Bắc Ninh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa khoa học công nghệ thành động lực phát triển

Với việc ban hành hàng loạt cơ chế, chính sách và văn bản quản lý, thành phố Bắc Ninh đang cụ thể hóa quyết tâm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển, thành phố Bắc Ninh xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền là yếu tố then chốt. Trên cơ sở đó, các nhiệm vụ được triển khai theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố ban hành 128 văn bản quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, kịp thời, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt, không để xảy ra gián đoạn.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái làm việc với ngành Khoa học và Công nghệ.

Đáng chú ý, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng đã được tham mưu ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý cho quá trình phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Trong đó, có Đề án chuyển đổi IPv6 only trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030; Đề án chuyển đổi số cấp xã giai đoạn 2026-2030; Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, thành phố Bắc Ninh tổ chức lại Trung tâm Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số Bắc Ninh trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo thành phố Bắc Ninh cũng được ban hành, hướng tới thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát huy nguồn lực sáng tạo trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Một dấu mốc quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo là ngày 25/3/2026, Thành ủy Bắc Ninh ban hành Chương trình đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Chương trình xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, định hướng điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ I.

Mục tiêu xuyên suốt là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, bền vững. Trong đó, chú trọng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đồng thời xây dựng hạ tầng số và nền tảng dữ liệu thống nhất, bảo đảm liên thông, an toàn, bảo mật.

Chương trình cũng xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn dân, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo mở; chuyển đổi số toàn diện.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, 5 nhóm giải pháp đột phá được đặt ra, tập trung vào tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển không gian, hạ tầng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đào tạo nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác, liên kết.

Cụ thể hóa những định hướng này, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-SKHCN ngày 17/4/2026 triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2026.

Đồng thời, trước yêu cầu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số của hệ thống chính trị, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục ban hành Kế hoạch số 177/KH-SKHCN ngày 6/8/2026, triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

Điểm đáng chú ý trong cách thức tổ chức thực hiện là yêu cầu chuyển mạnh từ làm việc theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ tư duy "có làm" sang "làm đến nơi đến chốn".

Ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Ninh với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các phòng, đơn vị được yêu cầu chủ động đề xuất nhiệm vụ, không chờ cấp trên giao việc; kịp thời kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền, đồng thời tăng cường phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ liên ngành. Tinh thần "6 rõ" về trách nhiệm, nhiệm vụ, thời gian, kết quả và các yêu cầu liên quan được chú trọng nhằm bảo đảm tính khả thi, tránh hình thức, dàn trải.

Bên cạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách và đổi mới phương thức điều hành, việc ưu tiên bố trí nguồn lực cho hạ tầng số, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao cũng được xác định là yêu cầu quan trọng. Công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất.

Với định hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển, Bắc Ninh đặt mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, người dân tiếp cận các tiện ích số và các cơ quan nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ.

Việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện thể chế và đổi mới phương thức tổ chức thực hiện đang tạo nền tảng để Bắc Ninh cụ thể hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới xây dựng thành phố phát triển hiện đại, bền vững, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.