Thêm điểm mua sắm hàng Việt uy tín

Là hoạt động mở màn cho sáng kiến “Shopee Hàng Việt”, phiên livestream diễn ra vào ngày 01/12/2026 tới đây sẽ mang đến cho người tiêu dùng cơ hội khám phá đa dạng các sản phẩm Việt, đồng thời mở thêm cơ hội quảng bá và tiếp cận khách hàng cho các thương hiệu, nhà bán hàng trong nước.

Với thông điệp “Shopee lan tỏa giá trị Việt” và khẩu hiệu “Hàng Việt chất, chọn Shopee!”, bên cạnh hoạt động mở màn nêu trên, sáng kiến “Shopee Hàng Việt” dự kiến sẽ có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn khác diễn ra xuyên suốt năm 2026-2027. Sáng kiến hướng đến việc tôn vinh, quảng bá các sản phẩm Việt chất lượng, đồng thời tạo thêm cơ hội để thương hiệu và nhà bán hàng trong nước tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn.

Đa dạng sản phẩm Việt hội tụ trong phiên livestream mở màn của “Shopee Hàng Việt” ngày 01/12

Trong ngày 01/12/2026, người xem có thể theo dõi và mua sắm đa dạng sản phẩm hàng Việt tại hai phiên livestream của diễn viên Võ Tấn Phát (diễn ra vào lúc 19h-21h) và KOL Tuấn Dương (diễn ra vào lúc 18h-20h) trên ứng dụng Shopee. Bằng lối trò chuyện gần gũi cùng hình thức tương tác trực tiếp, cả hai gương mặt đồng hành hứa hẹn sẽ mang đến những câu chuyện sinh động về các sản phẩm và nhà bán nội địa.

Cũng trong phiên livestream này, người xem cũng sẽ có cơ hội khám phá danh mục hàng Việt phong phú, đa dạng như: thực phẩm, đồ gia dụng và nhiều mặt hàng phục vụ đời sống thường ngày. Người xem vừa có thêm nhiều lựa chọn mua sắm chất lượng, vừa cảm nhận rõ hơn những giá trị riêng của hàng Việt.

Đặc biệt, người xem còn có cơ hội săn voucher ưu đãi giảm lên đến 31%, tối đa 2 triệu đồng, cho đơn từ 90.000đ trong phiên livestream. Sự kết hợp giữa danh mục sản phẩm đa dạng và mức ưu đãi thiết thực kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mua sắm hàng Việt thú vị.

Võ Tấn Phát và Tuấn Dương đồng hành giới thiệu các sản phẩm Việt trong phiên livestream ngày 01/12/2026 trên Shopee.

Thêm điểm đến mua sắm uy tín cho người tiêu dùng và thúc đẩy nhà bán nội địa tăng trưởng

Bên cạnh hoạt động livestream mở màn, sáng kiến “Shopee Hàng Việt” dự kiến mang đến nhiều hoạt động kết nối và quảng bá sản phẩm Việt trong thời gian tới. Một trong những điểm nhấn nổi bật là trang mua sắm hàng Việt chuyên biệt trên Shopee, quy tụ đông đảo thương hiệu và nhà bán nội địa uy tín với sản phẩm đạt chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Thương hiệu Quốc gia (Vietnam Value), OCOP và đặc sản địa phương.

Qua đó, người tiêu dùng có thêm một điểm đến thuận tiện để tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm nội địa uy tín, chất lượng cùng với cơ hội nhận voucher ưu đãi giảm đến 25%, tối đa 100.000đ, áp dụng cho đơn hàng từ 300.000đ và voucher ưu đãi giảm 30%, tối đa 50.000đ, áp dụng cho đơn hàng từ 100.000đ.

Giao diện trang mua sắm “Shopee Hàng Việt” giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm nội địa chất lượng.

Với các nhà bán hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương hiệu Việt, sáng kiến mang đến thêm nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm đến đông đảo người dùng Shopee. Cụ thể, các sản phẩm đúng quy định sau vòng kiểm duyệt của Shopee sẽ được gắn nhãn “Hàng Việt” nhằm tăng mức độ nhận diện trên sàn. Đồng thời, sự kết hợp giữa trang mua sắm tập trung, ưu đãi và tham gia vào livestream cùng các KOL sẽ giúp nhà bán hàng lan tỏa câu chuyện sản phẩm, củng cố niềm tin và tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới.