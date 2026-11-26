Larue đồng hành cùng người dân Đà Nẵng lan tỏa nét đẹp văn hóa gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Trong không khí kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sự đồng hành của Larue tại nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng góp phần tạo nên những không gian gặp gỡ ấm áp, nơi tình làng nghĩa xóm và tinh thần gắn bó được tiếp nối.

Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mà còn được bồi đắp từ những hành động và sự kết nối bình dị trong đời sống hằng ngày. Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, nhãn hàng Larue của HEINEKEN Việt Nam đã đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đà Nẵng triển khai chuỗi chương trình tại nhiều khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, góp phần lan tỏa không khí gắn kết và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Larue đồng hành cùng người dân Đà Nẵng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại đoàn kết được vun đắp từ những điều bình dị

Trải qua nhiều thế hệ, tinh thần đại đoàn kết luôn là một trong những giá trị nền tảng làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy không chỉ được thể hiện qua những dấu mốc lịch sử hay các phong trào lớn, mà còn hiện diện trong từng khu phố, xóm làng, nơi người dân cùng chung tay xây dựng cuộc sống, quan tâm đến nhau và sẻ chia những vui buồn thường nhật.

Trong đời sống hiện đại, khi nhịp sống ngày càng bận rộn, những dịp gặp gỡ và sinh hoạt chung tại khu dân cư càng có ý nghĩa trong việc duy trì sự gắn bó giữa các thành viên. Đó là cơ hội để những người hàng xóm có thêm thời gian trò chuyện, các gia đình kết nối với nhau và những thế hệ cùng chia sẻ những câu chuyện về nơi mình đang sinh sống.

Với ý nghĩa đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm không đơn thuần là một hoạt động kỷ niệm, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại giá trị của tình đoàn kết, tinh thần tương trợ và trách nhiệm chung đối với nơi mình thuộc về. Những hoạt động giao lưu, gặp mặt và sinh hoạt văn hóa tại khu dân cư góp phần đưa tinh thần đại đoàn kết đến gần hơn với đời sống của mỗi người dân.

Không khí tại Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư Đà Nẵng

Những cuộc gặp gỡ góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm

Hưởng ứng Ngày hội năm nay, nhãn hàng Larue của HEINEKEN Việt Nam đã đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đà Nẵng triển khai chuỗi chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” tại nhiều khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Trong chuỗi chương trình năm nay, không khí tại các khu dân cư trở nên ấm áp hơn với những buổi gặp gỡ và giao lưu thân tình giữa bà con. Các hoạt động không chỉ tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn tạo dịp để người dân tạm gác lại những công việc thường nhật, cùng chia sẻ câu chuyện đời sống, tận hưởng niềm vui sum vầy bên những người hàng xóm thân quen. Qua đó, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm và gìn giữ những giá trị tốt đẹp trong đời sống văn hóa địa phương.

Thông qua thông điệp “Larue tự hào đồng hành cùng Ngày hội Đại đoàn kết tại Đà Nẵng”, thương hiệu mong muốn góp thêm niềm vui vào dịp sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa đối với người dân thành phố. Sự hiện diện của Larue trong chương trình cũng thể hiện mối gắn bó giữa thương hiệu với địa phương, nơi Larue đã trở thành hương vị quen thuộc trong văn hóa ẩm thực và những cuộc gặp gỡ thân tình của nhiều gia đình qua các thế hệ.

Larue góp thêm niềm vui trong ngày hội gắn kết cộng đồng tại Đà Nẵng

Chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa địa phương

Sự gắn bó của một thương hiệu với địa phương vì thế không chỉ nằm ở việc hiện diện trong đời sống tiêu dùng, mà còn được thể hiện qua cách thương hiệu tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa với người dân. Việc Larue đồng hành cùng chuỗi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần đó.

Ông Lê Phước Hưng, Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Trung của HEINEKEN Việt Nam, chia sẻ: “Với Larue và HEINEKEN Việt Nam, sự phát triển của thương hiệu luôn song hành cùng sự gắn kết với cộng đồng. Chúng tôi rất tự hào khi được chung tay cùng chính quyền địa phương, tổ chức những bữa tiệc đầm ấm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây cũng là lời chúc và tri ân từ Larue gửi đến người dân thành phố Đà Nẵng, cùng với đó, thương hiệu sẽ tiếp tục gắn bó với nhịp sống của người dân, góp phần giữ gìn tình đoàn kết và thêm đậm đà bản sắc văn hóa địa phương.”

Thông qua những chương trình thiết thực hướng về người dân, thương hiệu kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa, xã hội, đồng hành cùng sự phát triển hài hòa và bền vững của thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Người dân phấn khởi giao lưu, sum họp thân tình cùng bia Larue