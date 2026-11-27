Việt Nam cần khơi thông nguồn vốn nhàn rỗi trong dân

TPO - Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động nguồn vốn khổng lồ mà còn phải đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất và khơi thông các động lực tăng trưởng, trong đó có nguồn vốn nhàn rỗi trong dân.

Tăng trưởng 2 con số cần động lực mới

Tại Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026 diễn ra sáng 27/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhận định, kinh tế thế giới đang thay đổi sâu sắc dưới tác động của cạnh tranh chiến lược, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam vẫn còn hạn chế về năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới đòi hỏi nền kinh tế giảm dần sự phụ thuộc vào mở rộng đầu tư, lao động và khai thác các lợi thế truyền thống, hướng tới chuyển biến căn bản về thể chế, công nghệ, năng suất và chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận. Ảnh: BTC.

“Cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển là đổi mới cách thức tạo ra giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Cận nhấn mạnh.

Thứ trưởng Cận cho rằng, để thực hiện mục tiêu này, Nhà nước cần phát huy vai trò kiến tạo, hoàn thiện thể chế, mở đường cho các mô hình kinh doanh mới và bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Cùng với đó, kinh tế tư nhân cần trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, khu vực đầu tư nước ngoài được định hướng theo chất lượng, công nghệ và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Đặc biệt, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trực tiếp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam cần từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào các khâu nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm có giá trị cao.

TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính - cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,7% vẫn còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hệ số sử dụng vốn đầu tư (ICOR) giai đoạn 2021-2025 ở mức 6,3, cho thấy dư địa cải thiện hiệu quả đầu tư còn lớn.

Theo ông Quỳnh, Việt Nam cần chuyển từ mở rộng các yếu tố đầu vào sang nâng cao năng suất; từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo và làm chủ giá trị; từ cạnh tranh bằng ưu đãi đầu tư sang nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên tri thức, công nghệ và tài sản vô hình.

Bà Michaela Baur - Giám đốc quốc gia GIZ Việt Nam - cho rằng để đồng thời đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số đến năm 2030, trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam phải tạo ra nhiều giá trị hơn với mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên thấp hơn. Quá trình chuyển đổi cần gắn với đào tạo nhân lực, nâng cao kỹ năng và tạo cơ hội tham gia cho doanh nghiệp, người lao động.

Bài toán huy động vốn cho tăng trưởng

Theo TS. Nguyễn Như Quỳnh, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Quy mô đầu tư cần đạt khoảng 40% GDP, với tốc độ tăng vốn đầu tư hằng năm khoảng 13,5-17,5%.

TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính. Ảnh: BTC.

Nhu cầu vốn lớn đặt ra yêu cầu tái cấu trúc hệ thống tài chính, đa dạng hóa các kênh huy động vốn dài hạn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Bên cạnh nguồn vốn mới, Việt Nam cần khơi thông tài sản công dôi dư, các dự án chậm triển khai, đất đai chưa được khai thác hiệu quả, nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và tài sản trí tuệ.

Đồng quan điểm, ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam cho biết, dư địa tài chính của Việt Nam vẫn còn. Năm 2025, nợ công ước tính ở mức 33,4% GDP, nợ Chính phủ 31,7% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia 25,6% GDP, đều thấp hơn giới hạn được Quốc hội cho phép.

Tuy nhiên, theo tính toán của Dragon Capital, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2026-2030 khoảng 6,5 triệu tỷ đồng, trong khi năng lực huy động vốn qua thị trường trái phiếu chính phủ hiện chỉ đáp ứng khoảng 1/3-1/2 nhu cầu.

Đáng chú ý, khoảng thiếu hụt vốn giai đoạn 2027-2030 ước tính lên tới 1,65 triệu tỷ đồng và có thể tăng lên 3,15 triệu tỷ đồng nếu bổ sung nguồn vốn đầu tư hạ tầng chiến lược.

Trước thực tế này, ông Tuấn cho rằng Việt Nam cần bổ sung nguồn vốn ngoài nước, đa dạng hóa các đồng tiền vay, tận dụng những thị trường có chi phí huy động cạnh tranh.