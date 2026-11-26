Philips giới thiệu giải pháp lọc nước tại gia, hướng đến không gian sống hiện đại

Hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe chủ động và nâng cao tiện nghi trong không gian sống hiện đại, thương hiệu Philips mang đến danh mục giải pháp toàn diện với hai ngành hàng chủ lực là máy massage và máy lọc nước. Trong đó, loạt máy lọc nước lắp đặt để gầm gồm AUT9028, AUT7005/97, AUT9124/90, AUT8990/67 và AUT8940/67 đang thu hút sự chú ý nhờ thiết kế tối ưu diện tích cùng công nghệ lọc tiên tiến.

Từ nhu cầu sinh hoạt đến giải pháp gia dụng

Bên cạnh nhu cầu thư giãn, phục hồi thể chất tại nhà thông qua các thiết bị chăm sóc cơ thể, chất lượng nước sinh hoạt cũng ngày càng được các gia đình đặc biệt quan tâm. Kéo theo đó là xu hướng tìm kiếm những thiết bị lọc nước tiện dụng, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe, vừa hài hòa với kiến trúc nội thất. Trong đó, máy lọc nước lắp đặt để gầm là giải pháp đáng chú ý khi tận dụng khu vực bên dưới bồn rửa, giúp tiết kiệm diện tích sinh hoạt.

Đón đầu nhu cầu này, Philips – thương hiệu di sản với bề dày 135 năm đổi mới sáng tạo từ Eindhoven (Hà Lan) tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn lấy con người làm trung tâm, máy lọc nước để gầm là sự giao thoa hoàn mỹ giữa thiết kế tối giản, tính tiện nghi vượt trội và công nghệ lọc RO Aquaporin Inside™ độc quyền hợp tác phát triển cùng Aquaporin A/S (Đan Mạch). Mô phỏng cơ chế dẫn nước tự nhiên của tế bào sống với độ chính xác lên đến 0,0001 micron, hệ thống giúp loại bỏ tới 110 loại chất gây ô nhiễm trong điều kiện thử nghiệm, mang đến nguồn nước tinh khiết và nâng tầm trải nghiệm sống tiện nghi cho mỗi tổ ấm Việt.

Năm dòng máy lọc nước đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau

Tại không gian trưng bày, Philips tập trung giới thiệu năm model máy lọc nước gồm AUT9028, AUT7005/97, AUT9124/90, AUT8990/67 và AUT8940/67. Các sản phẩm thuộc nhóm thiết bị lọc nước lắp đặt để gầm, hướng đến việc tối ưu diện tích và tạo sự liền mạch cho không gian bếp.

Việc phát triển đa dạng model trong cùng một nhóm sản phẩm cho phép người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa theo nhu cầu sử dụng. Tùy từng dòng máy, các yếu tố như hệ thống lọc, khả năng cung cấp nước, tính năng đi kèm và cấu hình thiết bị sẽ là những tiêu chí quan trọng để cân nhắc trước khi quyết định.

Trong đó, bộ ba model AUT9028, AUT7005/97 và AUT9124/90 tự hào mang đến trải nghiệm trọn vẹn khi tích hợp khả năng cung cấp nước nóng ngay tức thì, bên cạnh chức năng lọc nước chuẩn tinh khiết. Trong khi đó, bộ đôi AUT8990/67 và AUT8940/67 mang lại sự lựa chọn đa dạng về cấu hình cho dòng thiết bị lọc nước lắp đặt để gầm.

Các mẫu máy nổi bật của Philips

Sự đa dạng về model cho thấy cách tiếp cận sản phẩm không chỉ dừng ở việc cung cấp một thiết bị lọc nước đơn lẻ, mà còn hướng đến những nhu cầu sử dụng khác nhau trong mỗi gia đình. Người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu thông tin, đối chiếu đặc điểm từng sản phẩm và cân nhắc giải pháp phù hợp với thói quen sinh hoạt của mình.

Các sản phẩm hướng đến việc tối ưu diện tích và tạo sự liền mạch cho không gian bếp.

Mở rộng trải nghiệm thương hiệu tại TP.HCM

Bên cạnh phát triển danh mục sản phẩm, không gian trải nghiệm trực tiếp cũng là một yếu tố quan trọng trong hành trình kết nối thương hiệu với người tiêu dùng. Thay vì chỉ tìm hiểu thông tin qua hình ảnh hoặc tài liệu giới thiệu, khách hàng có thể quan sát thiết kế, tìm hiểu tính năng và nhận tư vấn trực tiếp tại cửa hàng.

Dịp khai trương Philips Store tại Trung tâm thương mại Central Premium đã giới thiệu đến khách hàng một không gian trải nghiệm các sản phẩm mang thương hiệu Philips. Cửa hàng do Orro Home Việt Nam triển khai, với các khu vực trưng bày và hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan.

Toàn cảnh buổi khai trương Philips Store

Tại đây, khách hàng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các chế độ massage thư giãn, chăm sóc cơ thể trên từng dòng máy massage Philips; đồng thời tìm hiểu công nghệ lọc nước RO và thưởng thức nguồn nước tinh khiết ngay tại quầy. Các hoạt động tương tác trong thời gian khai trương góp phần giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Khách hàng được trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm

Trong bối cảnh thị trường giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống ngày càng đa dạng, việc kết hợp giữa phát triển sản phẩm và xây dựng không gian trải nghiệm là một hướng tiếp cận giúp thương hiệu tăng cường kết nối với khách hàng. Thông qua hệ sinh thái gồm máy massage và máy lọc nước, Philips không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chăm sóc thể chất và nguồn nước tại gia, mà còn mở rộng điểm tiếp cận để người tiêu dùng trải nghiệm chuẩn mực sống tiện nghi, hiện đại.

ORRO HOME - Nhà phân phối độc quyền thiết bị massage và lọc nước thương hiệu Philips

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