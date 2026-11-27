Có vùng nguyên liệu, doanh nghiệp sẽ tìm đến

Không chỉ cần cơ chế, chính sách ưu đãi, việc hình thành vùng sản xuất tập trung, có khả năng liên kết và bảo đảm đầu ra cũng là yếu tố quan trọng để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các xã biên giới. Câu chuyện đầu tư của HTX Chè Mường Khương tại xã Mường Khương (Lào Cai) cho thấy vai trò của địa phương trong việc tạo dựng những điều kiện đó.

Nhìn thấy tiềm năng từ vùng nguyên liệu

Những đồi chè xanh trải dài trên các triền núi, xen giữa những vùng quýt, chuối tạo nên bức tranh sản xuất nông nghiệp đặc trưng ở xã vùng cao biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Trên những sườn đồi ấy, cây chè không chỉ là một trong những cây trồng chủ lực mà còn là nguồn nguyên liệu thu hút các cơ sở chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Với địa hình, khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, Mường Khương đang từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hình thành những vùng sản xuất tập trung. Toàn xã hiện có hơn 1.862 ha chè, 1.137,9 ha chuối, 822 ha quýt; bên cạnh đó là các vùng trồng hồng giòn, ớt và cây dược liệu. Cùng với duy trì, mở rộng diện tích, địa phương chú trọng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hái nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Riêng với cây chè, người trồng được hướng dẫn thu hái đúng phẩm cấp, trong đó chú trọng tiêu chuẩn “một tôm hai lá” để nâng cao chất lượng chè búp tươi.

Là một trong những đơn vị đầu tiên đầu tư nhà máy tại huyện Mường Khương cũ, HTX Chè Mường Khương xác định vùng nguyên liệu là điều kiện quan trọng trước khi mở rộng sản xuất. Theo ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc HTX Chè Mường Khương, khi tìm địa điểm mở rộng hoạt động, đơn vị thường lựa chọn những nơi đã có vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất, thay vì xây dựng nhà máy trước rồi mới phát triển vùng trồng.

Tại Lào Cai, doanh nghiệp bắt đầu khảo sát, tìm hiểu tiềm năng vùng chè Mường Khương từ năm 2020. Qua khảo sát, đơn vị nhận thấy địa phương có diện tích chè lớn, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, chất lượng nguyên liệu có khả năng đáp ứng yêu cầu chế biến.

Ông Hùng kể, thời điểm đó, vùng chè Mường Khương chưa phát huy hết tiềm năng. Là địa bàn biên giới, việc đi lại, lao động qua biên giới còn khá thuận lợi. Người dân khi ấy sẵn sàng bỏ nương chè, sang Trung Quốc làm thuê vì thu nhập có thể đạt hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày. Một số cây trồng khác như sa nhân, cũng từng có thời điểm mang lại giá trị kinh tế cao, khiến người dân chưa chú trọng phát triển cây chè.

Vùng trồng chè, chuối được phát triển theo hướng sản xuất tập trung tại xã Mường Khương.

Nhận thấy muốn cải thiện đời sống người dân cần có cây trồng phù hợp và đầu ra ổn định, chính quyền địa phương khi đó đã kêu gọi doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư. Sau khi tìm hiểu điều kiện vùng nguyên liệu, doanh nghiệp quyết định xây dựng nhà máy đầu tiên tại xã Bản Lầu, thuộc huyện Mường Khương cũ.

Tuy nhiên, có nhà máy chưa đồng nghĩa người dân sẽ lập tức quay lại với cây chè. Ông Hùng cho biết, những ngày đầu, doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương phải xuống từng thôn, bản để vận động, giải thích và hướng dẫn người dân phát triển vùng nguyên liệu. Việc thay đổi tập quán sản xuất không dễ, nhất là với những hộ chưa tin cây chè có thể mang lại nguồn thu ổn định. Có nơi, cán bộ còn phải theo sát từ lúc người dân đào rãnh, trồng cây, kiểm tra cây có sống hay không, rồi tiếp tục hướng dẫn cách chăm sóc, bón phân.

“Muốn người dân làm theo, trước hết phải vận động được một số hộ có điều kiện, có tiếng nói trong thôn, bản trồng chè làm mẫu. Khi những hộ này sản xuất có hiệu quả, các gia đình khác mới dần tin tưởng và làm theo”, ông Hùng chia sẻ.

Niềm tin của người trồng chè còn được tạo dựng từ việc thu mua sản phẩm. Trước đây, có thời điểm người dân phải chờ một, hai tháng, thậm chí nửa năm mới nhận được tiền bán chè. Khi doanh nghiệp vào thu mua, đơn vị thực hiện cân chè và thanh toán ngay cho người dân.

Cùng với duy trì thu mua, doanh nghiệp phối hợp với địa phương hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ một số điều kiện ban đầu để người dân phát triển vùng trồng. Một nội dung khác được doanh nghiệp kiên trì giải thích là tính ổn định của cây chè. Theo ông Hùng, những cây trồng khác có thể đem lại thu nhập cao khi được mùa, được giá nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi gặp thiên tai hoặc thị trường biến động. Trong khi đó, cây chè có thể cho thu hoạch nhiều đợt trong năm. Nếu một đợt bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, mưa đá, cây vẫn có khả năng phục hồi, bật chồi để tiếp tục cho thu hoạch ở những lứa sau.

Ông Hùng cho rằng, đầu tư nhà máy phải đi cùng trách nhiệm duy trì vùng nguyên liệu. Nếu không giữ được người dân ở lại với cây chè, không có nguyên liệu phục vụ sản xuất thì khoản đầu tư của doanh nghiệp cũng khó phát huy hiệu quả. Vì vậy, ngay cả khi vùng chè đã phát triển, doanh nghiệp vẫn phải duy trì thu mua, kiểm soát chất lượng và tìm cách bảo đảm đầu ra cho người trồng.

Đánh giá về vai trò của chính quyền địa phương trong thu hút đầu tư, ông Hùng cho rằng, việc hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đất đai, bố trí địa điểm xây dựng nhà máy và tiếp cận các chính sách là cần thiết. Tại Mường Khương, doanh nghiệp ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền trong quá trình triển khai dự án.

“Chính sách hỗ trợ về đất đai được chính quyền địa phương quan tâm, quan trọng hơn là địa phương đã có định hướng phát triển phù hợp, có vùng nguyên liệu. Khi có vùng nguyên liệu, doanh nghiệp sẽ tự tìm đến”, ông Hùng nhận định.

Tiếp nối định hướng phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến, Dự án Nhà máy chế biến chè Mường Khương được triển khai tại thôn Na Đẩy, xã Mường Khương, do HTX Chè Mường Khương làm nhà đầu tư. Theo thiết kế, nhà máy có công suất chế biến 4.500 tấn chè búp tươi mỗi năm, tương đương khoảng 900 tấn chè khô.

Dự kiến đến quý II/2027, nhà máy sẽ vận hành thử nghiệm, bắt đầu thu mua nguyên liệu, chế biến và xuất khẩu chè. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm đầu ra cho vùng nguyên liệu.

Lễ khởi công xây dựng Nhà máy chế biến chè Mường Khương.

Chính quyền sát sao với nhà đầu tư

Xác định thu hút đầu tư là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xã Mường Khương chú trọng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX ngay từ khâu tìm hiểu địa điểm, khảo sát vùng nguyên liệu đến hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và tiếp cận chính sách ưu đãi. Địa phương chủ động cung cấp thông tin về tiềm năng, lợi thế sản xuất, các vùng nguyên liệu; đồng thời hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện những thủ tục cần thiết theo quy định.

Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương cho biết, khi có đơn vị quan tâm đầu tư, chính quyền xã hỗ trợ tìm hiểu địa điểm, cung cấp thông tin về sản phẩm nông nghiệp, vùng nguyên liệu và hướng dẫn các thủ tục liên quan. Địa phương cũng chủ động thông tin về những chính sách ưu đãi của Trung ương và tỉnh để nhà đầu tư nghiên cứu, áp dụng nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Theo ông Hưng, Mường Khương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, các dự án thuộc đối tượng và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian thuê. Đây là một trong những chính sách góp phần giảm chi phí đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai dự án tại địa phương.

Lãnh đạo xã Mường Khương nắm tình hình sản xuất trên địa bàn.

Với Dự án Nhà máy chế biến chè Mường Khương, bên cạnh việc phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng và triển khai dự án, chính quyền xã còn hướng dẫn HTX Chè Mường Khương tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

Không chỉ hỗ trợ dự án nhà máy chè, xã Mường Khương còn tạo điều kiện cho các HTX, hộ gia đình và doanh nghiệp tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng sản phẩm hàng hóa. Địa phương tập trung hỗ trợ các mô hình sản xuất quýt, ớt, tương ớt và một số sản phẩm nông nghiệp khác; đồng thời cung cấp thông tin, giới thiệu địa điểm và hướng dẫn thủ tục đối với những đơn vị có nhu cầu tìm hiểu, đầu tư.

"Cùng với chính sách ưu đãi và hỗ trợ thủ tục, địa phương xác định phát triển vùng nguyên liệu, tạo nguồn cung ổn định là điều kiện quan trọng để thu hút các cơ sở thu mua, chế biến. Với những dự án nông nghiệp, ngoài chi phí đầu tư ban đầu, khả năng tiếp cận đất sản xuất, nguồn nguyên liệu và tổ chức liên kết với người dân có ý nghĩa trực tiếp đến hiệu quả hoạt động lâu dài. Vì vậy, xã hướng tới hỗ trợ nhà đầu tư gắn với định hướng phát triển từng vùng sản xuất, từng bước hình thành mối liên kết giữa người trồng, HTX và doanh nghiệp", ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương chia sẻ.