Bắc Ninh tăng tốc về đích, dồn lực cho loạt dự án hạ tầng

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu toàn hệ thống chính trị tăng tốc trong tháng cuối năm, dồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, tạo đà bứt phá trong năm 2027.

Mới đây, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 11/2026 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của Bắc Ninh khi địa phương được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I và chính thức trở thành thành phố từ ngày 20/9/2026. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, kinh tế - xã hội thành phố vẫn ghi nhận những kết quả tăng trưởng tích cực.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm ước đạt 12,5%, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Quy mô GRDP ước đạt 613.444 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 6.583 USD/năm.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế thành phố, với mức tăng trưởng 71%. Khu vực dịch vụ ước tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 230.000 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2025.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với tổng kim ngạch ước đạt 259.229 triệu USD, tăng 43,2% so với năm trước.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thu hút gần 20 tỷ USD vốn đầu tư

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thành phố Bắc Ninh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026 ước đạt 231.015 tỷ đồng, tăng 47,1% so với năm trước. Thành phố thu hút gần 20 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 4,5 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước.

Thu ngân sách Nhà nước đạt 93.428 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2025. Đặc biệt, công tác điều hành và giải ngân vốn đầu tư công được triển khai quyết liệt, đưa Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân.

Trong lĩnh vực hạ tầng, các dự án giao thông chiến lược được đẩy nhanh tiến độ nhằm tăng cường kết nối liên vùng. Đáng chú ý, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư toàn bộ diện tích thuộc khu vực phục vụ Hội nghị APEC, đạt 100%, tạo điều kiện tổ chức thành công chuyến bay hiệu chỉnh đầu tiên.

Bên cạnh phát triển kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy tiếp tục được quan tâm. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của thành phố xếp thứ 5 toàn quốc. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được bảo đảm.

Dồn lực cho sân bay Gia Bình, các tuyến giao thông chiến lược

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND thành phố, các sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục củng cố đoàn kết, nâng cao hiệu quả phối hợp, lấy chất lượng điều hành và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ trong tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026; chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027, bảo đảm linh hoạt trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới.

Đặc biệt, thành phố cần quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, rà soát và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Các dự án hạ tầng chiến lược mang tính động lực, trọng tâm là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến giao thông kết nối liên vùng, dự án năng lượng sạch và năng lượng tái tạo cần được tập trung nguồn lực triển khai.

Đối với công tác quy hoạch và quản lý đất đai, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu rà soát bài bản, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hài hòa lợi ích, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai thông qua phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.

Bắc Ninh tăng tốc về đích, dồn lực cho loạt dự án hạ tầng

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở phải sâu sát thực tiễn, gần dân, lắng nghe và giải quyết thấu đáo kiến nghị chính đáng của người dân; kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện gây phiền hà, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân.

Ông Thái cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị chăm lo tốt an sinh xã hội, chuẩn bị chu đáo điều kiện phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán an toàn, đầm ấm; giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ động chuẩn bị cho chuỗi sự kiện Năm APEC 2027.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn khẳng định tập thể lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương sẽ cụ thể hóa chỉ đạo thành những giải pháp điều hành quyết liệt, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2027.

Trong đó, thành phố tập trung thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, khắc phục tình trạng dồn việc vào cuối năm. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền Đề án xây dựng thành phố Bắc Ninh trong kỷ nguyên mới và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai Khu kinh tế hàng không Gia Bình.

Năm 2027, Bắc Ninh dự kiến tập trung khởi động, khởi công và đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có tuyến đường kết nối trung tâm chính trị - hành chính thành phố với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường sắt đô thị kết nối Thủ đô Hà Nội, các tuyến đường sắt vận tải hàng hóa liên vận, dự án nâng cấp Quốc lộ 1A, đường Vành đai 4 và Vành đai 5.

Thành phố Bắc Ninh cũng xác định tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giữ vững động lực tăng trưởng công nghiệp; đồng thời nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.