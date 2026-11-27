VietinBank 11 năm liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam”

Được Tạp chí Global Banking & Finance Review vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam” (Best Retail Bank of Vietnam) 11 năm liên tiếp là dấu mốc khẳng định uy tín, năng lực của VietinBank trong suốt hành trình phát triển, đồng hành cùng khách hàng.

Đây là sự ghi nhận những thành tựu đạt được trong hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hoàn thiện hệ sinh thái và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

VietinBank 11 năm liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam”

11 năm bền bỉ khẳng định uy tín và vị thế ngân hàng bán lẻ

Trong bối cảnh ngành Ngân hàng không ngừng thay đổi, việc duy trì danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam” suốt 11 năm liên tiếp (từ 2016-2026) là minh chứng cho năng lực thích ứng và sự nhất quán trong chiến lược phát triển của VietinBank.

Đằng sau dấu mốc này là chiến lược phát triển toàn diện, từ đa dạng hóa sản phẩm, hiện đại hóa hạ tầng đến tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ mọi đối tượng khách hàng. Trên nền tảng tài chính vững mạnh cùng mạng lưới hoạt động rộng khắp, VietinBank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng bán lẻ, ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh.

Các sản phẩm dịch vụ từ thanh toán, tiền gửi, tín dụng đến quản lý tài chính cá nhân và hỗ trợ phát triển kinh doanh được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng phân khúc. Với hệ thống mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp cùng số hóa sản phẩm dịch vụ trên kênh trực tuyến giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận tiện, chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính.

Bên cạnh chất lượng phục vụ, VietinBank chú trọng bảo đảm an toàn, bảo mật thông qua tăng cường quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu và nâng cao năng lực công nghệ. Ngân hàng cũng đẩy mạnh hướng dẫn khách hàng nhận diện, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân; đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm.

Chính sự kết hợp giữa nền tảng hoạt động vững chắc, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và chất lượng dịch vụ nhất quán đã tạo nên sức mạnh toàn diện cho hoạt động ngân hàng bán lẻ của VietinBank trong suốt hơn một thập kỷ.

Công nghệ kiến tạo những trải nghiệm ngân hàng hiện đại

Năm 2026, VietinBank tiếp tục nâng cấp các nền tảng và ứng dụng công nghệ nhằm mang đến những phương thức giao dịch thuận tiện, linh hoạt hơn. Nổi bật là VietinBank iPay Mobile phiên bản 6.0 với diện mạo hoàn toàn mới, cho phép người dùng chủ động lựa chọn, sắp xếp các tiện ích theo nhu cầu. Những tính năng thường xuyên sử dụng như chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, quản lý tài chính được AI nhận diện theo sở thích cá nhân, ưu tiên hiển thị, giúp thao tác trực quan và nhanh chóng.

Đặc biệt, ngay trên ứng dụng iPay, công nghệ AI được tích hợp nhằm phân tích hành vi và nhu cầu giao dịch để đưa ra gợi ý sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng khách hàng. Cùng với đó, tính năng “Dán để chuyển tiền” (Paste to Pay) hỗ trợ nhận diện thông tin chuyển khoản từ nội dung sao chép, rút ngắn thao tác nhập liệu và hạn chế sai sót.

Không chỉ phục vụ các giao dịch thường ngày, VietinBank còn số hóa những nhu cầu tài chính lớn và phức tạp. Giải pháp vay mua nhà trên iPay cung cấp hành trình trực tuyến từ tìm kiếm bất động sản, tính toán phương án tài chính, đăng ký nhu cầu vay đến theo dõi hồ sơ. Qua đó, khách hàng có thể chủ động lập kế hoạch tài chính, tiếp cận nguồn vốn và từng bước hiện thực hóa mục tiêu an cư.

Trong lĩnh vực thanh toán, VietinBank mở rộng hệ sinh thái QR xuyên biên giới, kết nối dịch vụ ngân hàng Việt Nam với thị trường quốc tế: Thái Lan, Lào, Singapore…. Với thông điệp “Chạm QR - Mở thế giới” trên VietinBank iPay Mobile, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng iPay để quét mã QR thanh toán tại Thái Lan mà không cần đổi ngoại tệ trước chuyến đi. Năm 2026, VietinBank phối hợp với NAPAS và Liquid Group triển khai kết nối thanh toán QR giữa Việt Nam - Singapore góp phần mang đến phương thức thanh toán thuận tiện cho người dân và du khách giữa hai quốc gia.

Tiếp nối thành tựu, hướng tới những chuẩn mực mới

Bên cạnh danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam” trong 11 năm liên tiếp, VietinBank tiếp tục được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu” năm 2026 tại Lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 9/2026.

Nếu giải thưởng từ Global Banking & Finance Review ghi nhận vị thế và năng lực phát triển bền bỉ của VietinBank qua hơn một thập kỷ, thì sự ghi nhận từ IDG tiếp tục tôn vinh những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm và ứng dụng công nghệ trong hoạt động ngân hàng bán lẻ.

Những giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế là động lực để VietinBank tiếp tục phát huy thành quả, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, mở rộng kết nối thanh toán và nâng cao chất lượng phục vụ. Cùng với hoạt động chuyển đổi số mạnh mẽ, VietinBank từng bước tạo nên những chuẩn mực mới trong hoạt động bán lẻ, đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình cuộc sống.