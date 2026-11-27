Trong một thế giới đầy biến động, thì doanh nghiệp phải thích nghi có chủ động

Trong một thế giới đầy biến động, khi thương mại toàn cầu tái định hình, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt và những lợi thế truyền thống dần thay đổi, tăng trưởng không còn đơn thuần là câu chuyện mở rộng quy mô hay gia tăng doanh thu. Để đi xa hơn, doanh nghiệp phải đưa ra những lựa chọn khó khăn: chấp nhận giảm lợi nhuận trong ngắn hạn để đầu tư cho tương lai, phá vỡ những cấu trúc cũ để hình thành năng lực mới, đồng thời xác định rõ giới hạn của mọi sự đánh đổi.

Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại Vietnam Future Economy Summit (VFES) 2026 do Bloomberg Businessweek Vietnam và Beacon Asia Media tổ chức ngày 26.11 tại TP.HCM. Tại phiên thảo luận “Ván cờ kế tiếp: Mở rộng, đổi hướng hay thích nghi?”, ông Lê Anh Sơn, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), cho rằng trước những biến động của môi trường kinh doanh, doanh nghiệp cần chủ động thích nghi, đồng thời có những quyết định đầu tư và tái cấu trúc đủ quyết liệt để tạo dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Ông Lê Anh Sơn, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam(VIMC) chia sẻ tại Vietnam Future Economy Summit 2026. Nguồn BAM Studio

VIMC: Chủ động thích nghi, chấp nhận đánh đổi để tạo năng lực dài hạn

Từ thực tiễn hoạt động của một doanh nghiệp hàng hải có quy mô lớn, ông Lê Anh Sơn cho rằng trong một thế giới đầy biến động, doanh nghiệp phải thích nghi một cách chủ động, thay vì chỉ phản ứng khi những thay đổi đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với VIMC, bài toán tăng trưởng có những đặc thù riêng. Doanh nghiệp phải đồng thời theo đuổi các mục tiêu gia tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc VIMC, rất khó để tối đa hóa cả ba chỉ tiêu trong cùng một thời điểm, trừ khi điều kiện thị trường đặc biệt thuận lợi. Trong nhiều trường hợp, để mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng sản lượng và doanh thu, doanh nghiệp có thể phải chấp nhận giảm biên lợi nhuận.

Đây là lựa chọn không dễ dàng, nhất là đối với doanh nghiệp phải bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, duy trì năng lực tài chính và đáp ứng yêu cầu minh bạch trong quản trị. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào các chỉ tiêu lợi nhuận ngắn hạn, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ những cơ hội đầu tư cần thiết để xây dựng năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Vietnam Future Economy Summit 2026. Nguồn BAM Studio

Logistics là một trong những lĩnh vực cần thay đổi mạnh. Theo ông Lê Anh Sơn, quá trình tái cấu trúc lĩnh vực này sẽ tác động sâu rộng đến mô hình tổ chức và phương thức vận hành hiện hữu. Việc phá vỡ những cấu trúc cũ để thiết lập một mô hình hoạt động mới chắc chắn sẽ tạo ra những xáo trộn, thậm chí gây ra những khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi.

Dù vậy, đây là bước đi cần thiết nếu doanh nghiệp muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển từ cung cấp các dịch vụ đơn lẻ sang tăng cường kết nối các mắt xích trong chuỗi dịch vụ hàng hải. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng đòi hỏi các giải pháp vận tải, cảng biển và logistics tích hợp, việc duy trì mô hình cũ có thể hạn chế khả năng khai thác những cơ hội phát triển mới.

Một ví dụ khác được lãnh đạo VIMC đề cập là việc mở các tuyến vận tải biển mới nhằm từng bước thay thế đội tàu ngoại. Đây là hướng đi đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, thời gian xây dựng thị trường và khả năng chấp nhận những khó khăn trong giai đoạn đầu. Doanh nghiệp thậm chí có thể phải chấp nhận EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) âm khi tuyến vận tải mới bắt đầu đi vào hoạt động.

Điều này cho thấy một thực tế, để xây dựng năng lực vận tải biển của chính mình, doanh nghiệp không thể chỉ nhìn vào hiệu quả tài chính tức thời của từng tuyến vận tải. Những khoản đầu tư ban đầu cần được nhìn nhận trong mối tương quan với mục tiêu dài hạn như phát triển thị trường, hình thành mạng lưới dịch vụ, nâng cao năng lực khai thác và tăng tính chủ động trong cung ứng dịch vụ vận tải.

Tuy nhiên, chấp nhận EBITDA âm trong giai đoạn khởi đầu không có nghĩa là chấp nhận thua lỗ kéo dài. Ranh giới giữa đầu tư chiến lược và đầu tư kém hiệu quả phải được xác định rõ bằng những tiêu chí cụ thể, có khả năng đo lường và đánh giá.

Đánh đổi có giới hạn: Kỷ luật tài chính và minh bạch quản trị

Một điểm đáng chú ý trong chia sẻ của Tổng giám đốc VIMC là việc chấp nhận đánh đổi phải luôn đi cùng hai nguyên tắc: kỷ luật cắt lỗ và minh bạch với cổ đông.

Theo đó, doanh nghiệp phải xác định rõ giới hạn chịu đựng đối với từng quyết định đầu tư, xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả và có khả năng dừng lại khi những mục tiêu đặt ra không còn khả thi. Việc kiên trì với chiến lược dài hạn là cần thiết, nhưng không thể trở thành lý do để duy trì những hoạt động thua lỗ mà không có triển vọng cải thiện.

Đặc biệt, với doanh nghiệp có vốn nhà nước, yêu cầu minh bạch trong quá trình ra quyết định càng có ý nghĩa quan trọng. Những khoản đầu tư có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trong ngắn hạn cần được giải thích rõ về mục tiêu, cơ sở lựa chọn, lộ trình thực hiện, hiệu quả kỳ vọng và các phương án kiểm soát rủi ro. Minh bạch không chỉ là trách nhiệm với cổ đông mà còn là điều kiện để tạo dựng sự đồng thuận đối với những quyết định mang tính chiến lược.

Nhìn rộng hơn, đây cũng là bài toán quản trị mà nhiều doanh nghiệp phải đối mặt trong giai đoạn chuyển đổi mô hình kinh doanh. Nếu chỉ ưu tiên lợi nhuận trước mắt, doanh nghiệp có thể thiếu động lực đầu tư cho những năng lực mới. Ngược lại, nếu quá chú trọng mở rộng mà thiếu cơ chế kiểm soát, tăng trưởng có thể đi kèm với sự suy giảm hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng rủi ro tài chính.

Vì vậy, năng lực quản trị trong giai đoạn mới không chỉ thể hiện ở khả năng đưa ra quyết định đầu tư, mà còn ở việc xác định đúng thời điểm, quy mô và giới hạn của mỗi quyết định.

Từ mở rộng quy mô đến xây dựng năng lực cạnh tranh thực chất

Những vấn đề được đặt ra tại VFES 2026 cho thấy câu chuyện tăng trưởng của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2027–2030 cần được nhìn nhận rộng hơn các chỉ tiêu doanh thu hay quy mô vốn đầu tư. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để chuyển hóa nguồn lực thành năng suất cao hơn, năng lực công nghệ tốt hơn và giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế.

Đối với lĩnh vực hàng hải yêu cầu này càng rõ nét khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi, cạnh tranh giữa các trung tâm cảng biển và logistics ngày càng gia tăng. Lợi thế không chỉ nằm ở hạ tầng cảng biển hay năng lực khai thác đơn thuần, mà còn ở khả năng kết nối vận tải, tổ chức mạng lưới dịch vụ, ứng dụng công nghệ và cung cấp các giải pháp logistics tích hợp.

Trong bối cảnh đó, những quyết định tái cấu trúc, đầu tư phát triển tuyến vận tải mới hay chấp nhận giảm hiệu quả tài chính trong giai đoạn đầu cần được đặt trong một chiến lược tổng thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều quan trọng là mỗi bước đi phải hướng tới việc hình thành giá trị thực chất, có khả năng duy trì và phát triển trong dài hạn.

Câu chuyện của VIMC tại VFES 2026 gợi mở một cách tiếp cận đáng chú ý đối với bài toán tăng trưởng: doanh nghiệp không nhất thiết phải đạt được mọi mục tiêu trong cùng một thời điểm, nhưng phải biết mình đang ưu tiên điều gì, sẵn sàng đánh đổi những gì và chịu trách nhiệm đến đâu đối với mỗi quyết định.

Trong cuộc chơi mới của kinh tế toàn cầu, lợi thế cạnh tranh không chỉ thuộc về những doanh nghiệp có quy mô lớn hay nguồn lực dồi dào, mà còn thuộc về những doanh nghiệp có khả năng chủ động thích nghi, dám thay đổi cấu trúc cũ, đầu tư cho năng lực tương lai và duy trì kỷ luật trong quản trị.

Bởi suy cho cùng, tăng trưởng bền vững không phải là tăng trưởng bằng mọi giá, mà là biết chấp nhận những bước lùi có tính toán để tiến những bước dài hơn trong tương lai.