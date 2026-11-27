Shopee tạo đà bứt phá cho nhà bán Việt từ livestream và video ngắn

Chiến dịch Shopee “11.11 Sale Khủng của Năm” khép lại với những kết quả tích cực, ghi nhận sức hút của chuỗi hoạt động mua sắm kết hợp giải trí, đồng thời mở rộng cơ hội tăng trưởng cho cộng đồng nhà bán Việt trong mùa mua sắm cuối năm.

Nội dung giải trí và tương tác ngày càng trở thành một phần trong hành trình mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng. Thông qua sự phối hợp giữa nền tảng, nhà bán và thương hiệu trong chiến dịch 11.11 vừa qua, Shopee tiếp tục tạo điều kiện để người dùng khám phá sản phẩm theo nhiều cách thức đa dạng, đồng thời giúp nhà bán tiếp cận khách hàng và chuyển hóa nhu cầu thành kết quả kinh doanh.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam cho biết: “Không chỉ tìm kiếm sự thuận tiện và tối ưu chi phí, người tiêu dùng trực tuyến đang ngày càng chú trọng trải nghiệm và mong muốn có thêm nhiều cách thức khám phá, tương tác và lựa chọn sản phẩm. Mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết 2027 mở ra nhiều dư địa để cộng đồng nhà bán và doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu và xu hướng mua sắm ngày càng đa dạng. Để nắm bắt cơ hội này, Shopee sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao trải nghiệm mua sắm và phát triển các giải pháp hỗ trợ nhà bán, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt thích ứng với thị trường và phát triển hoạt động kinh doanh bền vững.”

Shopee mang đến mùa mua sắm 11.11 sôi động với chuỗi hoạt động giải trí và ưu đãi hấp dẫn.

Shopee khuấy động không khí mua sắm, nhà bán Việt chủ động nắm bắt nhu cầu dịp 11.11

Trước thềm ngày hội mua sắm 11.11, Shopee triển khai nhiều hoạt động truyền thông và giải trí nhằm tạo sức nóng cho chiến dịch, đồng thời đưa các chương trình ưu đãi đến gần hơn với người dùng.

Nổi bật là màn công bố và chuỗi hoạt động kết hợp giữa Shopee và nhóm nhạc nam UPRIZE – đại sứ thương hiệu cho mùa mua sắm cuối năm. Theo đó, TVC và các nội dung đồng hành với UPRIZE đã ghi nhận hơn 26 triệu lượt xem và tương tác trên các kênh truyền thông chính thức của Shopee.

Bên cạnh đó, đêm nhạc “Sao Live Đỉnh Chóp” diễn ra ngày 10.11 cũng thu hút hơn 7 triệu lượt xem trên Shopee Live và các nền tảng phát sóng trực tuyến. Chương trình mang đến không gian giải trí trực tuyến với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích, sân khấu 360 độ cùng các ưu đãi mua sắm ngay trên sóng livestream. Trên ứng dụng, chương trình “01 Click Rinh Vé Máy Bay” cũng ghi nhận gần 30 triệu lượt tham gia, góp phần tăng tương tác và khuyến khích người dùng khám phá các hoạt động của chiến dịch.

Các chương trình mua sắm giải trí liên tục được Shopee đầu tư làm mới về quy mô, nội dung và khách mời.

Song hành cùng các hoạt động từ nền tảng, cộng đồng nhà bán cũng tích cực triển khai hoạt động kinh doanh để đón đầu nhu cầu mua sắm dịp 11.11. Riêng trong ngày cao điểm, số lượng sản phẩm mới được đăng bán trên Shopee tăng gấp 7 lần so với ngày thường, góp phần mở rộng danh mục hàng hóa và lựa chọn cho người tiêu dùng.

Đáng chú ý, nhà bán ngày càng chủ động tận dụng các hình thức nội dung trực quan để truyền tải thông tin sản phẩm sinh động, giải đáp thắc mắc và tiếp cận tệp khách hàng mới. Theo đó, số phiên livestream do nhà bán và thương hiệu triển khai trên Shopee được ghi nhận tăng gấp 3 lần trong ngày 11.11 so với ngày thường.

Shopee Live và Shopee Video giúp nhà bán tạo thêm điểm chạm hiệu quả với người tiêu dùng.

Chuyển hóa trải nghiệm tương tác thành giá trị thiết thực cho người mua và tăng trưởng cho nhà bán

Sức hút của hình thức mua sắm kết hợp giải trí được thể hiện qua mức độ quan tâm của người dùng trong chiến dịch 11.11. Xuyên suốt sự kiện, Shopee Live và Shopee Video ghi nhận tổng cộng gần 2.5 tỷ lượt xem. Từ trải nghiệm giải trí, người dùng có thêm cơ hội tìm hiểu sản phẩm, tiếp cận các chương trình ưu đãi và đưa ra lựa chọn mua sắm phù hợp.

Song song, các chương trình khuyến mại và ưu đãi từ Shopee, thương hiệu và nhà bán cũng góp phần giúp người dùng Việt tối ưu ngân sách, tiết kiệm lên đến 16 nghìn tỷ đồng xuyên suốt sự kiện 11.11.

Người dùng Shopee tối ưu chi phí mua sắm thông qua các chương trình ưu đãi dịp 11.11.

Không chỉ thu hút lượt xem, các kênh mua sắm tương tác còn thúc đẩy giao dịch trên nền tảng. Theo thống kê từ Shopee, riêng trong ngày 11.11, số lượng đơn hàng phát sinh qua livestream tăng gấp 9 lần so với ngày thường. Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch (GMV) của kênh Shopee Live trong cùng thời điểm cũng tăng gấp 12 lần.

Ngoài ra, sản phẩm có xuất xứ Việt Nam tiếp tục được người tiêu dùng lựa chọn cho nhiều nhu cầu thường ngày, mở ra cơ hội để nhà bán và thương hiệu Việt. Các nhóm sản phẩm bán chạy nhất dịp 11.11 gồm Áo (thời trang), Sản phẩm chăm sóc da mặt, Đồ uống, Đồ ăn vặt, cùng Sản phẩm chăm sóc nhà cửa.

Những kết quả trên tiếp tục cho thấy vai trò của thương mại nội dung và trải nghiệm tương tác trong việc kết nối nhu cầu khám phá, giải trí và mua sắm, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh trên nền tảng số. Trong thời gian tới, Shopee sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và các giải pháp hỗ trợ nhà bán, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt đón đầu mùa mua sắm cuối năm và Tết 2027.