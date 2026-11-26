Giá vàng tăng mỗi nơi một kiểu

TPO - Sáng nay (26/11), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau một ngày giảm mạnh. Tuy nhiên, từ vàng miếng SJC đến vàng nhẫn, mỗi nơi tăng một mức giá khác nhau.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129,1 - 134,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì mức 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 128,5 - 134 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán 5,5 triệu đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 132,5 - 134 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng ngày 26/11 tăng so với hôm qua . Ảnh: NY.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng khác nhau giữa các thương hiệu từ 500.000 - 600.000 đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 128,5 - 32,5 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn DOJI 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 132,5 - 134 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.566 USD/ounce, tăng 20 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 22,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.676 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Với biên độ ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 24.392 - 26.960 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 50 đồng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua. Tương tự, giá USD tại BIDV cũng tăng 45 đồng, lên mức 25.640 - 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra).