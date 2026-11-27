GELEX đồng hành cùng dấu mốc 30 năm thị trường chứng khoán Việt Nam

GELEX Industries và Viglacera cùng giới thiệu các sản phẩm thiết bị điện, vật liệu xây dựng và thiết bị vệ sinh tại triển lãm kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Gian trưng bày giúp nhà đầu tư tìm hiểu hoạt động sản xuất của hai doanh nghiệp niêm yết trong hệ sinh thái GELEX.

Triển lãm quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra trong hai ngày 26 và 27/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, Hà Nội. Với chủ đề “Vững tầm vóc mới”, triển lãm là một trong những hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026).

GELEX Industries (HoSE: GEE) giới thiệu danh mục thiết bị điện tại triển lãm

Tại không gian trưng bày chung, GELEX Industries (HoSE: GEE) giới thiệu danh mục thiết bị điện của năm thương hiệu. Các sản phẩm và mô hình trải rộng từ dây đồng nguyên liệu của CFT, dây điện dân dụng và cáp điện lực của CADIVI, công tơ điện tử và thiết bị đo lường điện của EMIC, đến máy biến áp khô và máy biến áp dầu của THIBIDI, máy biến áp 110 kV và 220 kV của MEEPOWER.

Tổng công ty Viglacera – CTCP (HoSE: VGC) mang đến các giải pháp vật liệu hoàn thiện và thiết bị vệ sinh, gồm gạch ốp lát Eurotile, bàn cầu thông minh, chậu rửa và sen vòi. Sản phẩm được bố trí trong một không gian phòng tắm, giúp khách tham quan hình dung cách phối hợp vật liệu và thiết bị khi đưa vào công trình.

Tổng công ty Viglacera - CTCP (HoSE: VGC) mang đến các giải pháp vật liệu và thiết bị vệ sinh tại triển lãm

Sự hiện diện của GELEX Industries và Viglacera tại triển lãm tiếp nối hành trình của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái GELEX trên thị trường chứng khoán. Viglacera (VGC) chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE năm 2019. GELEX Industries (GEE) đưa 300 triệu cổ phiếu vào giao dịch trên HoSE ngày 14/8/2024 sau hơn hai năm giao dịch trên UPCoM. Đến ngày 6/2/2026, cổ phiếu Hạ tầng GELEX (GEL) có phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE, sau đợt IPO huy động hơn 2.882 tỷ đồng.

Những dấu mốc này cho thấy vai trò hai chiều của thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp có thêm kênh huy động vốn cho phát triển dài hạn, còn nhà đầu tư có thêm cơ hội tham gia vào các lĩnh vực sản xuất và hạ tầng. Tại triển lãm, mối liên hệ ấy hiện diện qua những sản phẩm cụ thể, từ dây cáp và máy biến áp phục vụ hệ thống điện đến gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh trong các công trình hằng ngày.