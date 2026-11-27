Từ Unitour đến hành trình ShopeePay cùng người trẻ kể chuyện di sản

Tối 22/11, tại di tích lịch sử Đình thần An Khánh, Tạp chí Vietnam Travel phối hợp Hội Di sản Văn hóa TP.HCM và Ví điện tử ShopeePay tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo video ngắn Heritage Ho Chi Minh City 2026.

Trong vai trò đối tác chiến lược toàn diện, từ tháng 8/2026, Ví điện tử ShopeePay đã đồng hành cùng thí sinh trên hành trình lan tỏa và tôn vinh giá trị văn hóa bằng các giải pháp tài chính số linh hoạt, góp phần số hóa các trải nghiệm truyền thống và đưa di sản đến gần hơn với công chúng trẻ. Thông qua cuộc thi, người trẻ đã chứng minh họ không chỉ tìm hiểu di sản, mà còn tự kể lại bằng ngôn ngữ riêng.

Unitour mở cánh cửa di sản cho sinh viên

Từ tháng 8, thương hiệu đã triển khai chuỗi Unitour tại nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Tại mỗi điểm, “góc cam” của ShopeePay là nơi sinh viên check-in, thực hiện những nhiệm vụ thú vị trên ứng dụng và làm quen với các dịch vụ tài chính số trong đời sống học đường. Thông điệp “Tài chính dễ dàng, dành riêng cho bạn” với tinh thần “Vững chi tiêu, chill đến trường” được lan tỏa, giúp hàng nghìn sinh viên an tâm về tài chính để có thêm thời gian và tâm trí cho những điều mình thích.

ShopeePay là đối tác chiến lược toàn diện chương trình Heritage Ho Chi Minh City 2026.

Song hành với những “góc cam” là loạt InnovaTalk “Kể chuyện di sản: Từ chất liệu truyền thống đến ngôn ngữ mạng xã hội”, biến câu chuyện tưởng chừng khô khan trở nên thân thiện và giàu tính tương tác ngay trong khuôn viên sinh hoạt, học tập hàng ngày. Những chia sẻ từ TS. Nguyễn Thị Hậu, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, NSND Kim Xuân... cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung như Vĩnh Thích Ăn Ngon, Huy Forum, Bỏng Ngô Mario... đã đưa di sản vượt ra khỏi giới hạn sách vở hay ký ức, để trở thành chất liệu để sinh viên kể chuyện qua video và mạng xã hội.

Chuỗi InnovaTalk mang đến sinh viên góc nhìn mới về cách kể chuyện di sản trong thời đại số.

Hành trình tìm hiểu di sản của một sinh viên có thể bắt đầu từ những khoản chi rất nhỏ như chuyến xe buýt 2 tầng dạo quanh thành phố, ly cà phê trong con hẻm cũ, chiếc vé tham quan bảo tàng, món quà từ làng nghề... Tận dụng ShopeePay, các bạn trẻ có thể quét mã QR thanh toán trong vài giây hoặc dùng dịch vụ mua trước, trả sau SPayLater để chia nhỏ khoản chi cho một kế hoạch ấp ủ đã lâu của mình.

Từ những buổi Unitour và InnovaTalk đầy cảm hứng, nhiều sinh viên yêu văn hóa đã được thúc đẩy thêm động lực tìm hiểu, quan sát, sáng tạo. Khuyến khích người trẻ kể chuyện thành phố bằng chính trải nghiệm của mình, Heritage Ho Chi Minh City 2026 đã nhận về 109 tác phẩm dự thi từ 79 tác giả/nhóm tác giả. Đáng chú ý, 2/3 lượng thí sinh đến từ các trường đại học, tham gia tranh tài.

Trải nghiệm số ấn tượng và những câu chuyện di sản độc đáo

Bằng việc biến hành trình khám phá thành phố thành một trò chơi, tác phẩm “Gamify Saigon” của nhóm sinh viên Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM và Đại học Kinh tế TP.HCM đã xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc. Giải Nhì thuộc về tác giả Nguyễn Trần Duy Anh với tác phẩm “731 người con bất tử - Ngày trở về”; trong khi tác phẩm “Cùng Thiên Kim khám phá nghề gốm Lái Thiêu” của tác giả Bùi Thiên Kim, học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, giành giải Ba.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM và Đại học Kinh tế TP.HCM đạt giải Nhất chung cuộc.

Các tác phẩm thể hiện đa dạng góc nhìn thú vị của người trẻ về di sản, từ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, đến việc đưa trải nghiệm tài chính số vào dòng chảy đô thị một cách tự nhiên. Đó vừa là sự trân trọng giá trị văn hóa, vừa cho thấy khả năng tận dụng công nghệ hiện đại để làm giàu trải nghiệm, sát với tinh thần ShopeePay muốn truyền tải qua cuộc thi: Số hóa trải nghiệm để công nghệ trở thành con đường dẫn người trẻ đến di sản.

Những mạch di sản còn lại trong các tác phẩm được vinh danh là ký ức cách mạng được kể qua “con người” thay vì “con số”, và nghề truyền thống với hơi ấm từ bàn tay các nghệ nhân.

Ban tổ chức tri ân đối tác chiến lược toàn diện ShopeePay Việt Nam cùng các đối tác đồng hành.

Nhà báo Hà Kiều, nhà sáng lập Heritage Ho Chi Minh City, kỳ vọng: “Khi người trẻ chạm vào di sản bằng sự tò mò và tình yêu, câu chuyện của đô thị sẽ còn được viết tiếp. Heritage Ho Chi Minh City mong tiếp tục là nơi kết nối những người trẻ ấy với di sản, để mỗi góc phố, nghề xưa, ký ức Sài Gòn - TP.HCM đều có thêm người lắng nghe và lan tỏa trong hành trình phía trước”.

Lễ trao giải tại Đình thần An Khánh khép lại hành trình Unitour Heritage cùng người trẻ kể chuyện di sản. Trong giai đoạn tiếp đến, Unitour sẽ mở ra một câu chuyện thiết thực không kém. Phối hợp báo Tiền phong, ShopeePay chuẩn bị tổ chức chuỗi talkshow tại 5 trường đại học tại TP.HCM, mang đến những góc nhìn thú vị về tài chính cá nhân, giúp người trẻ có thêm kiến thức và công cụ để chủ động quản lý, tận dụng hiểu quả nguồn tiền của mình, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mang những giá trị thiết thực và hữu ích đến người trẻ.