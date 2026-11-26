Mavin Austfeed Đồng Tháp đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái

Ngày 26/11/2026, tại Đồng Tháp, Tập đoàn Mavin tổ chức Lễ đóng điện và đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Mavin Austfeed Đồng Tháp. Với công suất lắp đặt gần 1 MWp, hệ thống khai thác nguồn năng lượng mặt trời để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, góp phần tiết giảm chi phí điện năng, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả vận hành của Nhà máy.

Lễ đóng điện hệ thống điện năng lượng mặt trời Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp

Dự án có tổng công suất lắp đặt 986 kWp, gồm 1.350 tấm pin năng lượng mặt trời được bố trí trên diện tích 4.194 m² mái nhà xưởng. Theo tính toán, hệ thống dự kiến tạo ra sản lượng điện trung bình khoảng 3.000 kWh/ngày, đáp ứng 25–30% nhu cầu sử dụng điện của Nhà máy. Việc chủ động được một phần nguồn điện giúp Nhà máy giảm phụ thuộc vào điện lưới, đặc biệt trong các khung giờ sản xuất ban ngày, đồng thời góp phần kiểm soát chi phí năng lượng và nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp (xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp) được đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời để phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, dự án còn mang lại những lợi ích về môi trường. Với sản lượng điện dự kiến, hệ thống có thể góp phần giảm phát thải khoảng 657 tấn CO₂ mỗi năm thông qua việc thay thế một phần điện năng tiêu thụ từ lưới điện bằng nguồn năng lượng mặt trời.

Việc đưa hệ thống điện mặt trời áp mái vào vận hành giúp Nhà máy Mavin Austfeed Đồng Tháp chủ động một phần nguồn điện phục vụ sản xuất, giảm phụ thuộc vào điện lưới và tiết kiệm chi phí vận hành. Sử dụng năng lượng tái tạo cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, bền vững.

Không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, công trình còn thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất công nghiệp tại Đồng Tháp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng địa phương đã tích cực hướng dẫn thủ tục, phối hợp kiểm tra kỹ thuật và tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để hệ thống được đưa vào vận hành an toàn, thuận lợi. Sự phối hợp này thể hiện nỗ lực chung của chính quyền và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Đây là dự án điện mặt trời thứ hai của Tập đoàn Mavin được đưa vào vận hành tại tỉnh Đồng Tháp, sau dự án tại Nhà máy Dược Thú y Cai Lậy. Trong năm 2027, Tập đoàn dự kiến tiếp tục đầu tư hệ thống điện mặt trời tại Trang trại heo Mỹ Long, từng bước mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất và chăn nuôi, góp phần tiết kiệm năng lượng và giảm tác động đến môi trường.

Lễ đóng điện hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp

Việc đầu tư các dự án năng lượng tái tạo nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Mavin, với ba định hướng trọng tâm là xanh hóa, số hóa và tự động hóa. Cùng với việc tăng cường sử dụng năng lượng sạch, Mavin đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa sản xuất và chuyển đổi số trong quản trị, vận hành, hướng tới nâng cao hiệu quả kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát triển bền vững trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm.