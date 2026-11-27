Tiết kiệm năng lượng để bảo đảm an ninh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững

TPO - Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, nguồn cung đối mặt nhiều áp lực và quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng không còn đơn thuần là giải pháp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh mà trở thành yêu cầu quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, nhu cầu năng lượng tại Việt Nam ngày càng gia tăng cùng với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa và quá trình chuyển đổi số. Trong giai đoạn 2021-2025, sản lượng điện thương phẩm cả nước tăng bình quân khoảng 8-9%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Tính đến 10 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm tăng 9,84%, hệ số đàn hồi điện/GDP đạt khoảng 1,1-1,2.

Những con số này cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống năng lượng quốc gia, đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển nguồn cung, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả sử dụng tiết kiệm năng lượng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Chia sẻ tại Diễn đàn “Năng lượng cho phát triển bền vững” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tại TPHCM ngày 17/11, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI lưu ý, trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đây vừa là thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp, vừa mở ra những cơ hội mới cho các ngành, lĩnh vực chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ và đón đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Thực tế cho thấy, từ ngành dệt may, xây dựng đến lĩnh vực năng lượng và khởi nghiệp, nhiều doanh nghiệp đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu phát thải carbon.

Nhu cầu năng lượng của Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng GDP. Ông Phòng khẳng định, phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo chính là chìa khóa cốt lõi để giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung. So với năng lượng truyền thống, các nguồn năng lượng mới sở hữu lợi thế về thời gian xây dựng ngắn, chi phí ngày càng tối ưu và tính thân thiện với môi trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và có khả năng thích ứng cao với những biến đổi của công nghệ cũng như thị trường, lãnh đạo VCCI cho rằng, Việt Nam cần một chiến lược hành động tổng thể. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng truyền tải, công tác quản lý cần đặc biệt chú trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, khơi thông các nguồn lực đầu tư xã hội và tăng cường mô hình hợp tác công tư (PPP).

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhìn nhận, thị trường năng lượng toàn cầu năm 2026 ghi nhận những biến động rất mạnh. Trên toàn thế giới, 102 trong tổng số 177 quốc gia chịu tác động tiêu cực nghiêm trọng từ đợt khủng hoảng giá năng lượng này. Việt Nam nằm trong nhóm 13 quốc gia duy trì được sự ổn định tương đối về nguồn cung và mặt bằng giá.

Tuy nhiên, áp lực bảo đảm an ninh năng lượng để đáp ứng nhu cầu sản xuất nội địa đang gia tăng rất nhanh khi quy mô nền kinh tế mở rộng. Nguồn điện sản xuất tăng bình quân 10,3% trong năm 2026, thấp hơn mức mục tiêu 11-12% đặt ra ban đầu. Biên độ dự phòng của hệ thống điện quốc gia đang thu hẹp nhanh chóng do việc vận hành chủ yếu dựa trên các nguồn điện hiện hữu.

Theo Bộ Công Thương, cơ cấu năng lượng sơ cấp của Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Than chiếm 55% tổng cung năng lượng sơ cấp, dầu mỏ chiếm khoảng 26%, khí đốt chiếm khoảng 5%, còn thủy điện và năng lượng tái tạo chiếm xấp xỉ 13%. Khối lượng than tiêu thụ tăng 38% và lượng dầu tăng 21,4% trong giai đoạn vừa qua.

Trong bối cảnh này, xu hướng chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm không còn là một lựa chọn có thể cân nhắc, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt tiếp tục tồn tại và phát triển trong môi trường thương mại toàn cầu ngày càng khắt khe.

﻿ ﻿ Toàn cảnh diễn đàn năng lượng

Ông Nguyễn Đức Hiển khẳng định, việc bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi những quyết sách thể chế mang tính đột phá. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đang chủ trì xây dựng Đề án Chiến lược tự chủ quốc gia, trong đó năng lượng là một trụ cột cốt lõi. Ông đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành cần tập trung giải quyết các trọng tâm chính sách.

Theo đó, cơ quan quản lý cần tháo gỡ dứt điểm cơ chế tài chính cho dự án điện khí LNG và điện gió ngoài khơi; Các cơ chế đặc thù cho trung tâm năng lượng tập trung tại Quảng Ngãi và Cà Mau cần sớm ban hành theo tinh thần Kết luận 76 của Bộ Chính trị; Chính quyền các cấp phải giải phóng nguồn lực doanh nghiệp đang bị đóng băng tại các dự án năng lượng tái tạo tồn đọng.

Luật Điện lực 2024 đã mở đường cho tư nhân tham gia đầu tư hạ tầng truyền tải điện. Bộ Công Thương cần sớm ban hành hướng dẫn chi tiết để thu hút nguồn vốn tư nhân vào các dự án đường dây 500 kV và 220 kV.

Ông Hiển cũng đề xuất Việt Nam cần hoàn thiện thị trường năng lượng cạnh tranh, triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp, khơi thông nguồn vốn tài chính xanh và khuyến khích điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Đồng thời, Nhà nước cần quy hoạch ngành công nghiệp phụ trợ năng lượng, phát triển năng lực chế tạo cơ khí và nguyên liệu chiến lược để giảm sự phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu.

“Bảo đảm an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm là điều kiện tiên quyết để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số. Việc chuyển đổi chính sách từ quản lý hành chính sang cơ chế thị trường cạnh tranh sẽ mở đường cho nguồn lực xã hội chảy mạnh vào hạ tầng năng lượng quốc gia”, ông Hiển nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Anh Tuyên, Phó Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam đánh giá, miền Nam đang đứng trước cơ hội “ngàn năm có một” nhờ nguồn tài nguyên năng lượng mặt trời dồi dào ở Đông Nam Bộ và bức xạ gió lý tưởng dọc bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Huỳnh Anh Tuyên, Phó Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung – miền Nam

Dù vậy, sự bùng nổ của các dự án năng lượng tái tạo thời gian qua cũng bộc lộ những điểm nghẽn cần sớm khơi thông. Theo ông Tuyên, cơ quan quản lý đã lắng nghe và thấu hiểu nỗi quan ngại của nhà đầu tư khi hạ tầng lưới điện truyền tải chưa theo kịp tốc độ phát triển nguồn phát. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sản xuất vẫn còn tâm lý chần chừ do các hành lang pháp lý về cơ chế mua bán điện trực tiếp, hệ thống lưu trữ năng lượng hay điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vẫn đòi hỏi những quy định thực thi mềm dẻo và sát thực tế hơn.

Khẳng định vai trò kiến tạo, ông Tuyên cam kết, cơ quan quản lý sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, đổi lại sự chung tay về tài chính xanh và kinh nghiệm quản trị từ cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), công tác quản lý vận hành hệ thống phân phối gặp nhiều khó khăn trong khâu dự báo phụ tải. Sự xuất hiện của các nguồn năng lượng phân tán gia tăng nhanh chóng làm thay đổi mô hình tiêu thụ.

Hiện 8 tỉnh phía Nam có khoảng 5.900 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu với tổng công suất 693 MW. Cộng với 44.000 hệ thống phát triển trong giai đoạn áp dụng giá FIT trước đây với công suất 4.400 MW, tổng công suất điện mặt trời tại khu vực này đạt khoảng 5.000 MW. Các dự án điện mặt trời mái nhà đấu nối vào lưới điện trung áp bắt buộc phải lắp đặt hệ thống giám sát kỹ thuật nhằm bảo đảm khả năng điều độ linh hoạt.

Để duy trì độ tin cậy vận hành, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành khối lượng vốn đầu tư 58.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng lưới điện phân phối ước tính lên tới 96.000 tỷ đồng, gấp 1,3 lần giai đoạn trước. Nguồn vốn này tập trung vào mục tiêu đưa 100% lưới điện 110 kV đạt tiêu chuẩn vận hành N-1 vào năm 2028.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty điện lực Miền Nam (EVNSPC)

Trước tình hình miền Bắc đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn điện nền, trong khi miền Nam duy trì trạng thái dư thừa công suất khả dụng trong 1-2 năm tới, ông Bùi Quốc Hoan kiến nghị, cùng với đẩy mạnh tiết kiệm điện, cần có chính sách thu hút nhà đầu tư dịch chuyển cơ sở sản xuất vào phía Nam. Việc này đòi hỏi giải quyết tình trạng giá thuê bất động sản công nghiệp cao và khó khăn trong giải phóng mặt bằng tại các vùng nuôi tôm như Cà Mau, Bạc Liêu.

Trước yêu cầu tăng trưởng bền vững cho các địa phương phía Nam, EVNSPC đang tập trung phát triển hệ thống lưới điện thông minh với độ tin cậy cao. “Hệ thống này giúp huy động hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng phân tán. Qua đó, một mặt góp phần tiết kiệm và bảo đảm an ninh năng lượng, mặt khác thúc đẩy mục tiêu phát triển xanh, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững cho khu vực”, ông Hoan chia sẻ.

Theo TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM, các quốc gia như Mỹ và Trung Quốc dù tham gia các thỏa thuận giảm phát thải nhưng vẫn ưu tiên duy trì nguồn điện nền hóa thạch để bảo đảm an toàn hệ thống. Trong giai đoạn đầu năm 2026, Trung Quốc đang triển khai xây dựng mới 54 nhà máy nhiệt điện than chứ không dừng lại ở con số 26 nhà máy như các báo cáo thông thường.

Từ thực tiễn đó, TS Thuận kiến nghị Việt Nam cần xây dựng lộ trình chuyển đổi dựa trên các bước đi thực tế. Đầu tiên là tái cấu trúc hợp lý cơ cấu nguồn phát bằng cách giảm dần sự phụ thuộc vào điện than và nâng tỷ trọng năng lượng sạch lên mức 26,1% vào năm 2030. Đây là chỉ tiêu định lượng phù hợp với khả năng hấp thụ của hệ thống.

Thứ hai là tập trung nâng cấp hệ thống đường dây truyền tải điện liên vùng Bắc - Nam. Hạ tầng truyền tải đồng bộ sẽ cho phép điều chuyển nguồn điện năng sạch dồi dào từ khu vực phía Nam ra hỗ trợ cho tình trạng thiếu hụt nguồn điện nền tại miền Bắc.

Cuối cùng là đầu tư đột phá vào công nghệ lưu trữ điện năng. Năng lượng tái tạo có tính chập chờn cao, do đó công nghệ lưu trữ là yếu tố bắt buộc để tích trữ nguồn điện sạch, giữ ổn định hệ thống và góp phần kéo giá thành sản xuất điện xuống mức hợp lý.