L’Oréal Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu về nơi làm việc tốt nhất

L’Oréal Việt Nam chính thức ghi dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển tại Việt Nam khi lần đầu tiên được vinh danh ở vị trí Top 1 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam 2026 - Khối Doanh nghiệp vừa theo bảng xếp hạng do Anphabe công bố.

Đặc biệt, doanh nghiệp cũng đồng thời đạt Top 1 Toàn Ngành - Khối Doanh nghiệp vừa và Top 1 Ngành hàng tiêu dùng (FMCG) - Khối Doanh nghiệp vừa, bên cạnh việc tiếp tục góp mặt trong Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2026.

Kết quả này không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc so với thứ hạng Top 8 ngành hàng tiêu dùng và top 17 toàn ngành năm 2025, mà còn khẳng định sức mạnh văn hóa doanh nghiệp, chiến lược phát triển con người và cam kết xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân có cơ hội phát huy tiềm năng, đổi mới và tạo ra giá trị bền vững.

Trong năm 2026, L’Oréal Việt Nam lựa chọn tham gia đánh giá tại Khối Doanh nghiệp vừa (doanh thu dưới 500 triệu USD), phù hợp với quy mô vận hành và thực tiễn hoạt động của công ty tại thị trường Việt Nam. Thành tích này phản ánh những nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, thúc đẩy sự gắn kết, trao quyền và phát triển đội ngũ nhân sự.

“Vị trí dẫn đầu hôm nay không chỉ là một danh hiệu mà là động lực để L’Oréal Việt Nam tiếp tục xây dựng một nơi làm việc tốt hơn mỗi người, nơi công nghệ thúc đẩy con người, con người tạo nên đổi mới và mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển để cùng tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội”, ông Ahmed Wagih, Tổng Giám đốc L’Oréal Việt Nam chia sẻ.

Tổng Giám đốc, ông Ahmed Wagih cùng đại diện nhân viên L’Oréal Việt Nam nhận giải thưởng Top 1 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam - Khối Doanh nghiệp vừa 2026

Một trong những động lực quan trọng tạo nên sức bật cho môi trường làm việc tại L’Oréal Việt Nam chính là hành trình chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình làm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đang được tích hợp ngày càng sâu rộng vào hoạt động hằng ngày, giúp nâng cao hiệu suất, tối ưu hóa quy trình và mở rộng khả năng sáng tạo của đội ngũ nhân viên.

Bên cạnh thành tích dẫn đầu về môi trường làm việc, L’Oréal Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2026. Đây là sự ghi nhận cho sức hút của doanh nghiệp đối với thế hệ nhân tài trẻ, đặc biệt trong bối cảnh Gen Z đang tìm kiếm những môi trường làm việc năng động, giàu trải nghiệm và có cơ hội phát triển thực chất.

3CE - MỞ LỐI TƯƠNG LAI HỒNG” – CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI LÁI ĐÒ VÙNG CAO

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhãn hàng 3CE đã tổ chức chương trình tri ân và trải nghiệm chăm sóc sắc đẹp dành cho các nữ giáo viên tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Điện Biên.

Chương trình gửi gắm thông điệp về việc mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương, chăm sóc và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đây không chỉ là dịp để gửi lời cảm ơn đến những người đang ngày ngày tận tụy với sự nghiệp giáo dục, mà còn là cơ hội để các cô giáo dành thời gian cho chính mình, khám phá những bí quyết chăm sóc bản thân và thêm tự tin trong cuộc sống cũng như công việc.

Một điểm nhấn của chương trình là lớp học Chăm da và Trang điểm thuộc chương trình Mở Lối Tương Lai Hồng với chủ đề “Vẻ đẹp tự tin của người giáo viên”.

“Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp của các nữ giáo viên – những người đang âm thầm gieo mầm tri thức và nuôi dưỡng tương lai cho thế hệ trẻ. Thông qua hoạt động tri ân lần này, chúng tôi mong muốn gửi đến các cô không chỉ những món quà nhỏ mà còn là sự quan tâm chân thành. Chúng tôi hy vọng mỗi cô giáo sẽ có thêm những khoảnh khắc dành cho bản thân, thêm tự tin và luôn cảm nhận được vẻ đẹp của chính mình”, chị Hwang Tú Châu - Group Product Manager của nhãn hàng 3CE chia sẻ.