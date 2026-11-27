TPO - Chờ hơn 30 phút để có chỗ gửi xe, xếp hàng dài hàng mét để chờ thanh toán... Nhiều cửa hàng quá tải, nhân viên tất bật vẫn không kịp phục vụ là cảnh tượng người dân TPHCM săn sale ngày Black Friday giữa trưa.
TPO - Từ chiều tối 27 đến hết ngày 28/11, TPHCM và nhiều tỉnh, thành Nam bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa diện rộng.
TPO - TPHCM khởi công 4 dự án nâng cấp, cải tạo trạm trung chuyển rác với tổng vốn gần 1.806 tỷ đồng. Các công trình được đầu tư công nghệ ép rác kín, xử lý nước thải, kiểm soát mùi, hướng đến giảm ô nhiễm và cải thiện chất lượng sống cho người dân.
TPO - Trong hơn 130 phản ánh của người dân gửi đến ngành y tế TPHCM, có trường hợp người bệnh nôn ói nhiều lần trong đêm chưa được bác sĩ trực thăm khám. Trẻ 8 tháng tuổi sốt gần 40 độ C, quấy khóc nhiều nhưng được yêu cầu sang Khoa Khám bệnh chờ khám theo thứ tự vì không co giật theo bảng tiêu chuẩn nhập khoa Cấp cứu của bệnh viện.
TPO - Một số vị trí thuộc dự án rạch Xuyên Tâm đang thi công chậm hơn kế hoạch do khó vận chuyển vật tư, thiết bị vào đô thị, móng nhà dân còn lại sau giải tỏa cản trở việc khoan cọc. Tình trạng máy móc hư hỏng nhưng chưa được thay thế kịp thời cũng ảnh hưởng đến tiến độ.
TP.HCM vừa chứng kiến lễ ký kết và khởi công dự án tuyến cáp quang biển VTS có trục chính kết nối Việt Nam - Singapore dài 1.200km.
TPO - Tại thời điểm đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8m, dự án chống ngập 10.000 tỷ đã kiểm soát mực nước phía trong vùng bảo vệ, duy trì mức chênh lệch mực nước giữa trong và ngoài trên 80 cm. Các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường như đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình,... mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành.
TPO - Sáng 24/11, thay vì chọn những trung tâm thương mại hay quán cà phê quen thuộc, hàng nghìn người dân TP.HCM, từ những bạn trẻ lên lịch trình "chạy show" 4 di tích trong một buổi sáng đến dân văn phòng tạm gác nhịp sống hối hả, đã đổ về Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh để tận hưởng đặc quyền tham quan miễn phí trong ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Triều cường tại TPHCM dự báo đạt đỉnh ngày 24-25/11, cảnh báo nguy cơ ngập ở các khu vực trũng thấp, ven sông. Trong khi đó, thời tiết Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.
TPO - Từ ngày 28/11, nhiều đoạn đường quanh khu vực Trường Chinh, Trương Công Định, Bàu Cát 1 và Đồng Đen (TPHCM) sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công nhà ga ST08 thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.
TPO - Tại nhiều bệnh viện ở TPHCM, người bệnh đang truyền dịch hào hứng học hát đờn ca tài tử, viết chữ thư pháp. Người dân trải nghiệm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền và trò chơi dân gian.
TPO - Dự kiến ngày 25/11, nhà đầu tư sẽ vận hành liên hoàn hệ thống kiểm soát triều tại TPHCM (còn gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ). Trước thời điểm này, toàn bộ cống ngăn triều cùng nhà điều hành và nhà quản lý trung tâm đã hoàn thành, sẵn sàng cho đợt vận hành thử nghiệm toàn hệ thống.
TPO - Giá nhiên liệu gần đây liên tục được điều chỉnh theo chiều hướng giảm giá, người tiêu dùng kỳ vọng giá vé xe và cước vận chuyển hàng hóa sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy giá cước vẫn chưa có dấu hiệu… nhúc nhích
TPO - Siêu dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam kênh Đôi gồm 4 đoạn, tương ứng 4 dự án thành phần với tổng vốn đầu tư gần 49.000 tỷ đồng, dự kiến di dời hơn 6.000 trường hợp, được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư và đã chính thức khởi động sau khi phường Chánh Hưng họp dân để triển khai kế hoạch thực hiện đoạn 1 và đoạn 2 trong hai ngày 17 và 18/11.
TPO - Tại Trường THCS Lý Nhơn, các đơn vị cải thiện không gian thư viện, bổ sung khoảng 300 đầu sách cùng các trang thiết bị phục vụ hoạt động đọc sách, học tập và sinh hoạt của học sinh.
TPO - Càng về khuya ngày 19/11, số lượng người tìm mua hoa tươi càng nhiều. Vì vậy đến 20 giờ các chủ hàng vẫn tiếp tục nhập thêm hoa và giá hoa không ngừng tăng.
TPO - Không khí mua sắm quà tặng thầy cô đang nóng lên tại nhiều nhà sách, cửa hàng và siêu thị ở TPHCM. Năm nay người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên quà thiết thực, có tính ứng dụng với giá hợp lý.