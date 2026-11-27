Tự chủ công nghệ hóa chất xử lý nước thải trước áp lực xanh hóa chuỗi xuất khẩu

Trước lộ trình xanh hóa các ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu và yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt quy chuẩn xả thải, việc chủ động sản xuất và phân phối muối sắt clorua nồng độ ổn định trong nước đang giúp các khu công nghiệp giảm phụ thuộc nguồn nhập khẩu và nâng cao tính tự chủ về kỹ thuật môi trường.

Áp lực kiểm soát tạp chất từ rào cản kỹ thuật môi trường quốc tế

Trong bối cảnh các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, bao bì giấy, xi mạ kim loại và linh kiện điện tử đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp đang đứng trước những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe. Bên cạnh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, các nhà máy tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu còn phải tuân thủ chương trình Không xả thải hóa chất nguy hại (ZDHC – Zero Discharge of Hazardous Chemicals).

Đặc thù nước thải của các nhóm ngành này thường mang độ màu cao do hợp chất nhuộm azo bền vững, chứa hàm lượng photphat lớn và các ion kim loại nặng độc hại mà các dòng phèn nhôm thông thường khó kết tủa triệt để khi độ pH biến thiên. Thực tế đó đặt ra nhu cầu về nguồn tác nhân khử – keo tụ gốc sắt được sản xuất và phân phối bài bản trong nước với độ tinh khiết ổn định và kiểm soát chặt giới hạn tạp chất kim loại nặng ngoại lai.

Kỹ sư vận hành kiểm tra hệ thống bồn phản ứng composite khép kín phục vụ sản xuất và phân phối dung dịch muối sắt clorua xử lý nước thải.

Cơ chế hóa lý và thực tiễn sản xuất, phân phối muối sắt clorua trong nước

Xét về cơ chế hóa lý trong kỹ thuật môi trường, ion Fe²⁺ trong dung dịch Sắt(II) clorua (FeCl₂) đóng vai trò tác nhân khử chọn lọc giúp chuyển hóa crom hóa trị sáu (Cr⁶⁺) độc tính cao trong nước thải xi mạ về dạng Cr³⁺ kết tủa an toàn, đồng thời phá vỡ liên kết nhóm mang màu khó phân hủy sinh học. Trong khi đó, dung dịch Sắt(III) clorua (FeCl₃) thủy phân mạnh trên dải pH rộng từ 4,5 đến 9,0, tạo bông hydroxit sắt tỷ trọng lớn giúp tăng tốc độ lắng, loại bỏ photphat, khử mùi khí H₂S và giảm lượng bùn thải thứ cấp.

Ghi nhận từ thực tiễn doanh nghiệp đầu tư chiều sâu vào mảng công nghệ này, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thiên (thương hiệu Hóa chất Lộc Thiên, MST: 0313650856, thành lập ngày 04/02/2016 tại TP. Hồ Chí Minh) đã đưa vào vận hành hệ thống bồn phản ứng composite FRP chịu ăn mòn khép kín, tích hợp tháp hấp thụ khí tuần hoàn và hệ lọc tinh đa cấp để trực tiếp sản xuất và phân phối hai dòng dung dịch FeCl₂ nồng độ 30% và FeCl₃ nồng độ 38%–40%.

Đội ngũ kỹ sư kiểm soát chất lượng phân tích quang phổ và chuẩn độ hàm lượng hoạt chất đạt chuẩn COA/MSDS tại phòng thí nghiệm.

Chuẩn hóa định lượng theo mẻ gắn với hệ sinh thái công nghệ

Theo các kỹ sư vận hành trạm xử lý nước thải, sự chênh lệch về tỷ trọng và nồng độ giữa các đợt cấp hàng là nguyên nhân phổ biến khiến hệ bơm định lượng tự động bị sai lệch định mức. Để giải quyết vấn đề này, hoạt động sản xuất và phân phối muối sắt clorua tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thiên áp dụng cơ chế kiểm soát chất lượng theo từng mẻ (batch control): mỗi lô thành phẩm trước khi chiết rót định lượng điện tử vào bồn IBC 1.000L hoặc xe bồn chuyên dụng đều được cấp Phiếu phân tích chất lượng (COA), Bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) và đáp ứng ngưỡng kiểm soát ZDHC Level 1.

Hiện năng lực sản xuất và phân phối muối sắt clorua cùng giải pháp hóa chất xử lý nước của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thiên thông qua mạng lưới 7 điểm kho lưu trữ toàn quốc đã được đăng ký giới thiệu trên Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (Techport), góp phần bổ sung nguồn nguyên liệu kỹ thuật tự chủ cho ngành công nghiệp môi trường trong nước.

Dây chuyền chiết rót tự động dung dịch muối sắt clorua vào bồn tiêu chuẩn IBC 1.000L trên bàn cân định lượng điện tử.