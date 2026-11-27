TPHCM sắp đón đợt mưa trái mùa diện rộng

TPO - Từ chiều tối 27 đến hết ngày 28/11, TPHCM và nhiều tỉnh, thành Nam bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa diện rộng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ đang chịu tác động của áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 3-6 độ vĩ Bắc dịch chuyển lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây, trong khi nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh hơn, tác động đến thời tiết TPHCM.

Dự báo từ ngày 27-29/11, Nam bộ và TPHCM có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa tập trung chủ yếu từ chiều tối 27/11 đến hết ngày 28/11, thường xuất hiện vào chiều tối và đêm. Riêng ngày 28/11, mưa có thể xuất hiện sớm hơn.

Cụ thể, tại TPHCM, trong ngày 27/11, xác suất mưa tại các khu vực TPHCM phổ biến từ 54-58%.

Trong đó, Củ Chi và Cần Giờ cùng có xác suất mưa 58%; Hóc Môn và Nhà Bè ở mức 57%. Các khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Thuận cùng có xác suất mưa 56%.

TPHCM sắp đón đợt mưa trái mùa diện rộng. Ảnh minh họa: Ngô Tùng

Tại các khu vực phía Bắc và Đông Bắc TPHCM, khả năng xuất hiện mưa cũng ở mức cao. Bắc Tân Uyên có xác suất mưa 62%, Phú Giáo 61%, Bến Cát và Bàu Bàng cùng đạt 59%.

Đến đêm 27/11, xác suất mưa có sự phân hóa giữa các khu vực. Bến Cát dẫn đầu với 70%, tiếp đến là Phú Giáo 63% và Bắc Tân Uyên 62%. Trong khi đó, Bình Chánh và Cần Giờ cùng ở mức 56%. Một số khu vực như Sài Gòn, Gò Vấp và Dĩ An có xác suất mưa khoảng 44%, Thuận An 43%.

Sang ngày 28/11, xác suất mưa được dự báo tăng trên diện rộng, phổ biến từ 63-68%. Trong đó, Bến Cát có xác suất mưa cao nhất với 68%; Gò Vấp, Củ Chi, Thuận An, Bình Dương và Bàu Bàng cùng đạt 67%.

Các khu vực Chợ Lớn và Hóc Môn có xác suất mưa 66%, Dĩ An 66%, Cần Giờ 64% và Nhà Bè 63%.

Tại khu vực nội thành, xác suất mưa ở phường Sài Gòn và Tân Bình cùng đạt 65%, Thủ Đức 65%, Bình Thạnh 64% và Bình Tân 64%.

Số liệu dự báo cho thấy khả năng xuất hiện mưa trong ngày 28/11 tăng rõ rệt so với ngày 27/11, với phạm vi mưa có thể bao phủ hầu hết các khu vực TPHCM và vùng lân cận.

Đáng chú ý, đợt mưa lớn có khả năng trùng với thời điểm triều cường vào tối 27/11. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước tại trạm Nhà Bè trên sông Nhà Bè có thể đạt 1,57m lúc 19h, trong khi trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt khoảng 1,58m lúc 20h. Cả hai đều vượt báo động 2.

Việc mưa lớn xuất hiện cùng thời điểm triều cường dâng cao có thể khiến nước thoát chậm, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp và những nơi thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn.