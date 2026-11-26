Cây quế mở sinh kế cho người dân Nghĩa Đô

Từ nguồn lực hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia kết hợp với tư duy quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, cây quế đang thực sự trở thành "đầu cơ nghiệp" giúp đồng bào các dân tộc tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai vươn lên thoát nghèo bền vững và từng bước làm giàu ngay trên những sườn đồi quê hương.

Mở lối sinh kế từ nguồn lực chính sách

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính từ ba xã Tân Tiến, Vĩnh Yên và Nghĩa Đô, xã Nghĩa Đô (tỉnh Lào Cai) có tổng diện tích tự nhiên hơn 159,5 km² với 14.002 nhân khẩu, trong đó trên 97% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt cùng xuất phát điểm kinh tế thấp từng là bài toán không nhỏ đối với chính quyền cơ sở trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Xác định giảm nghèo bền vững phải bắt đầu từ việc tạo sinh kế tại chỗ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, cấp ủy và chính quyền xã Nghĩa Đô đã chủ động lồng ghép hiệu quả nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ nguồn vốn này, địa phương ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông kết nối vùng sản xuất tập trung, giúp việc vận chuyển vật tư và thu mua lâm sản thuận lợi hơn.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã phối hợp với các ngân hàng chính sách giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây giống chất lượng và tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác quế theo hướng hữu cơ. Nhờ đó, người dân mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất đồi kém hiệu quả sang trồng quế. Đến nay, Nghĩa Đô đã phát triển vùng nguyên liệu quế hơn 7.000 ha, trong đó trên 4.000 ha đã đến tuổi khai thác.

Những đồi quế mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương.

Khác với nhiều loại cây trồng khác, cây quế mang lại giá trị kinh tế toàn diện từ thân, cành, lá đến rễ vì đều chứa hàm lượng tinh dầu cao, phục vụ tốt cho ngành chế biến dược liệu, gia vị và mỹ phẩm. Theo chu kỳ sinh trưởng, quế cho thu hoạch hai vụ chính mỗi năm là vụ ba (tháng 2 – tháng 3 âm lịch) và vụ tám (tháng 8 – tháng 10 âm lịch). Trong đó, vụ đầu năm được bà con ưu tiên khai thác bởi cây nhiều nhựa, dễ bóc vỏ, ít tốn công mà chất lượng vỏ lại cao.

"Vàng xanh" mang lại ấm no trên từng sườn đồi

Vào mỗi mùa thu hoạch, từ sáng sớm, không khí lao động trên khắp các sườn đồi ở Nghĩa Đô lại trở nên nhộn nhịp. Từng tốp lao động chia nhau đốn tỉa cây, róc cành, bóc vỏ rồi gùi, chở xuống chân núi để kịp các chuyến xe thu mua của thương lái và hợp tác xã.

Giữa khu đồi quế xanh ngắt, bà Hoàng Thị Ái ở thôn Nậm Mược vừa nhanh tay bóc từng khoanh vỏ quế vừa phấn khởi chia sẻ: "Vụ này quế dễ bóc, được nhiều vỏ nên gia đình tôi huy động thêm người làm cho kịp. Nhà tôi có hơn 5 ha quế, ngay đầu vụ đã tỉa bán một vạt đồi thu về khoảng 40 triệu đồng. Diện tích còn lại sẽ tiếp tục bóc tỉa, dự kiến từ nay đến cuối vụ thu nhập có thể tăng gấp đôi. Nhờ cây quế mà gia đình tôi xây dựng được nhà cửa khang trang, đời sống ổn định hơn trước rất nhiều".

Xã Nghĩa Đô đang trồng thử nghiệm quế theo hướng hữu cơ.

Không chỉ bán nguyên liệu thô, để nâng cao giá trị sản phẩm và tránh phụ thuộc thương lái, xã Nghĩa Đô đã khuyến khích các hợp tác xã (HTX) tham gia chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Tiêu biểu như HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Yên đã đầu tư dây chuyền chưng cất hiện đại, đưa tinh dầu quế đạt chuẩn OCOP 4 sao và bao tiêu sản phẩm ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Ông Đỗ Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô nhấn mạnh: "Quế là cây trồng chủ lực của địa phương, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện nay, trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã trực tiếp tham gia thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm quế, góp phần ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập cho bà con".

Từ hiệu quả thực tế mang lại, cây quế đã trở thành sinh kế chủ lực giúp người dân vùng cao Nghĩa Đô thoát nghèo bền vững. Theo số liệu từ UBND xã Nghĩa Đô, nhờ đa dạng hóa sinh kế đồi rừng, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh từ 41% (năm 2020) xuống chỉ còn 3,64% (với 97 hộ nghèo) vào tháng 10/2026.

Người dân xã Nghĩa Đô thu hoạch quế.

Bám sát Quy hoạch chung đến năm 2035, tầm nhìn 2050, địa phương tiếp tục mở rộng diện tích quế hữu cơ gắn với chế biến sâu lâm sản, biến những đồi quế thành điểm tựa xây dựng vùng quê "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc".