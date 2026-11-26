Ngân hàng 'đua' lãi suất huy động, có nơi tới 9,7%/năm

TPO - Dù Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần yêu cầu giảm lãi suất huy động, thậm chí cảnh báo thanh tra diện rộng và xử lý ngân hàng không tuân thủ, trên thị trường vẫn xuất hiện mức lãi suất tiết kiệm lên tới 9-9,7%/năm. Khoảng cách giữa lãi suất niêm yết và mức chào mời thực tế cho thấy cuộc đua huy động vốn chưa hạ nhiệt.

Lãi suất thực tế cao hơn nhiều so với niêm yết

Ghi nhận tại một số ngân hàng cho thấy, bên cạnh biểu lãi suất công khai trên website, nhân viên ngân hàng đang chào mời khách hàng gửi tiết kiệm với mức lãi suất cao hơn đáng kể, thậm chí vượt 9%/năm.

Nhân viên Ngân hàng MBV chi nhánh trên phố Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) chào mời khách gửi tiết kiệm với lãi suất cao nhất 9,5%/năm, áp dụng cả hình thức gửi trực tuyến và sổ giấy. Tuy nhiên, theo biểu lãi suất công bố trên website ngân hàng, mức cao nhất khi gửi trực tuyến chỉ là 7%/năm cho các kỳ hạn từ 7-36 tháng; gửi tại quầy cao nhất 5,64%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Bảng lãi suất niêm yết trên website của Ngân hàng MBV thấp hơn lãi suất nhân viên đang chào mời. Ảnh: N.M.

Tương tự, nhân viên Vikki Bank chào lãi suất 9,7%/năm cho khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, với số tiền tối thiểu 50 triệu đồng. Trong khi đó, biểu lãi suất trên website chính thức của ngân hàng chỉ niêm yết 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và cao nhất 6,2%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Ngân hàng cũng lưu ý lãi suất có thể thay đổi theo từng thời kỳ và được cập nhật trên ứng dụng.

Tại VPBank, mức lãi suất được nhân viên giới thiệu lên tới 9,2%/năm. NCB chào lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9,05%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với hình thức gửi tiết kiệm truyền thống. HDBank đưa ra mức 9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, áp dụng với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng. Trong khi đó, GPBank cũng chào mức lãi suất lên tới 9,5%/năm đối với hình thức gửi sổ truyền thống.

Đáng chú ý, tại nhóm ngân hàng quốc doanh, một số nhân viên cũng giới thiệu mức lãi suất trên 8%/năm cho khách hàng gửi từ 50 triệu đồng. Nhân viên Ngân hàng BIDV, Vietinbank chào mời khách gửi tiền với lãi suất 8%/năm bao gồm cả quà tặng.

Như vậy, mức lãi suất ưu đãi được chào mời thực tế có thể cao hơn biểu niêm yết từ 1-3%. Mức hưởng còn phụ thuộc số tiền, kỳ hạn, hình thức gửi và chính sách riêng của từng ngân hàng. Khách hàng gửi sổ mới cũng thường được giới thiệu mức lãi suất tốt hơn so với nhóm tiền gửi tự động tái tục khi đến hạn.

Vì sao khó giảm lãi suất?

Từ giữa tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ngay sau chỉ đạo này, hầu hết ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm niêm yết, với mức giảm phổ biến 0,5%.

Tuy nhiên, diễn biến chào mời lãi suất cao trên thị trường cho thấy việc giảm lãi suất công khai chưa đồng nghĩa với áp lực huy động vốn đã được giải tỏa.

Để chấn chỉnh tình trạng lãi suất huy động neo cao, giữa tháng 11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có chỉ đạo khẩn, yêu cầu triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng ngay trong tháng 11. Các ngân hàng vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Đáng chú ý, tổ chức tín dụng không tuân thủ việc giảm lãi suất có thể bị xem xét lại hạn mức tín dụng còn lại của năm nay, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp hơn trong năm tới hoặc buộc áp dụng tỷ lệ an toàn cao hơn.

Bên cạnh biểu lãi suất công khai trên website, nhân viên nhiều ngân hàng đang chào mời khách hàng lãi suất gửi tiết kiệm vượt 9%/năm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Châu Đình Linh - Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM - phân tích, một trong những nguyên nhân khiến lãi suất huy động có xu hướng tăng là sự dịch chuyển dòng tiền giữa các ngân hàng.

"Khi một số ngân hàng đưa ra mức lãi suất tiền gửi cao hơn, người dân có xu hướng lựa chọn nơi có lợi tức tốt hơn để bảo vệ giá trị khoản tiết kiệm, thay vì chỉ quan tâm ngân hàng đó lớn hay nhỏ. Đây cũng là cơ hội để các ngân hàng quy mô nhỏ và vừa cạnh tranh với những ngân hàng lớn thông qua chính sách lãi suất hấp dẫn, qua đó thu hút khách hàng và mở rộng thị phần huy động vốn", ông Linh nói.

Theo ông Linh, việc định hướng điều hành chính sách tiền tệ hiện nay về cơ bản là đúng, song quá trình thực thi cần sát với thực tế hơn. Lãi suất không chỉ chịu tác động từ nhu cầu vốn của nền kinh tế mà còn liên quan đến lạm phát, tỷ giá và sự dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.

Đặc biệt, dòng vốn đầu tư gián tiếp có thể dịch chuyển nhanh khi tương quan lãi suất giữa các thị trường thay đổi. Vì vậy, Việt Nam vừa phải duy trì sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vừa cần có giải pháp ổn định dòng vốn đầu tư gián tiếp.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng ngày càng lớn, ngân hàng vẫn là kênh cung ứng vốn chủ yếu của nền kinh tế. Điều này khiến áp lực huy động vốn khó giảm nhanh, nhất là khi các ngân hàng đồng thời phải bảo đảm thanh khoản và kiểm soát rủi ro.