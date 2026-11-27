Chuyển đổi số và bảo hộ thương hiệu giúp làng nghề Hà Nội mở rộng thị trường

Sở hữu hơn 1.300 làng nghề và 1.006 sản phẩm OCOP gắn với nghề truyền thống, Hà Nội có nguồn lực văn hóa - kinh tế lớn để vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc chậm đăng ký sở hữu trí tuệ và rào cản vốn, nhân lực đang kìm hãm quá trình số hóa và cạnh tranh của nhiều cơ sở sản xuất.

Sáng 27/11, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững”.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện có hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề. Sản phẩm làng nghề Thủ đô đã xuất khẩu tới gần 100 quốc gia, đạt doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng mỗi năm.

Theo ông Lợi, lợi thế về truyền thống và tay nghề chưa đủ bảo đảm sức cạnh tranh khi thị trường liên tục biến động. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến công năng, giá thành mà còn chú trọng thiết kế, yếu tố văn hóa, tính thân thiện với môi trường và câu chuyện đằng sau sản phẩm. Do đó, các cơ sở sản xuất cần chuyển từ tư duy làm theo năng lực sẵn có sang chủ động nghiên cứu thị trường, ứng dụng công nghệ số để kết nối trực tiếp với khách hàng toàn cầu.

Quang cảnh tọa đàm

“Không gian mạng không chỉ là kênh bán hàng mà còn là nơi kể câu chuyện thương hiệu, khẳng định nguồn gốc, chất lượng và giá trị văn hóa của sản phẩm. Nếu không hiện diện trên không gian số, không chú trọng bảo hộ thương hiệu, sản phẩm làng nghề sẽ tự thu hẹp cơ hội tiếp cận thị trường”, ông Lợi nhấn mạnh.

Từ thực tiễn hoạt động của các cơ sở, bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội nhận định, Thủ đô có nhiều làng nghề lịch sử hàng trăm, hàng nghìn năm như khảm trai Chuyên Mỹ, sơn mài Hạ Thái, gốm Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, lụa Vạn Phúc. Dù một số cơ sở đã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quá trình chuyển đổi số tại các làng nghề vẫn chưa đồng đều.

Nguyên nhân chủ yếu do các cơ sở thiếu vốn đầu tư máy móc, thiếu nhân lực công nghệ, một bộ phận người dân còn e ngại thay đổi và gặp khó khăn khi tiếp cận chính sách hỗ trợ. Thời gian tới, Hiệp hội sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường tập huấn về xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu cá nhân và nhãn hiệu tập thể cho các cơ sở.

Dựng “lá chắn” sở hữu trí tuệ để tránh mất thương hiệu

Đề cập đến bài toán bảo vệ tài sản vô hình, ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông tin, toàn thành phố hiện có 3.524 sản phẩm OCOP, trong đó 1.006 sản phẩm liên quan đến làng nghề, chiếm 28,5%. Thời gian qua, Sở đã hỗ trợ các làng nghề, hợp tác xã, hộ kinh doanh xác lập quyền sở hữu trí tuệ khi đưa hàng lên sàn thương mại điện tử và các hệ thống phân phối.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trao đổi tại tọa đàm

Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất vẫn chưa coi thương hiệu, kiểu dáng, bí quyết công nghệ là tài sản cần bảo vệ. Một số nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận dù đã được cấp văn bằng bảo hộ nhưng chưa phát huy giá trị do thiếu cơ chế kiểm soát chất lượng và giám sát sử dụng. Trong khi đó, tình trạng sử dụng tên gọi, mẫu mã tương tự gây nhầm lẫn vẫn diễn ra, làm ảnh hưởng uy tín chung của làng nghề.

Cảnh báo rủi ro pháp lý, ông Trần Quang Hưng dẫn nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, cơ sở sản xuất dù đã sử dụng thương hiệu lâu năm nhưng không chủ động đăng ký vẫn có nguy cơ mất quyền nếu chủ thể khác nộp đơn và được cấp văn bằng bảo hộ trước. Khi phát sinh tranh chấp, cơ sở có thể buộc phải đổi tên thương hiệu, bao bì, thu hồi hàng hóa vi phạm và chịu chi phí pháp lý.

“Đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ cần được xem là khoản đầu tư cho sự phát triển lâu dài, thay vì chi phí phát sinh. Với làng nghề, thương hiệu không chỉ đại diện cho một cơ sở sản xuất mà còn gắn với danh tiếng, truyền thống và giá trị văn hóa của cả cộng đồng”, ông Hưng lưu ý.

Ở góc độ thương mại điện tử, bà Trần Phượng, Phó Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho rằng, các quy định mới về hóa đơn điện tử và kê khai thuế tuy tạo áp lực ban đầu nhưng giúp hộ kinh doanh minh bạch tài chính, nâng cao năng lực quản trị để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và mở rộng thị trường. Bà Phượng đề xuất các tổ chức tài chính cần đa dạng gói dịch vụ hỗ trợ vốn cho hộ kinh doanh làng nghề, đồng thời doanh nghiệp công nghệ cần cung cấp giải pháp số hóa phù hợp với năng lực thực tế của người dân.