VN-Index ‘bay’ gần 60 điểm sau thông tin Mỹ sẽ áp thuế

TPO - VN-Index giảm 57,77 điểm trong phiên giao dịch hôm nay (26/11), lùi về 1.629 điểm khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Lịch sử cho thấy thị trường thường chịu sức ép trong ngắn hạn trước các thông tin thuế quan, song mức độ tác động phụ thuộc vào việc thuế được áp dụng ngay hay còn dư địa đàm phán.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầy tiêu cực. VN-Index mở cửa tại 1.670 điểm, có thời điểm hồi phục nhưng nhanh chóng suy yếu khi lực bán gia tăng. Càng về cuối phiên, chỉ số càng giảm mạnh và đóng cửa tại 1.629 điểm, mất hơn 57 điểm, tương đương 3,42% so với phiên trước. Đây cũng là mức thấp nhất trong phiên.

Trên sàn HoSE, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.000 tỷ đồng. Áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành. Bất động sản là tâm điểm tiêu cực khi chỉ số ngành giảm 5,08%. VIC giảm 6,28%, lấy đi khoảng 24,08 điểm của VN-Index, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. VHM giảm 3,44%, trong khi KDH, NVL, TCH, CEO, DXG và DIG cũng đồng loạt giảm mạnh.

Nhóm tài chính giảm 2,52%, với nhiều cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh đáng kể như TCB giảm 5,07%, VPB giảm 2,72%, MBB giảm 2,21%, VCB giảm 2,1%, CTG giảm 2,16% và BID giảm 2,35%. VBB giảm sàn. Ở nhóm chứng khoán, SSI giảm 2,07%, VIX giảm 3,25%, VPX giảm 5,16% và SHS giảm 3,88%.

Chứng khoán ngập trong sắc đỏ, nhiều cổ phiếu giảm sàn. Thống kê: Vietstock.

Sắc đỏ còn bao phủ nhiều nhóm ngành khác. FPT giảm 3,37%, MWG giảm 4,15%, tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 139 tỷ đồng sau phiên bán ròng mạnh trước đó. VIC là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với hơn 191 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với hơn 80 tỷ đồng và VPL với 77 tỷ đồng.

Diễn biến tiêu cực xuất hiện trong bối cảnh Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố kết luận sơ bộ cuộc điều tra theo Mục 301 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong lĩnh vực sản xuất. Với Việt Nam, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa nhập khẩu, có thể điều chỉnh về 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng (ART).

Nhóm phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đánh giá, các thông tin liên quan đến thuế quan của Mỹ thường tạo áp lực lên thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Tuy nhiên, phản ứng của VN-Index có sự khác biệt đáng kể giữa những quyết định áp thuế bất ngờ, có hiệu lực ngay và các đề xuất còn lộ trình, dư địa đàm phán.

Thống kê 13 sự kiện thuế quan tương tự trong giai đoạn 2018-2026 của ABS cho thấy, với 11 sự kiện được xếp vào nhóm tiêu cực, có 10/11 lần VN-Index giảm ngay phiên đầu tiên, so với xác suất giảm 41% trong một phiên giao dịch thông thường. Sau 5 phiên, lợi suất của chỉ số thấp hơn mức nền thị trường 1,9 điểm phần trăm. Mức giảm sâu nhất trong 20 phiên có trung vị 3,9%.

VN-Index sau 13 sự kiện thuế tương tự trong giai đoạn 2018-2026. Thống kê: ABS.

Đáng chú ý, sau khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng 46% với Việt Nam ngày 2/4/2025, VN-Index giảm 11,3% sau 5 phiên, mức giảm sâu nhất trong giai đoạn này lên tới khoảng 17%. Trong khi đó, tại các lần khởi xướng điều tra Mục 301 vào tháng 10/2020, tháng 3/2026 và tháng 5/2026, biến động của VN-Index sau 5 phiên chỉ khoảng 1,5%.

Theo ABS, thị trường thường phản ứng mạnh với thông tin thuế bất ngờ, có hiệu lực ngay. Ngược lại, với các đề xuất còn lộ trình và có lối thoát đàm phán, phản ứng thường nhẹ hơn.

Giai đoạn cần theo dõi là từ nay đến phiên điều trần dự kiến ngày 25/1/2027, đặc biệt là kết quả Hội nghị G20 tại Miami ngày 14-15/12. Quyết định cuối cùng về cuộc điều tra dự kiến được đưa ra chậm nhất ngày 11/3/2027.