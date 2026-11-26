BIDV lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh Giải thưởng UN Women WEPs Awards

Ngày 23/11/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được vinh danh Giải thưởng UN Women WEPs Awards 2026, danh hiệu Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ. Đây là lần thứ hai BIDV được ghi nhận tại giải thưởng này, khẳng định những nỗ lực của ngân hàng trong thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển bền vững.

Lễ vinh danh diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp “Bình đẳng là thịnh vượng: Doanh nghiệp kiến tạo giá trị bền vững”, do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc VCCI tổ chức.

Đại diện BIDV nhận Giải thưởng UN Women WEPs Awards 2026

Trước đó, năm 2024, BIDV đã được vinh danh tại UN Women WEPs Awards Việt Nam và cấp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được ghi nhận tại giải thưởng cấp khu vực này.

Việc tiếp tục được UN Women ghi nhận năm 2026, cho thấy phạm vi đóng góp của BIDV được mở rộng, từ hỗ trợ tiếp cận vốn sang phát triển giải pháp và hệ sinh thái phục vụ khách hàng nữ, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Trong những năm qua, BIDV đã triển khai nhiều giải pháp tài chính và phi tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (WSME), cung cấp nguồn vốn ưu đãi, đa dạng hóa phương thức cấp tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn và tài sản bảo đảm. BIDV đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ phục vụ doanh nghiệp.

Các nền tảng BIDV Direct, BIDV Direct Shop, BIDV SCF và BIDV TradeFlat cung cấp giải pháp từ quản lý dòng tiền, thanh toán số đến tài trợ chuỗi cung ứng và xuất nhập khẩu. Đồng thời, BIDV chú trọng các hoạt động hỗ trợ phi tài chính như kết nối kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Thông qua việc tôn vinh các mô hình và sáng kiến cụ thể, WEPs Awards không chỉ ghi nhận những kết quả doanh nghiệp đã đạt được, mà còn góp phần lan tỏa kinh nghiệm, khuyến khích doanh nghiệp đo lường tiến bộ và tiếp tục cải thiện thực hành bình đẳng giới.

Đây cũng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận bình đẳng giới như một yếu tố tạo giá trị, thúc đẩy đổi mới và củng cố năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Với mạng lưới rộng khắp và nền tảng phục vụ hơn 1.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, BIDV tiếp tục thúc đẩy tài chính toàn diện, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Việc được UN Women vinh danh qua các kỳ giải thưởng là sự ghi nhận đối với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội và mục tiêu bình đẳng giới của ngân hàng.

Thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục mở rộng các giải pháp tài chính chuyên biệt, tăng cường ứng dụng công nghệ và hợp tác với các tổ chức trong nước, quốc tế nhằm đồng hành cùng cộng đồng nữ doanh nhân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.