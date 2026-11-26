Thêm biến số thuế Mỹ, chứng khoán 2027 sẽ ra sao?

TPO - Đề xuất áp thuế bổ sung của Mỹ là một trong những yếu tố nhà đầu tư cần theo dõi khi nhìn về năm 2027. Bên cạnh diễn biến thương mại, triển vọng lãi suất, giá dầu, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn quốc tế được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường chứng khoán.

Thuế Mỹ là biến số cần theo dõi

Hôm nay (26/11), tại Hội thảo “Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội”, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) - cho rằng, kinh tế Việt Nam năm tới có nhiều động lực từ sản xuất công nghiệp, đầu tư công, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất khẩu. Làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo trên thế giới cũng có thể tạo thêm nhu cầu đối với sản phẩm điện tử, linh kiện và hạ tầng công nghệ, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Ông Trần Hoàng Sơn dự báo triển vọng kinh tế 2027. Ảnh: Việt Linh.

Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố tiềm ẩn rủi ro. Khi xuất khẩu tăng mạnh, lượng linh kiện và nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất cũng gia tăng, khiến Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ.

Ông Sơn đề cập thông tin Mỹ đang xem xét áp mức thuế bổ sung khoảng 35% đối với hàng hóa Việt Nam và nhiều nền kinh tế khác. Ông Sơn kỳ vọng Việt Nam có thể tiếp tục đàm phán để đưa mức thuế xuống thấp hơn, tương tự những lần trước.

Ở chiều ngược lại, giá dầu và lạm phát hạ nhiệt được kỳ vọng tạo dư địa giảm chi phí vốn. Theo ông Sơn, lãi suất huy động có thể giảm từ quý II đến quý III/2027, còn lãi suất cho vay có thể hạ nhiệt từ quý III đến quý IV. Điều này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực tài chính và cải thiện lợi nhuận.

Chọn doanh nghiệp thay vì đoán VN-Index

Ở góc nhìn dài hạn, bà Nguyễn Hằng Nga - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) - cho rằng, rất khó dự báo chính xác thị trường trong ngắn hạn. Thành công trong đầu tư không nhất thiết đến từ việc dự đoán đúng VN-Index, mà nằm ở khả năng lựa chọn doanh nghiệp tốt, có giá trị gia tăng theo thời gian và mua được tài sản với mức giá hợp lý.

Bà Nga dẫn chứng, đầu năm nay, trong số 17 công ty đưa ra dự báo, chỉ một đơn vị nhận định thị trường sẽ giảm vào cuối năm, trong khi 16 đơn vị còn lại dự báo tăng 8-23%. Thực tế này cho thấy dự báo thị trường có thể sai lệch đáng kể. Theo bà Nga, nhà đầu tư cần chấp nhận biến động và rủi ro khi đầu tư cổ phiếu, thay vì kỳ vọng một chiến lược không bao giờ thua lỗ.

Lãnh đạo các công ty quản lý quỹ trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Việt Linh.

Triển vọng thị trường còn gắn với quá trình nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện thể chế. Bà Lê Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết, cơ quan quản lý đang triển khai hệ thống giám sát tổng thể thị trường, kho dữ liệu tập trung và dự kiến đưa đối tác bù trừ trung tâm vào hoạt động đầu năm 2027. Đây là những bước đi nhằm nâng cao chất lượng vận hành và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.