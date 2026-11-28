LTS: Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, số lượng cây xăng tư nhân chiếm đa số, danh hiệu "đại gia xăng dầu" không hiếm. Tuy nhiên, gần đây không ít cây xăng ở các tỉnh miền Tây phải đóng cửa, nhiều doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nguyên nhân một phần do thương nhân càng bán càng lỗ, việc sửa đổi quy định về kinh doanh xăng dầu kéo dài, thị trường "méo mó" do vấn nạn buôn lậu xăng dầu... Báo Tiền Phong khởi đăng tuyến bài "Nghịch cảnh xăng dầu miền Tây", phản ánh những bất cập trên thị trường bán lẻ, những ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách để ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng khu vực miền Tây.