạt động trải nghiệm đa dạng, Vikki Digital Bank tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thanh toán không tiền mặt và kết nối các tiện ích ngân hàng số với nhu cầu thực tế của người dân, du khách.

Khám phá các ưu đãi mua sắm, du lịch, ẩm thực và giải trí hấp dẫn trong khuôn khổ chương trình “Hello Việt Nam” tại https://hello.hochiminhcity.gov.vn.

Các ưu đãi được áp dụng theo thời gian, đối tượng và điều kiện cụ thể của từng chương trình.