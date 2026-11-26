Lý do lãnh đạo doanh nghiệp rầm rộ xuống tiền cổ phiếu

TPO - Ông Lê Hải Đoàn - thành viên Hội đồng quản trị Vinasun đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu VNS, ông Đinh Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Royal Invest - dự kiến chi 10 tỷ đồng để mua vào 1,5 triệu cổ phiếu RYG, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons - mua vào 350.000 cổ phiếu.

Ông Lê Hải Đoàn - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) - đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu VNS để đầu tư. Giao dịch của ông Đoàn dự kiến thực hiện từ 1-30/12 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu hoàn tất, ông Lê Hải Đoàn sẽ nâng sở hữu lên 14,13 triệu cổ phiếu, tương ứng 20,82% vốn điều lệ Vinasun.

Thành viên Hội đồng quản trị Vinasun đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu VNS. Ảnh: VNS.

Đáng chú ý, hai tổ chức có liên quan đến ông Đoàn hiện cũng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu VNS. Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn HIPT - nơi ông Đoàn giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật - sở hữu 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng 3,68% vốn điều lệ Vinasun. Ngoài ra, Công ty CP VBP do ông làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật nắm 5,27 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng 7,77 vốn điều lệ Vinasun.

Trước đó, từ 7/10-4/11, Tư vấn Kim Ngưu chỉ bán khớp lệnh được 727.800 cổ phiếu VNS trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký do tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng. Qua đó, Tư vấn Kim Ngưu giảm xuống còn 1,46 triệu cổ phiếu VNS.

Ngoài các giao dịch trên, Vinasun cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của VNS - khi nhận chuyển nhượng tối đa gần 2,8 triệu cổ phiếu từ ông Đặng Văn Tâm và gần 3,3 triệu cổ phiếu từ bà Phạm Kim Liên.

Nếu nhận chuyển nhượng gần 6,1 triệu cổ phiếu trên, ông Duy sẽ nâng sở hữu trực tiếp lên gần 9,95 triệu cổ phiếu, tương ứng 14,65% vốn VNS. Đồng thời, tỷ lệ nắm giữ của 3 thành viên gia đình ông Duy sẽ tăng lên gần 34,93 triệu cổ phiếu, tương ứng 51,48% vốn điều lệ VNS.

Ông Đinh Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Royal Invest - đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu. Ảnh: RYG.

Các động thái giao dịch của nhóm lãnh đạo và cổ đông nội bộ diễn ra khi cổ phiếu VNS giảm mạnh. Chốt phiên ngày 26/11, thị giá VNS ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu - thấp nhất kể từ tháng 7/2021.

Tương tự, ông Đinh Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Royal Invest (mã chứng khoán: RYG) và thư ký công ty là bà Nguyễn Thị Kim Loan đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu RYG/người. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, với cùng thời gian dự kiến từ ngày 30/11-23/12.

Nếu giao dịch thành công, ông Việt Anh sẽ nâng sở hữu tại RYG lên hơn 17,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,61% vốn Royal Invest. Trong khi đó, bà Kim Loan sẽ nâng sở hữu lên gần 2,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,01% vốn Royal Invest.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11, cổ phiếu RYG đứng tại mức giá 6.490 đồng/cổ phiếu. Ước tính, ông Việt Anh và bà Kim Loan sẽ phải chi gần 10 tỷ đồng/người để mua vào lượng cổ phiếu RYG đã đăng ký.

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) - đã mua vào 350.000 cổ phiếu, nâng sở hữu lên 1,88% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 26/10-23/11. Phương thức giao dịch là khớp lệnh.

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons - mua vào 350.000 cổ phiếu CTD. Ảnh: CTD.

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty IDICO (mã chứng khoán: IDC) - đã mua vào 4,4 triệu cổ phiếu IDC, nâng sở hữu lên 3,59% vốn điều lệ. Ông Đặng Việt Dũng là con ông Đặng Chính Trung - Tổng giám đốc IDC. Ông Dũng mới được bổ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc IDICO từ ngày 7/8.

Bà Nguyễn Hồ Hương Ly, con gái ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán: TIG) - đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu TIG để nâng sở hữu lên 5,5 triệu cổ phiếu.

Gần đây cổ phiếu TIG liên tục giảm mạnh, xuất hiện chuỗi giảm sàn 6 phiên liên tiếp từ ngày 6-13/11. Từ ngày 5-24/11, cổ phiếu TIG đã giảm gần 44%, từ 4.800 đồng, về 2.700 đồng/cổ phiếu.

Lý giải cổ phiếu giảm sàn liên tiếp, TIG cho biết trong thời gian qua thị trường chứng khoán liên tục diễn biến giảm theo quán tính, áp lực bán đến tâm lý cổ đông của Đầu tư Thăng Long. Cổ phiếu TIG giảm sàn 5 phiên liên tiếp là do cung cầu của thị trường.