Chứng khoán tăng hơn 24 điểm trong ngày sinh nhật thị trường

TPO - Sau phiên bán tháo mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục trong ngày 27/11, đúng dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. Nhóm dầu khí và công nghệ thông tin dẫn dắt đà tăng, trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 24 điểm, tương đương 1,49%, lên 1.653,9 điểm. Trên sàn HoSE, VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng có thời điểm lùi về sát 1.639 điểm. Lực cầu gia tăng trong phiên chiều giúp chỉ số có lúc vươn lên 1.662 điểm trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối phiên.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành tâm điểm của thị trường. BSR, PVS và PVD tăng hết biên độ, trong khi nhiều cổ phiếu cùng ngành như GAS, PLX, OIL, PVC, PVB cũng tăng mạnh. Nhóm năng lượng tăng 6,39%, dẫn đầu các nhóm ngành.

Nhóm công nghệ thông tin cũng giao dịch tích cực. Trong đó, FPT tăng 2,53%, CMG tăng 1,26%. Bên cạnh đó, nhóm tiện ích tăng 2,37%; nhiều cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và nguyên vật liệu cũng hồi phục. VIC tăng 2,17%, MBB tăng 2,82%, TCB tăng 2,54%, HPG tăng 1,53%.

VIC đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường. Thống kê: Dstock.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh như VCI, NAB, MSB và VHM.

Dù điểm số hồi phục mạnh, thanh khoản chưa cho thấy dòng tiền quay trở lại rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch hơn 11.269 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 620 tỷ đồng.

Phiên giao dịch hồi phục diễn ra trong ngày ngành Chứng khoán tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống (28/11/1996 - 28/11/2026). Từ những bước đi đầu tiên, thị trường đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế.

Tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam, ngành đã chính thức ra mắt hai hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm: Hệ thống dữ liệu tổng thể thị trường chứng khoán và hệ thống giám sát tổng thể tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Hai hệ thống là nền tảng cho việc quản lý, giám sát thị trường trên cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ và ứng dụng công nghệ tiên tiến; nâng cao năng lực phân tích, nhận diện và cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường, hành vi vi phạm, qua đó góp phần bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.