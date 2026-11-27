Tập trung nguồn lực, quyết tâm đưa hai dự án truyền tải điện 500kV tại phía Nam về đích trong tháng 12/2026

Ngày 26/11/2026, tại Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai thi công Dự án đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành và Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi và đấu nối., Tập trung nguồn lực, quyết tâm đưa hai dự án truyền tải điện 500kV tại phía Nam về đích trong tháng 12/2026

Tham gia đoàn công tác có ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNNPT; ông Nguyễn Huy Thắng – Quyền Chủ tịch Công đoàn EVNNPT cùng lãnh đạo các ban, đơn vị liên quan.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung và đoàn công tác kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ thi công và yêu cầu hoàn thành Dự án đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành trước ngày 6/12/2026

Quyết liệt đưa hai dự án về đích

Tại các công trường, đoàn công tác đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật tư, thiết bị cũng như những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Dự án đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành có quy mô xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép và 4 mạch hỗn hợp 500-220kV, tổng chiều dài khoảng 104 km. Tuyến đường dây đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Đến nay, công tác cung cấp vật tư, thiết bị đã hoàn thành; toàn bộ 256/256 vị trí móng đã được bàn giao mặt bằng. Đối với hành lang tuyến, tính đến ngày 26/11/2026, đã bàn giao 48/48 khoảng néo, tạo điều kiện tập trung thi công kéo dây.

Về thi công, toàn tuyến đã hoàn thành dựng cột tại 256/256 vị trí. Công tác kéo dây đang được tập trung triển khai tại 4 khoảng néo cuối cùng. Trong đó, khoảng néo 9-18 dài 4,3 km đã căng được 24/26 sợi dây; khoảng néo 2-9 dài 3,3 km đã kéo được 12/26 sợi dây, căng được 10/26 sợi dây; khoảng néo 1-2 dài 0,4 km đã kéo được 25/26 sợi dây.

Đối với khoảng néo 45-55, các đơn vị đang tập trung thi công trong điều kiện phải thực hiện ngăn sông phục vụ kéo dây từ ngày 21/11/2026, thời gian ngăn sông trong 8 ngày, ban ngày ngăn sông và cuối buổi chiều hoàn trả giao thông đường dây. Đây là một trong những hạng mục cần tập trung nguồn lực, tổ chức thi công hợp lý để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Đoàn công tác của EVNNPT tặng quà động viên các đơn vị thi công kéo dây Dự án đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành

Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi và đấu nối thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh có quy mô xây dựng trạm biến áp 500kV với 1 máy biến áp công suất 900MVA; phía 500kV có 8 ngăn xuất tuyến, phía 220kV có 20 ngăn lộ. Phần đường dây 220kV đấu nối gồm một đoạn đường dây 4 mạch dài khoảng 0,75 km và một đoạn đường dây 2 mạch dài khoảng 1 km. Công tác bàn giao mặt bằng và cung cấp vật tư, thiết bị đã hoàn thành.

Ở phần đường dây đấu nối, đã hoàn thành đúc móng 7/7 vị trí, dựng cột 7/7 vị trí và kéo dây được 6/8 khoảng néo.

Đối với phần xây dựng trạm, nhiều hạng mục chính đã hoàn thành như móng máy biến áp, tường ngăn cháy, bể dầu sự cố máy biến áp AT1, móng và giàn cột cổng phía 500kV, 220kV. Nhà điều khiển đã hoàn thiện, đủ điều kiện lắp đặt thiết bị. Tuy nhiên, hệ thống mương cáp, móng thiết bị tại một số ngăn lộ, san nền, hàng rào, đường nội bộ và hệ thống thoát nước vẫn còn khối lượng lớn chưa hoàn thành.

Thi công kéo dây đoạn vượt sông Dự án đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành

Về phần điện, công tác lắp đặt thiết bị nhất thứ phía 500kV mới triển khai tại một số vị trí; phía 220kV đã lắp đặt một số dao cách ly. Công tác kéo rải cáp, đấu nối nhị thứ, thí nghiệm và nghiệm thu các hệ thống điều khiển, bảo vệ, SCADA chưa được triển khai. Đối với máy biến áp AT1, thiết bị dự kiến được vận chuyển vào bệ máy ngày 30/11/2026.

Một trong những khó khăn đáng chú ý là năng lực huy động nhân lực của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu tại một số hạng mục như thi công mương cáp, móng thiết bị và lắp đặt thiết bị nhất thứ. Khối lượng mương cáp toàn trạm mới đạt khoảng 25%, trong khi nhiều công việc liên quan đến lắp đặt, đấu nối và thí nghiệm thiết bị còn phải triển khai.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi và đường dây đấu nối

Tăng cường nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các dự án

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo SPMB và các nhà thầu đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, đồng thời khẳng định quyết tâm tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của SPMB cùng các đơn vị tham gia triển khai hai dự án. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại tại một số hạng mục vẫn rất lớn, đòi hỏi các đơn vị phải quyết liệt hơn nữa, tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công khoa học để đáp ứng mục tiêu tiến độ.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi và đường dây đấu nối

Đối với Dự án đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành, Chủ tịch HĐTV EVNNPT yêu cầu SPMB tiếp tục đôn đốc các nhà thầu, đặc biệt là những đơn vị còn khối lượng kéo dây lớn, tăng cường nhân lực, phương tiện và tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi. Các nhà thầu cần chủ động bố trí nhân lực phù hợp, tập trung đẩy nhanh công tác kéo dây, đấu lèo, hoàn thiện các hạng mục còn lại và tổ chức nghiệm thu theo quy định.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT nhấn mạnh, toàn công trường cần tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành và đóng điện dự án trước ngày 6/12/2026.

Đối với Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi và đấu nối, Chủ tịch HĐTV EVNNPT yêu cầu SPMB làm việc quyết liệt với các nhà thầu, khẩn trương bổ sung nhân lực, vật tư, phương tiện thi công; tổ chức tăng ca liên tục, triển khai đồng thời các hạng mục để bù đắp khối lượng chậm tiến độ.

Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi và đường dây đấu nối đang được tăng tốc thi công, quyết tâm đóng điện trước ngày 21/12/2026

Đặc biệt, nhà thầu xây lắp phải khẩn trương tăng cường lực lượng thi công, tập trung hoàn thành hệ thống mương cáp, móng thiết bị và lắp đặt thiết bị sân phân phối 500kV. SPMB cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện của các nhà thầu; đối với những đơn vị không đáp ứng yêu cầu, không thực hiện đúng cam kết tiến độ, cần áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của hợp đồng và pháp luật liên quan.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao nhất cho dự án, phấn đấu hoàn thành và đóng điện Trạm biến áp 500kV Củ Chi cùng đường dây đấu nối trước ngày 21/12/2026.

Đoàn công tác của EVNNPT tặng quà động viên các đơn vị thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi và đường dây đấu nối

Đoàn công tác của EVNNPT tặng quà động viên SPMB và đơn vị tư vấn giám sát (Công ty Truyền tải điện 4) tại Dự án Trạm biến áp 500kV Củ Chi và đường dây đấu nối

Trong chương trình công tác, đoàn công tác của EVNNPT đã trao tặng quà động viên các đơn vị tham gia thi công hai dự án. Đây là sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo Tổng công ty đối với những nỗ lực của các đơn vị và lực lượng trực tiếp thi công trên công trường, đồng thời là nguồn động viên, khích lệ cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc đưa đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành đóng điện trước ngày 6/12/2026 và Trạm biến áp 500kV Củ Chi cùng đường dây đấu nối đóng điện trước ngày 21/12/2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung năng lực cho lưới điện truyền tải, góp phần nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện. Đây cũng là những công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2026).

Link gốc: https://www.npt.com.vn/d6/vi-VN/news/Tap-trung-nguon-luc-quyet-tam-dua-hai-du-an-truyen-tai-dien-500kV-tai-phia-Nam-ve-dich-trong-thang-122026-6-191-12855