Cuộc chạy đua thần tốc đưa sóng đến những bản làng

Giữa kỷ nguyên 5G, vẫn có những người mẹ phải đi bộ hơn một cây số lên núi mới gọi được cho con. Đó là những khoảng trống mà hơn ba thập kỷ phát triển viễn thông chưa lấp được, bởi nơi ấy ít người, thiếu đường, thiếu điện, còn chi phí đầu tư thì rất lớn. Năm 2026, Viettel bước vào cuộc chạy đua xóa 1.856 điểm lõm sóng trên cả nước và về đích sớm hai tháng. Phía sau kết quả ấy là lời giải cho một bài toán hạ tầng kéo dài nhiều năm, cũng là khởi đầu cho thử thách mới: kết nối những cộng đồng còn nhỏ hơn nữa.

Bài toán 30 năm vẫn còn tồn đọng

Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên 5G, với những kết nối gần như tức thời và hàng loạt dịch vụ thông minh. Vậy mà ở nhiều bản làng vùng cao, người dân vẫn phải vượt núi chỉ để gọi một cuộc điện thoại cho người thân. Sau hơn ba thập kỷ phát triển viễn thông, mạng di động đã phủ sóng hơn 99,7% dân số, song những khoảng trống kết nối cuối cùng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Ở khu vực đông dân, điện, đường và hạ tầng truyền dẫn đều đã tương đối đầy đủ. Còn ở vùng lõm sóng, nhà mạng gặp cùng lúc nhiều rào cản về địa hình, hạ tầng lẫn hiệu quả đầu tư. Muốn một trạm đi vào hoạt động, đôi khi phải giải quyết từ đường chở thiết bị, vị trí dựng cột đến nguồn điện và đường truyền. Hạng mục nào cũng tốn kém, trong khi số người sử dụng lại rất ít.

Thế nhưng, nhu cầu kết nối của người dân không vì thế mà mất đi. Với bà con ở những vùng biệt lập, sóng di động là cách để giữ liên lạc với người thân, tiếp cận thông tin, tìm cơ hội làm ăn và kêu gọi hỗ trợ khi gặp tình huống khẩn cấp. Bản làng nào chưa có sóng, bản làng ấy thiệt thòi cả về cơ hội phát triển lẫn sự kết nối với bên ngoài.

Ở xóm Lân Đặt, xã Hữu Liên (Lạng Sơn), khoảng trống ấy hiện rõ trong những chuyến vượt đèo tìm sóng của bà con 14 hộ dân trong xóm. Chị Đặng Thị Múi kể, mỗi lần muốn gọi cho hai người con đi làm xa, chị phải đi bộ hơn 1 km lên mỏm núi, vừa đi vừa cầm điện thoại dò sóng.

Xóm nằm biệt lập giữa núi rừng, chưa có điện lưới, cũng không có đường cho xe vào. Bởi vậy, muốn đưa sóng về Lân Đặt, ngoài dựng trạm, Viettel còn phải tìm phương án bảo đảm nguồn điện và các điều kiện hạ tầng để trạm vận hành được.

Lân Đặt chỉ là một lát cắt của bài toán phủ sóng kéo dài nhiều năm. Trên cả nước, hàng trăm thôn, bản vẫn chưa có sóng di động. Càng tiến gần mục tiêu phủ sóng toàn quốc, những khoảng trống còn lại càng khó lấp đầy.

Thu hẹp những khoảng cách ấy là một phần trong định hướng phát triển hạ tầng số rộng khắp, lấy người dân làm trung tâm mà Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định, hướng tới mục tiêu phủ sóng 5G toàn quốc vào năm 2030. Muốn hiện thực hóa chủ trương đó, trước hết phải gỡ được các rào cản hạ tầng ở chính những bản làng từng nằm ngoài vùng kết nối, dù địa hình hiểm trở hay chi phí tốn kém đến đâu.

Cuộc chạy đua không có đường tắt của Viettel

Theo Thông báo số 148/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel khẩn trương khắc phục tình trạng lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới trong năm 2026. Là lực lượng nòng cốt, Viettel nhận nhiệm vụ xây dựng 1.337 trạm phát sóng, xử lý 1.856 điểm lõm tại 23 tỉnh, thành phố.

Ở những địa bàn dân cư thưa thớt, mỗi trạm đòi hỏi chi phí đầu tư lớn nhưng chỉ phục vụ số ít người dân, nên hiệu quả thương mại khó tương xứng với nguồn lực bỏ ra. Dù vậy, Viettel xác định xóa lõm sóng trước hết là trách nhiệm phục vụ nhân dân, là đưa kết nối tới những cộng đồng xa xôi.

“Viettel nhận thức nhiệm vụ lần này là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi luôn xác định, dù khó khăn đến đâu, cũng cố gắng đưa cánh sóng đến với bà con sớm nhất”, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, phát biểu tại Hội nghị tổng kết chương trình ngày 20/11.

Để kịp tiến độ, Viettel không làm lần lượt từng công đoạn như thông thường. Ngay từ tháng 3, Tập đoàn đã triển khai song song khảo sát, thiết kế, chọn vị trí và chuẩn bị vật tư. Nhờ đó, Viettel hoàn thành thiết kế sớm hai tháng. Đến tháng 7, Tập đoàn đã thuê được 90% vị trí đặt trạm, rút ngắn khoảng bốn tháng so với tiến độ thông thường.

Thế nhưng, rút ngắn thời gian trên bản vẽ mới chỉ là bước đầu. Mỗi địa bàn có những trở ngại riêng về địa hình, nguồn điện và hạ tầng, buộc Viettel phải chọn giải pháp phù hợp cho từng điểm trạm. Tính chung cả chương trình, Viettel kéo 3.800 km cáp quang qua đường núi hiểm trở; nơi nào không thể kéo cáp thì chuyển sang truyền dẫn viba, với 170 tuyến. Ở một số điểm trạm đặc biệt, Viettel còn thử nghiệm kết nối qua vệ tinh để có thêm phương án dự phòng.

Ở những đoạn ô tô không vào được, đội thi công tháo máy phát điện nặng 450 kg thành từng bộ phận, chở bằng xe máy qua đường núi rồi lắp lại tại công trình. Những đốt cột nặng hàng trăm kilôgam, anh em khiêng bằng sức người tới vị trí dựng trạm. Nơi không có điện cho máy thi công, kỹ sư tính toán lại từng cấu kiện, chuẩn bị sẵn từng chi tiết để có thể bắt bu-lông, ốc vít ngay giữa núi rừng.

Song có những trở ngại mà một mình người kỹ sư không thể giải quyết. Muốn dựng được trạm, phải có đất xây dựng, có đường đưa thiết bị vào công trình, có nguồn điện và tuyến cáp kết nối. Ở nhiều địa bàn, người dân, bộ đội và ngành điện đã cùng chung tay gỡ những khó khăn ấy.

Tại Lạng Sơn, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng lực lượng kỹ thuật Viettel kéo những tuyến cáp quang qua địa hình hiểm trở. Ở những vị trí thiếu nguồn điện, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tháo gỡ khó khăn cho 82 điểm trạm.

Sang tháng 9, những đợt mưa kéo dài khiến nhiều công trường miền núi đứng trước nguy cơ đình trệ. Đường núi lầy lội, quãng đường chở vật tư vào công trường càng thêm gian nan. Trước tình hình đó, Viettel điều động cán bộ tăng cường cho các địa bàn trọng điểm, cùng lực lượng tại chỗ trực tiếp xử lý những vướng mắc phát sinh.

Riêng tại Sơn La, Viettel bổ sung thêm kỹ sư từ Tổng công ty Mạng lưới Viettel trực tiếp hỗ trợ, nhờ đó 45 trạm tồn đọng khởi công chỉ trong 10 ngày.

Chiều 31/10/2026, trạm cuối cùng của chương trình phát sóng tại bản Co Hày (Sơn La). Trong cuộc gọi đầu tiên từ trạm, người dân trong bản không giấu được niềm vui khi sóng đã về tới bản mình. Toàn bộ 1.337 trạm đã phát sóng, đưa kết nối di động tới khoảng 130.000 người dân, nâng tỷ lệ dân số được phủ sóng di động Viettel trên toàn quốc lên 99,7%.

Cũng tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của Viettel. “Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân, chiến sĩ và người lao động của Tập đoàn đã vượt qua núi cao, vực sâu, đèo dốc hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt; vận chuyển từng bao xi măng, từng mét cáp quang, dựng từng cột ăng-ten giữa đại ngàn để đưa hạ tầng viễn thông đến những địa bàn xa xôi, cách trở”, Đại tướng nói.

Hành trình kết nối chưa dừng lại

Cũng trong năm nay, vị thế của viễn thông Việt Nam trên bản đồ thế giới tiếp tục đi lên. Theo Ookla, đến tháng 9/2026, tốc độ Internet di động của Việt Nam đạt 230,31 Mbps, tăng 50 bậc, vươn lên vị trí thứ 8 thế giới. Song giá trị thực sự của chương trình xóa lõm sóng nằm ở những đổi thay trong cuộc sống thường ngày của các bản làng vốn đứng bên lề kết nối.

Với chị Múi ở xóm Lân Đặt, đổi thay ấy là không còn phải đi bộ lên núi dò sóng. “Có sóng điện thoại vui lắm! Tôi không ngờ có ngày tôi được gọi con lúc nào cũng được”, chị chia sẻ. Với người mẹ quanh năm làm nương, niềm vui giản dị là được nghe tiếng con, biết con mình khỏe mạnh, bình an.

Xa hơn những cuộc gọi, hạ tầng viễn thông còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, dịch vụ công và thị trường cho đồng bào miền núi. Khi sản vật địa phương đến được với khách hàng ở xa, khi trẻ em có thêm tài liệu học tập, khi thông tin từ chính quyền tới người dân nhanh hơn, kết nối mới thực sự trở thành một phần của phát triển. Đó cũng là thước đo dài hạn của hành trình xóa lõm sóng: duy trì kết nối và mở ra cơ hội số trong đời sống người dân.

“Việc đưa sóng đến với người dân mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị lâu dài nằm ở việc biến những kết nối ấy thành động lực để bà con có thể tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn trên chính quê hương mình”, Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Chương trình xóa lõm sóng năm 2026 đã khép lại, nhưng sứ mệnh của Viettel vẫn tiếp diễn. Càng ít người chưa có sóng, hành trình đưa kết nối đến với họ càng gian nan. Dù vậy, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình chuyển đổi số, Viettel đang tiếp tục đưa sóng tới những cụm dân cư dưới 50 người. Bởi giá trị của kết nối không thể đo bằng số người sinh sống trong một bản làng.