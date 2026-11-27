Đồng Nai được áp dụng 6 nhóm cơ chế, chính sách phát triển đô thị đặc biệt

Nghị định 422/2026/NĐ-CP quy định việc áp dụng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt tại TP. Đồng Nai, trong đó tập trung vào 6 nhóm lĩnh vực, từ tổ chức bộ máy, quy hoạch, phát triển kinh tế đến huy động nguồn lực và liên kết vùng.

Ngày 26/11, Chính phủ ban hành Nghị định 422/2026/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách phát triển TP. Đồng Nai. Theo Nghị định 422/2026/NĐ-CP, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt được quy định tại Luật Phát triển đô thị sẽ được áp dụng đối với TP. Đồng Nai. Những cơ chế, chính sách không quy định tại nghị định này, thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trong đó, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND các cấp của TP. Đồng Nai khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền đối với các cơ chế, chính sách phải tuân thủ nguyên tắc quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 3 Luật Phát triển đô thị. Đồng thời, việc giám sát, thanh tra, kiểm tra và trách nhiệm giải trình được thực hiện theo quy định của luật này.

Nghị định xác định 6 nhóm cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt áp dụng tại TP. Đồng Nai (ảnh minh họa).

Đặc biệt, Điều 4 của nghị định xác định 6 nhóm cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt áp dụng tại TP Đồng Nai. Cụ thể, nhóm thứ nhất về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ theo quy định tại Điều 6 và Điều 9 Luật Phát triển đô thị.

Nhóm thứ hai về quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị, áp dụng các quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15 và Điều 16 (trừ quy định tại điểm a khoản 1) Luật Phát triển đô thị.

Nhóm thứ ba về phát triển kinh tế, áp dụng các quy định tại Điều 17, 20, 21, 22, 23 và 25. Nhóm thứ tư về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, an sinh xã hội theo quy định tại Điều 26, 27, 28 và 29 Luật Phát triển đô thị.

Nhóm thứ năm tập trung vào phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo các Điều 30, 31 và 32 của Luật Phát triển đô thị.

Nhóm thứ sáu về nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt, thực hiện theo Điều 33 (trừ quy định tại điểm m khoản 5), Điều 34 (trừ quy định tại khoản 4), Điều 35, Điều 36 (trừ quy định tại điểm n và điểm 0 khoản 1), Điều 37 (trừ quy định tại điểm d khoản 1), Điều 38 và Điều 39 (trừ quy định tại điểm 0 khoản 1).

HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai được ban hành văn bản để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền đối với các cơ chế, chính sách áp dụng cho thành phố theo Điều 4 của nghị định. Tuy nhiên, các cơ quan này không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định những nội dung tại khoản 2 Điều 7 Luật Phát triển đô thị.

Việc xây dựng, ban hành văn bản phải tuân thủ quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và các yêu cầu cụ thể tại nghị định.

Đối với văn bản có nội dung quy định khác với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ở Trung ương ban hành theo khoản 1 Điều 7 Luật Phát triển đô thị, việc áp dụng không bao gồm các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia. Việc ban hành cũng phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 3 của luật.

Nghị định yêu cầu quá trình xây dựng, ban hành các văn bản này phải đánh giá sự cần thiết, tính cân đối, hợp lý của việc quy định khác với văn bản của cơ quan Nhà nước ở Trung ương; xác định rõ mục tiêu, kết quả dự kiến, cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra và trách nhiệm giải trình.

Cùng với đó, phải đánh giá sự phù hợp của văn bản với các nguyên tắc tại Điều 2 Nghị định và đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo. Việc tham vấn phải được thực hiện với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức liên quan; lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp, truyền thông nội dung, đăng tải hồ sơ dự thảo cùng nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghị định cũng quy định không áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn khi xây dựng, ban hành các văn bản nêu trên, trừ trường hợp tạm ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản hoặc bãi bỏ văn bản.

Về liên kết vùng, TP Đồng Nai được xác định là địa phương trong vùng đô thị đặc biệt với TP.HCM. TP Đồng Nai tham gia liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt cùng TP.HCM và các địa phương khác thuộc vùng; đồng thời thực hiện cơ chế, chính sách áp dụng đối với địa phương trong vùng đô thị đặc biệt theo Mục 7 Chương II Luật Phát triển đô thị.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.

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