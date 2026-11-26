Imexpharm: Không ngừng đổi mới vì hạnh phúc người lao động

Tại Imexpharm, đổi mới bắt đầu từ những điều rất giản dị: làm sao để công tác vận hành sản xuất luôn an toàn, người chuyên viên nghiên cứu được tiếp cận công nghệ tiên tiến, người trẻ mới vào nghề có người dẫn lối… và mỗi nhân viên đều tự tin trưởng thành cùng tổ chức.

Từ hệ thống tới con người, “sự kết nối” là nhân tố ngày càng quan trọng

Đội ngũ nhân sự Imexpharm tận tâm trong từng công đoạn nghiên cứu và kiểm soát chất lượng, góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm. Ảnh: Imexpharm

“Lúc mới vào nhà máy, em còn nhiều bỡ ngỡ trước các quy trình, thiết bị kỹ thuật, nhưng nhờ có sự kiên nhẫn hướng dẫn của các anh chị đi trước, em dần nắm vững công việc và thích nghi với văn hóa Imexpharm”, bạn Nguyễn Vũ Hoài Phương nhân viên Kiểm soát chất lượng (QC) tại IMP3, chia sẻ về những ngày đầu làm việc. Trong vai trò người hướng dẫn, anh Võ Văn Hòa (QC IMP3) lại tìm thấy một niềm vui rất khác: “Làm Mentor giúp tôi học cách lắng nghe nhiều hơn, và nhận ra mình cũng đang trưởng thành lên cùng các bạn trẻ”.

Từ câu chuyện gần gũi của hai thế hệ kiểm nghiệm viên (QC), có thể thấy rõ tinh thần và ý nghĩa của chương trình Mentoring mà Imexpharm bền bỉ duy trì suốt 4 năm liền: gắn kết đội ngũ giàu kinh nghiệm với thế hệ trẻ, để tri thức nghề nghiệp được tiếp nối qua sự hướng dẫn và sẻ chia. Đó cũng chính là nền tảng văn hóa mà Imexpharm luôn mang theo trong hành trình đổi mới: trước khi ứng dụng công nghệ hay số hóa quy trình, sự thấu hiểu và đồng hành giữa người với người luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Với gần 1.500 con người làm việc trải dài từ nhà máy đến các chi nhánh khắp cả nước, bài toán kết nối chưa bao giờ dễ dàng. Từ tháng 7/2025, Imexpharm bắt tay số hóa hơn 90% quy trình nhân sự qua nền tảng iHRP. Đằng sau chương trình chuyển đổi toàn diện ấy là một mong muốn rất bình dị: giảm bớt thủ tục giấy tờ rườm rà cho tất cả phòng ban, chi nhánh, nhà máy, để mọi thông tin về ngày công, phúc lợi hay lộ trình phát triển đều minh bạch và dễ dàng truy xuất.

Trong năm 2026, Imexpharm tiếp tục đẩy mạnh số hóa quản trị nhân sự trên hệ thống iHRP thông qua việc triển khai giải pháp ký Hợp đồng điện tử (E-contract). Giải pháp cho phép người lao động nhận và ký kết giấy tờ nhanh chóng qua email/ SMS mọi lúc mọi nơi, đồng bộ dữ liệu liên thông với các hệ thống nội bộ và đảm bảo an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001.

Cơ hội học tập liên tục mang đến tiềm năng phát triển cho cả cá nhân và tổ chức

Gần 1.500 nhân sự Imexpharm không ngừng học hỏi, đổi mới và đóng góp vào hành trình phát triển chung của Công ty. Ảnh: Imexpharm

Nếu sự kết nối mượt mà giúp một cỗ máy vận hành nhẹ nhàng hơn, thì học tập không ngừng chính là động lực để cỗ máy đó luôn tiến về phía trước.

Thay vì những buổi học tập trung dài ngày khiến nhân viên dễ mệt mỏi và khó sắp xếp công việc, Imexpharm cung cấp thêm lựa chọn cho người học khi chia nhỏ tri thức thành những bài học ngắn gọn qua E-learning, Micro-learning hay Nano - learning. Chỉ cần tranh thủ 10–15 phút rảnh rỗi, một nhân viên sản xuất, trình dược viên hay nhân viên văn phòng đều có thể tự chọn lộ trình học phù hợp trên nền tảng online. Năm 2025, hơn 84.500 giờ học từ hàng trăm khóa đào tạo đã diễn ra bền bỉ như thế.

Đặc biệt, khi trí tuệ nhân tạo (AI) gõ cửa từng ngành nghề, Imexpharm không để đội ngũ của mình đứng ngoài cuộc hay loay hoay tự bơi. Từ những buổi làm quen với cách đặt câu lệnh (Prompt), phân tích dữ liệu Power BI trong năm 2025, đến năm 2026, AI đã đi thẳng vào công việc hằng ngày qua các lớp học thực tế cho từng bộ phận: từ ứng dụng Chatbot AI, AI cho nhân sự đến AI trong kiểm toán nội bộ, tạo điều kiện cho hàng trăm lượt nhân viên tham gia đầy hào hứng.

TS. Nguyễn Vĩnh Luận, Giám đốc Nhân sự Imexpharm, chia sẻ: “Chúng tôi đưa công nghệ và AI vào đào tạo không phải để chạy theo xu hướng, mà để mỗi nhân viên có thêm một ‘trợ lý’ đắc lực. Khi những việc lặp đi lặp lại được công nghệ san sẻ, người lao động sẽ có thêm thời gian để tư duy, sáng tạo và chăm chút cho chất lượng công việc.”

Sức hấp dẫn của tập thể không ngừng đổi mới sáng tạo

Imexpharm 3 năm liên tiếp dẫn đầu ngành Dược - Thiết bị y tế - Chăm sóc sức khỏe trong khối Doanh nghiệp vừa tại bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (2024 - 2026). Ảnh: Imexpharm

Những nỗ lực đầu tư cho con người cũng được phản ánh qua kết quả khảo sát Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn (Employer Brand Attractiveness – EBA) của Anphabe năm 2026. Khảo sát thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7/2026 với 1.345 người tham gia thuộc ngành Dược – Thiết bị y tế – Chăm sóc sức khỏe, chỉ số EBA của Imexpharm đạt 12,5%, cao hơn mức bình quân 11,2% của nhóm doanh nghiệp vừa tại Việt Nam.

Các chỉ số về mức độ nhận diện Imexpharm là nơi làm việc lý tưởng và mức độ ưu tiên lựa chọn làm việc tại Imexpharm cũng ghi nhận kết quả tích cực, lần lượt cao gấp 1,5 lần và 3 lần so với nhóm đối sánh của khảo sát. Đáng chú ý, khoảng 43% người có mong muốn gia nhập Imexpharm khẳng định họ ưu tiên lựa chọn công ty ngay cả khi có lời mời làm việc ở nơi khác.

Năm 2026, Imexpharm tiếp tục được Anphabe vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối Doanh nghiệp vừa, xếp thứ 20 toàn bảng và dẫn đầu ngành Dược – Thiết bị y tế – Chăm sóc sức khỏe năm thứ ba liên tiếp. Doanh nghiệp đồng thời góp mặt trong Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Sản xuất Dược phẩm và Thiết bị y tế do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính – Đầu tư công bố.

Những ghi nhận này không chỉ phản ánh sức mạnh của thương hiệu Imexpharm trong mắt ứng viên, mà còn cho thấy ý nghĩa của việc kiên trì xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc qua từng năm. Bởi sức hấp dẫn của một nơi làm việc không chỉ đến từ chính sách hay danh hiệu, mà còn được tạo nên từ cơ hội học hỏi, sự đồng hành hỗ trợ của tổ chức đồng nghiệp cũng như cảm nhận của mỗi người về giá trị mình đóng góp.

Mở rộng cơ hội phát triển trong giai đoạn mới

Trên hành trình gần 50 năm phát triển, Imexpharm đã trải qua nhiều giai đoạn đổi mới về công nghệ, sản xuất và quản trị. Nhưng dù ở giai đoạn nào, con người vẫn là yếu tố quan trọng tạo nên năng lực và sức bền của doanh nghiệp.

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt mới của Imexpharm với sự đồng hành của Livzon – một tên tuổi trong ngành sản xuất dược phẩm khu vực và trên thế giới. Sự cộng hưởng này mở ra cơ hội để đội ngũ nhân sự Imexpharm, đặc biệt ở khối Sản xuất và Chất lượng, được học hỏi và tiếp cận những công nghệ, kỹ năng chuyên môn tiên tiến từ một nền công nghiệp dược hiện đại, sẵn sàng cho một giai đoạn tăng trưởng mới.