TPO - Trong ngày Black Friday, nhiều tuyến phố mua sắm tại Hà Nội phủ kín biển giảm giá, tuy nhiên sức mua thực tế lại có sự phân hóa rõ rệt giữa các cửa hàng.
TPO - Xuất khẩu rau quả 11 tháng năm nay ước vượt 9,2 tỷ USD, đưa ngành hàng tiến sát mốc kỷ lục 10 tỷ USD. Sầu riêng tiếp tục dẫn dắt, sản phẩm chế biến tăng mạnh, trong khi nhu cầu phục vụ lễ, Tết được kỳ vọng tiếp sức cho chặng cuối năm.
ShopeePay - đối tác chiến lược toàn diện chương trình Heritage Ho Chi Minh City 2026 - đã đồng hành vinh danh 10 tác phẩm xuất sắc đạt giải ở cuộc thi sáng tạo video ngắn cùng tên.
Ngày 25/11/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings (Tập đoàn KN Holdings) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.
TPO - Trước việc Mỹ đề xuất áp thuế mới 20% với hàng hóa Việt Nam, mức cộng dồn có thể lên tới 35%, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Mỹ vừa công bố.
VinEnergo chính thức khởi công dự án nhà máy điện mặt trời công suất 126 MWp tại thành phố Sagay, tỉnh Negros Occidental, Philippines. Đây là dự án đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines về phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ, đánh dấu bước tiến cụ thể trong cam kết đầu tư và phát triển năng lượng sạch của VinEnergo tại thị trường này.
Không chỉ cần cơ chế, chính sách ưu đãi, việc hình thành vùng sản xuất tập trung, có khả năng liên kết và bảo đảm đầu ra cũng là yếu tố quan trọng để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các xã biên giới. Câu chuyện đầu tư của HTX Chè Mường Khương tại xã Mường Khương (Lào Cai) cho thấy vai trò của địa phương trong việc tạo dựng những điều kiện đó.
Sau gần 50 năm phát triển, năng suất lao động theo giá trị gia tăng của Vinamilk đạt gần 2,6 tỷ đồng/người trong năm 2025, cao gấp 10,6 lần mức bình quân của nền kinh tế Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ tiêu này tiếp tục tăng 17,33% so với cùng kỳ. Những con số phản ánh hiệu quả tạo ra giá trị trên mỗi lao động, được xây dựng trên nền tảng đầu tư công nghệ, hiện đại hóa sản xuất và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam.
Ngày 27/11/2026, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ đón nhận chứng nhận TCOS Tier III về tính bền vững trong vận hành do Uptime Institute cấp cho Trung tâm Dữ liệu VNPT IDC Hòa Lạc. Cùng với hai chứng nhận về thiết kế (2021) và công trình xây dựng (2023), VNPT IDC Hòa Lạc đã hoàn thiện bộ ba chứng nhận Tier III cho toàn bộ vòng đời trung tâm dữ liệu.
Chiến dịch Shopee “11.11 Sale Khủng của Năm” khép lại với những kết quả tích cực, ghi nhận sức hút của chuỗi hoạt động mua sắm kết hợp giải trí, đồng thời mở rộng cơ hội tăng trưởng cho cộng đồng nhà bán Việt trong mùa mua sắm cuối năm.
Trước lộ trình xanh hóa các ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu và yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt quy chuẩn xả thải, việc chủ động sản xuất và phân phối muối sắt clorua nồng độ ổn định trong nước đang giúp các khu công nghiệp giảm phụ thuộc nguồn nhập khẩu và nâng cao tính tự chủ về kỹ thuật môi trường.
Được Tạp chí Global Banking & Finance Review vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam” (Best Retail Bank of Vietnam) 11 năm liên tiếp là dấu mốc khẳng định uy tín, năng lực của VietinBank trong suốt hành trình phát triển, đồng hành cùng khách hàng.
TPO - Sáng nay (27/11), giá vàng trong nước quay đầu giảm trong khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 134 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng.
Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu toàn hệ thống chính trị tăng tốc trong tháng cuối năm, dồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, tạo đà bứt phá trong năm 2027.
Từ những căn nhà được sửa chữa, xây mới đến công trình nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu, các chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo nền tảng để người dân xã miền núi Sa Lý vươn lên thoát nghèo.
Trong cấu trúc không gian của siêu đô thị TP.HCM sau hợp nhất, khu vực Thành phố mới Bình Dương (nay thuộc phường Bình Dương) đang bước vào một chu kỳ chuyển đổi chức năng mang tính lịch sử. Không còn giới hạn ở vai trò trung tâm hành chính của một địa phương trước đây, khu vực này đang được tái định vị để trở thành hạt nhân dịch vụ, thương mại và điều phối phát triển cho toàn bộ hành lang công nghiệp – đô thị năng động bậc nhất phía Bắc thành phố.
TPO - Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, đơn hàng chậm, chi phí đầu vào tăng, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM vẫn nỗ lực duy trì chính sách thưởng Tết để động viên người lao động.