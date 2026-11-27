KOMO khai trương cửa hàng mới, mở rộng dịch vụ Scalp Wellness tại thị trường Việt Nam

Tiếp nối dấu ấn tại Thiso Mall Sala, KOMO chính thức khai trương cửa hàng thứ hai tại Việt Nam - KOMO Crescent Mall và cửa hàng thứ ba tại Vincom Đồng Khởi, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái Scalp & Hair Wellness chuẩn quốc tế và đưa mô hình chăm sóc da đầu kết hợp khoa học, công nghệ AI, tinh hoa thảo dược và trải nghiệm dịch vụ được chuẩn hóa đến gần hơn với khách hàng Việt.

Scalp Wellness - Bắt đầu từ sự thấu hiểu da đầu

Scalp Wellness là triết lý chăm sóc cốt lõi của KOMO, đặt sức khỏe da đầu làm nền tảng cho một mái tóc khỏe mạnh. Thay vì áp dụng một quy trình chung cho tất cả, hành trình tại KOMO bắt đầu bằng việc phân tích tình trạng tóc và da đầu, kết hợp công nghệ AI nhằm hỗ trợ đánh giá các đặc điểm và nhu cầu chăm sóc của từng khách hàng.

Công nghệ AI hỗ trợ phân tích tình trạng da đầu, cung cấp cơ sở để KOMO tư vấn giải pháp chăm sóc phù hợp với từng khách hàng.

Dựa trên kết quả phân tích, KOMO tư vấn và xây dựng liệu trình phù hợp với từng tình trạng cụ thể. Cách tiếp cận này giúp thương hiệu duy trì quy trình chăm sóc nhất quán, đồng thời đề cao tính cá nhân hóa trong mỗi trải nghiệm của khách hàng.

Từ Singapore đến Việt Nam - Hơn 2 thập kỷ nghiên cứu và phát triển

Khởi nguồn từ Singapore, KOMO sở hữu nền tảng vững chắc với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Scalp & Hair Wellness. Hệ sinh thái hiện diện trên 6 quốc gia trên thế giới của KOMO là kết tinh từ hơn 2 triệu dữ liệu phân tích da đầu, 10.000 công thức nghiên cứu lâm sàng, cùng hơn 50 hoạt chất chọn lọc sở hữu các bằng sáng chế và phát minh độc quyền.

Các dòng sản phẩm chuyên sâu của KOMO được phát triển dựa trên phân tích từ công nghệ hiện đại, kết hợp cùng tinh hoa thảo dược chọn lọc

Sự kết hợp giữa công nghệ phân tích da đầu bằng AI tiên tiến, tinh hoa thảo dược phương Đông cùng năng lực sản xuất tại các nhà máy đạt chuẩn GMP đã tạo nên những liệu trình mang tính đột phá. Những nỗ lực nghiên cứu và phát triển không ngừng của KOMO đã được giới chuyên môn và truyền thông quốc tế công nhận, với sự xuất hiện trên các ấn phẩm danh tiếng tại Singapore như The Straits Times, Grazia Singapore, và đặc biệt là hai đề cử vinh dự tại ELLE Beauty Awards 2026.

Tại Việt Nam, sự ra mắt của hàng thứ hai tại KOMO Crescent Mall được kỳ vọng sẽ là điểm đến lý tưởng cho những khách hàng quan tâm đến sức khỏe da đầu và tìm kiếm trải nghiệm chăm sóc khoa học chuyên sâu, cá nhân hóa.

Không gian trải nghiệm chuẩn quốc tế tại Crescent Mall

KOMO Crescent Mall được đầu tư không gian theo định hướng tinh tế, hiện đại cùng hệ thống trang thiết bị cao cấp. Tại đây, khách hàng sẽ trải nghiệm các liệu trình chăm sóc da đầu và tóc chuyên sâu, được thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên đào tạo chuyên nghiệp, tay nghề cao.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ chăm sóc da đầu và tóc tại KOMO

Nhân dịp khai trương cửa hàng thứ hai tại Việt Nam, KOMO Crescent Mall triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng với mức giảm giá 50% đối với các dịch vụ, đồng thời tặng miễn phí trải nghiệm soi da đầu bằng công nghệ AI và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Tiếp tục mở rộng dấu ấn KOMO tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh - Vincom Center Đồng Khởi

Sau hai cửa hàng tại Thiso Mall Sala và Crescent Mall, KOMO tiếp tục kế hoạch mở rộng với cửa hàng thứ ba tại Vincom Center Đồng Khởi chính thức khai trương vào tháng 12/2026.

Diện mạo mới của KOMO với thiết kế tối giản, hiện đại tại Vincom Đồng Khởi.

Việc lựa chọn Vincom Center Đồng Khởi làm địa điểm mở cửa hàng mới thể hiện định hướng mở rộng hệ thống của KOMO tại các khu vực thương mại trọng điểm ở TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển dài hạn của thương hiệu tại Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận và đưa mô hình Scalp & Hair Wellness đến gần hơn với đông đảo khách hàng.

Với 3 cửa hàng đặt tại các trung tâm thương mại lớn ở Thiso Mall Sala, Crescent Mall và Vincom Center Đồng Khởi không chỉ đánh dấu tốc độ mở rộng ấn tượng của thương hiệu, mà còn khẳng định cam kết đầu tư bài bản, dài hạn tại thị trường Việt Nam. Trong thời gian tới, KOMO kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa triết lý Scalp & Hair Wellness dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ hiện đại, từng bước đưa việc chăm sóc da đầu chuyên sâu trở thành một phần thiết yếu trong lối sống khỏe đẹp bền vững của người tiêu dùng Việt.

Thông tin liên hệ: KOMO Wellness Vietnam

Hotline: 0862 030 286

Website: vn.komowellness.com

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KOMO Crescent Mall - Tầng 3 (3F-51A), Số 101 Tôn Dật Tiên, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh

KOMO Thiso Mall Sala - Tầng 1 (L1-26), Cổng Hoàng Thế Thiện, 10 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

KOMO Vincom Đồng Khởi - Tầng B1 (B1-32B2), Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh