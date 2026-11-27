Sau gần 50 năm phát triển, năng suất lao động theo giá trị gia tăng của Vinamilk đạt gần 2,6 tỷ đồng/người trong năm 2025, cao gấp 10,6 lần mức bình quân của nền kinh tế Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ tiêu này tiếp tục tăng 17,33% so với cùng kỳ. Những con số phản ánh hiệu quả tạo ra giá trị trên mỗi lao động, được xây dựng trên nền tảng đầu tư công nghệ, hiện đại hóa sản xuất và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam.