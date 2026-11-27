Giá vàng Việt Nam ngược chiều thế giới

TPO - Sáng nay (27/11), giá vàng trong nước quay đầu giảm trong khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 134 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra 5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty TNHH Mi Hồng… đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 134,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua vào chênh nhau từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Phú Quý niêm yết giá mua vàng miếng SJC 128,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng 132,7 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng. Ảnh: NY.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu đứng im. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 128,5 - 132,5 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn DOJI 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 132,7 - 134,2 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.577 USD/ounce, tăng 11 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 22,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.687 đồng/USD, tăng 11 đồng so với sáng qua, tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới.

Với biên độ ±5%, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.403 - 26.971 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 25.630 - 26.010 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua.