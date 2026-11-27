Kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh gas tại TPHCM

TPO - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai đợt kiểm tra 1.600 cơ sở sản xuất, kinh doanh gas và khí hóa lỏng trên địa bàn TPHCM. Hoạt động kiểm tra kéo dài đến ngày 15/12.

Ngày 27/11, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 19 - Công an TPHCM cùng Công an xã Đông Thạnh và Đội Quản lý thị trường số 13 tổ chức xử lý, tiêu hủy hàng trăm bình gas mini không đảm bảo an toàn.

Hàng trăm bình gas mini không đạt chuẩn bị lực lượng chức năng tiêu hủy.

Đây là số bình gas được thu hồi thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tục sử dụng các sản phẩm đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, chất lượng hoặc có nguy cơ mất an toàn. Việc thu gom, tiêu hủy nhằm hạn chế tình trạng bình gas mini được tái sử dụng, nạp gas nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ và phát sinh cháy, nổ.

Trong đợt cao điểm này, PC07 dự kiến phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra 1.600 cơ sở sản xuất, kinh doanh gas và khí hóa lỏng trên địa bàn TPHCM. Hoạt động kiểm tra kéo dài đến ngày 15/12, tập trung phát hiện vi phạm, chấn chỉnh các điều kiện an toàn trong kinh doanh, bảo quản và sử dụng gas, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng cao dịp cuối năm.

TPHCM kiểm tra 1.600 cơ sở sản xuất, kinh doanh gas và khí hóa lỏng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân thông báo kịp thời khi phát hiện các điểm sang chiết gas trái phép, sử dụng thiết bị sang chiết tự chế, thu gom bình gas mini để nạp lại hoặc kinh doanh các loại bình gas không đảm bảo an toàn.

Các thông tin về dấu hiệu vi phạm có thể gửi đến công an hoặc UBND địa phương. Khi phản ánh, người dân cần cung cấp địa điểm, thời gian, đặc điểm hoạt động của cơ sở và thông tin liên hệ, hình ảnh, video ghi nhận tại hiện trường cũng có thể được sử dụng để phục vụ công tác xác minh.