Masan giới thiệu chiến lược cao cấp hóa sản phẩm tại Vietfood

Masan mang đến triển lãm Vietfood các thương hiệu chủ lực, trình diễn ẩm thực, giới thiệu chiến lược phát triển xoay quanh nâng cao giá trị lõi, mở rộng thị trường quốc tế.

Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam do Masan làm nhà tài chính, được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), ngày 6-8/8, quy tụ hơn 1.400 gian hàng của hơn 1.000 doanh nghiệp từ trên 20 quốc gia, dự kiến đón hơn 40.000 lượt khách tham quan. Triển lãm đạt chứng nhận UFI, bao quát chuỗi giá trị ngành F&B từ nguyên liệu, chế biến, bao bì đến phân phối.

Năm nay, sự kiện tập trung vào ba xu hướng gồm chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ số và dinh dưỡng bền vững. Theo Masan Consumer, đây cũng là những định hướng doanh nghiệp đang theo đuổi thông qua chiến lược nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối số trên nền tảng Digital 4P và mở rộng thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp giới thiệu các thương hiệu chủ lực xuất khẩu tại Vietfood 2026. Ảnh: Masan

Làm rõ định hướng này, Masan giới thiệu danh mục sản phẩm chủ lực gồm Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Vinacafé và Phở Story. Thương hiệu nông nghiệp công nghệ cao WinEco cũng góp mặt với khu trưng bày rau củ đạt chuẩn VietGap và GlobalGap. WinEco hiện vận hành 14 nông trường công nghệ cao trải dài từ Bắc vào Nam với tổng diện tích khoảng 3.000 ha, cung cấp khoảng 150 loại rau, củ, quả cho hơn 5.000 điểm bán thuộc hệ thống WinMart, WinMart+, WiN. Toàn bộ sản phẩm được kiểm soát từ đầu vào sản xuất đến đầu ra và có thể truy xuất nguồn gốc qua mã QR trên bao bì.

WinEco, thương hiệu rau sạch giới thiệu các dòng sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Ảnh: Masan

Điểm nhấn tại khu trưng bày là Vinacafé Fine Robusta. Đơn vị cho biết mỗi hạt Fine Robusta được tuyển chọn từ những vùng trồng trên độ cao hơn 1.000 m, thu hái thủ công những trái chín đỏ, trải qua quá trình lên men tự nhiên và phơi chậm hơn 720 giờ để đạt độ hoàn thiện tối ưu trước khi rang. Thương hiệu tiếp nối hơn nửa thế kỷ chế biến cà phê Việt Nam từ năm 1968. Trong sản xuất, các nghệ nhân Vinacafé kết hợp kinh nghiệm rang xay với công nghệ rang độc quyền nhằm giải phóng tối đa các tầng hương, hương vị nguyên bản của hạt Fine Robusta.

Bên cạnh khu trưng bày, doanh nghiệp tổ chức các buổi trình diễn ẩm thực, giới thiệu cách chế biến món Việt quen thuộc theo phong cách mới nhưng vẫn giữ hương vị đặc trưng.

Các sản phẩm trên cũng góp phần giúp Masan mở rộng thị trường quốc tế. Trong quý II/2026, mảng kinh doanh quốc tế của công ty ghi nhận mức tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì đà mở rộng tích cực tại các thị trường trọng điểm.

Tại hội nghị nhà đầu tư gần đây, đại diện Masan Consumer cho biết đặt mục tiêu đưa Chin-su và Nam Ngư trở thành những thương hiệu gia vị Việt có vị thế trên thị trường toàn cầu, nhờ các yếu tố: đạt chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn thực phẩm - sức khỏe, giữ nguyên bản sắc ẩm thực Việt.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm của đơn vị. Ảnh: Masan

Masan Consumer (MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (MSN). Masan Consumer có danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG, gồm: gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, cà phê, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Phở Story, Vinacafé và Wake-up. Các sản phẩm hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam, được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới.